Можно ли экономить на продуктах и при этом питаться вкусно и правильно?

Считается, что питаться правильно, разнообразно и сытно – дорогое удовольствие, но это стереотип, совершенно точно. Если подойти к покупке продуктов и их приготовлению с умом, можно прилично сэкономить. Это, в общем-то, несложно: достаточно придерживаться ряда простых правил. Собрали практические советы по экономичному и правильному питанию.

Составляйте список продуктов перед походом в магазин

Список продуктов очень важно составлять дома. Так можно сразу проверить, запасы чего необходимо пополнить, и не забыть впоследствии что-то важное. Откройте холодильник и шкафы и внесите в список только то, чего не хватает для приготовления намеченных блюд. Для удобства такой список можно составлять в специальном приложении на телефоне или просто в заметках.

Список продуктов поможет избежать импульсивных покупок. Не стоит внепланово покупать даже уцененные продукты. Люди нередко берут то, что, хотя и продается со скидкой, им совершенно не нужно. Особенно часто это происходит с вредными продуктами. Чипсы и сухарики по акции или мармеладки за полцены – пусть все это остается в магазине.

А еще не ходите в магазин голодными: так выше риск купить что-то вредное и потратить лишние деньги. Голод заставляет нас засматриваться на шоколадки, выпечку, закуски, которые не назовешь полезными. Не стоит идти на поводу у желания положить их в корзину, чтобы перекусить по дороге домой.

Покупайте продукты разом на неделю

Лучшая стратегия – закупаться один раз на несколько дней, оптимальный срок – неделя. Это поможет сэкономить не только деньги, но и время. Продумайте, что собираетесь готовить и внесите это в список. Купить на несколько дней вперед, как правило, можно даже то, что быстро портится: молочные продукты, фрукты, зелень.

При выборе продуктов обязательно смотрите на срок годности и обращайте внимание на то, что на полках лежит дальше всего: обычно товар там свежее.

Часть продуктов можно купить и на более длительный срок, например на месяц. Это относится ко всему не скоропортящемуся: крупам, маслу, чаю и кофе, сухофруктам, консервированным продуктам, специям и так далее. Иногда в магазинах бывают акции на покупку нескольких пачек сразу, так что оптом – дешевле и удобнее.

Сравнивайте цены в разных магазинах

Обычно вблизи дома есть несколько продуктовых, и сравнение цен хотя и займет какое-то время, но поможет сэкономить. Кроме того, у многих сетевых магазинов есть мобильные приложения, где отображаются и цены на товары, и текущие акции. Можно мониторить их перед походом за продуктами. А еще у магазинов часто есть скидочные карты, позволяющие экономить.

Часто на полках также можно найти продукты, которые производятся специально для магазинов сети. Они, как правило, дешевле других – обращайте на них внимание. Важно и то, что часто производители делают наценку за красивую упаковку. Однако приятная обертка вовсе не указывает на высокое качество товара.

Еще можно заказывать продукты онлайн – многие крупные сети предоставляют такую возможность. Это позволяет быстро сравнивать цены и планировать бюджет.

Не ведитесь на маркетинговые ловушки

Помните о некоторых уловках продавцов. Расфасованные овощи часто хуже качеством и стоят дороже в пересчете на килограммы. Нарезанные продукты тоже стоят больше: это касается, например, сыра.

А еще более дешевые товары в магазинах обычно располагаются на нижних полках, гораздо ниже уровня глаз покупателя. Это так же отнюдь не означает, что они хуже качеством – таково лишь правило маркетинга.

Смотрите на цену, но проверяйте состав

Проверять состав лучше у всех продуктов, сколько бы они ни стоили. Избегать стоит покупки товаров с заменителями молочного жира в составе, с высоким содержанием соли и сахара, а также продуктов, содержащих только пустые калории.

Кроме того, мытые овощи (картофель или морковь) обычно стоят дороже, хотя хранятся хуже.

А еще замечайте, каков объем продуктов. Выбирая из двух, предпочесть товар, который на 5% дороже, но его на 10% больше. Это касается, в частности, круп и сахара: производители любят класть не килограмм продукта, а 900 граммов. Визуально это незаметно, нужно каждый раз читать этикетку и смотреть именно на цену за грамм.

Покупайте местное и ходите на сезонные ярмарки

Обращайте внимание на страну производства товара: на произведенное в том же регионе или стране наценка будет ниже. Самый простой пример – макароны: российский продукт обычно дешевле того, что был завезен из-за рубежа.

Овощи и фрукты лучше покупать по сезону и те, что растут в регионе. Например, персики в магазине российского города зимой могут быть разве что из Турции или Египта, и из-за сложной и долгой перевозки стоить будут дорого (а еще, скорее всего, не порадуют вкусовыми качествами).

Не пренебрегайте и посещением сезонных сельскохозяйственных ярмарок или рынков. Там можно купить фермерские продукты, причем часто – довольно выгодно. При этом практика показывает, что утро выходного дня – не лучшее время для покупок. Цены немного ниже вечером в будние дни.

Также нужно понимать, что покупка продуктов на рынке не гарантирует качество: иногда недобросовестные продавцы предлагают не собственно выращенное, а купленное в магазине, так еще и с наценкой. Сэкономить же наверняка получится, если поехать на специализированный рынок (например, на ярмарку меда, рыбный или мясной рынок), так как там в силу более высокой конкуренции цены могут быть ниже сетевых.

Не бойтесь делать заготовки

Если любите компоты и морсы, летом замораживайте вымытые и обработанные фрукты и ягоды, купленные на рынке или выращенные на собственной даче. Зимой они будут стоить дороже, а так всегда можно достать из морозилки пакет и сварить кастрюлю напитка. Ученые выяснили , что полезные компоненты в ягодах сохраняются при заморозке: так, уровень витамина С и антиоксидантов не поменялся в голубике, малине и ежевике, замороженных на четыре месяца.

Замораживайте мясные продукты и фарш, если сразу после покупки не использовали весь, можно также отправить в морозилку готовые к жарке котлеты. То же касается для овощных заготовок для супа или борща, достаточно просто разложить овощи в контейнеры. При этом одноразовые пакеты для еды лучше не использовать, так как в их производстве используется опасный для здоровья бисфенол А. Исследование , проведенное на замороженных кукурузе, моркови, брокколи, шпинате, зеленом горошке, зеленой фасоли показало, что содержание витаминов Е, С, А и В2 в них не меньше, чем в свежих.

Важно, что замороженные продукты лучше не хранить больше года.

Храните продукты правильно

Чтобы избежать ситуаций, при которых купленные продукты портятся задолго до истечения срока годности, обращайте внимание на режим хранения.

Грамотно организуйте пространство в холодильнике: на верхних полках советуют хранить молочные продукты, на средних – приготовленные, внизу – сырые мясо и рыбу. Причем последние должны быть обязательно изолированы от других продуктов – хранить мясо и рыбу нужно в плотно закрытых пакетах или специальных контейнерах с крышками.

Во многих холодильниках есть также специальный отдел с более низкой температурой (но выше, чем в морозилке) – туда можно класть сливочное масло и сыр.

Фрукты и овощи можно хранить в бумажных перфорированных пакетах, чтобы к ним поступал воздух. Если соберетесь класть их в холодильник – не мойте предварительно, иначе они быстро испортятся. При этом лучше, если разные виды фруктов и овощей хранятся отдельно – так они не впитывают запах друг друга.

Крупы не надо оставлять на свету. Также правильнее использовать герметичные банки, а не пакеты или заводскую упаковку, так как их легко прогрызают вредители. Пластиковые тары – тоже не лучшее решение, так как они могут выделять токсичные вещества.

Сначала используйте продукты с коротким сроком годности

Это касается, например, молочных продуктов. Если вы покупаете две банки йогурта, срок годности которых истекает в разные дни, важно употребить их в правильной последовательности.

Можно наклеить на продукты бирки разных цветов – что нужно съесть раньше, а что может подождать. Еще один вариант – писать на бирках срок годности продуктов. Так вы точно не забудете использовать их вовремя. А есть и более простой способ: расставлять продукты в правильном порядке: те, у которых короткий срок годности, ближе, остальные – к задней стенке холодильника.

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Фото: unsplash.com/Joshua Rawson-Harris, Liuba Bilyk, Rumman Amin, Raquel Martínez, Sigmund, No Revisions