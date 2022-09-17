Онлайн-трансляция с Московского марафона. Фото, видео, интервью с атлетами

18 сентября пройдет Московский марафон, а уже с 17-го числа мы будем вести текстовую онлайн-трансляцию из стартового-финишного городка и с фан-рана в Кузьминках накануне забега. В воскресенье будет аналитика, фотографии с трассы, интервью со спортсменами. Будем много фотографировать бегунов и болельщиков, все фотографии можно будет скачать себе бесплатно. Подключайтесь!
Состав элиты на 10 км и марафоне
На 10 км у мужчин борьбы не ожидается: Владимир Никитин, многократный рекордсмен и чемпион страны, выиграл забег 2020 года с новым рекордом России – 28:22. Компанию ему может составить Павел Адышкин – открытие этого сезона, выигравший высококонкурентные полумарафоны в Москве и Санкт-Петербурге, а также Ночной забег.
У женщин также есть явный фаворит – Елена Коробкина, выигрывающая все шоссейные старты, в которых принимает участие. Составить ей конкуренцию постараются многократная чемпионка страны Светлана Аплачкина и чемпионка России на полумарафоне 2022 Елизавета Погудо.
На марафонской дистанции, наоборот, конкуренция зашкаливает: у мужчин пейсмейкеры (Иван Панферов и Дмитрий Неделин) заказаны на побитие рекорда трассы (2:13:40). На 42,2 км бороться за победу будут:
- двукратный чемпион России на марафоне и победитель Московского марафона 2018 года Степан Киселев
- победитель Московского марафона 2019 года Искандер Ядгаров
- чемпион России на марафоне 2022 года и победитель марафона Белые Ночи 2022 Руслан Хорошилов
- двукратный чемпион России на марафоне Федор Шутов
- чемпион России на марафоне 2021 года Андрей Лейман
- бронзовый призер чемпионата России по марафону 2022 Николай Чавкин
У женщин основные претенденты на победу:
- чемпионка России на марафоне 2022 года и бронзовый призер марафона «Белые Ночи» Алина Прокопьева
- вице-чемпионка России на марафоне 2022 года Людмила Лебедева
- бронзовый призер чемпионата России по марафону Евдокия Букина
- чемпионка России, победитель Московского марафона 2019 года и марафона «Белые Ночи» 2022 года Марина Ковалева
- серебряный призер Московского марафона 2019 года Луиза Дмитриева
- победитель марафона Comrades 2022 года Александра Морозова
Гриша Лазарев про работу с атлетами и беговыми клубами
Поймали на ЭКСПО Гришу, основателя бренда одежды Gri, и спросили, что изменилось за последние два года. Дело в том, что после Московского марафона 2020 мы откровенно побеседовали о работе бренда, сложности работы с комьюнити, поиске хороших фабрик в России. За это время Gri начали плотнее работать с комьюнити и подписали целый клуб «Беговой монастырь». Об этом и других изменениях Гриша рассказывает в видео.
А наше интервью двухлетней давности читайте здесь: https://sports.ru/tribuna/blogs/healthy/2848742.html
Дублируем видео ссылкой: https://youtu.be/gfNwaR-Lrog
Расположение кластеров на 42 км стало запутанным, показываем, как это выглядит на местности
Старт 42 км переместили и схема с кластерами сложная. Показываем:
Если вдруг видео не показывается, смотрите тут: https://youtu.be/nYlzV_cH-eM
Пейсмейкеры
Спортсменов-любителей на дистанции марафона будут сопровождать пейсмейкеры – атлеты, которые будут задавать определенный темп. Их можно узнать по футболкам, на которых написано прогнозируемое финишное время, и рюкзакам с флагами, на которых написано время и средний темп.
Пейсмейкеры в 2022 году побегут на следующие финишные времена:
Финишное время - 2:59:00 (средний темп - 4:15 мин/км), кластер B (в котором стартует пейсмейкер)
3:14:00 (4:36 мин/км), кластер C
3:29:00 (4:57 мин/км), кластер D
3:44:00 (5:19 мин/км), кластер E
3:59:00 (5:40 мин/км), кластер G
4:14:00 (6:01 мин/км), кластер H
4:29:00 (6:23 мин/км), кластер I
4:44:00 (6:43 мин/км), кластер J
4:59:00 (7:05 мин/км), кластер J
На дистанции 10 км пейсмейкеров не будет.
Прямая трансляция
Видеотрансляцию забега можно будет посмотреть в официальной группе Бегового Сообщества во «Вконтакте» на странице: vk.com/wall-51052261_46458
Начало трансляции – 8:40 по московскому времени.
В 9:00 одновременно стартуют элитные спортсмены на дистанциях 10 и 42,2 км, а также корпоративная эстафета. Далее остальные участники будут стартовать по кластерам с небольшими интервалами.
А если вы ещё на ЭКСПО — подходите на стенд Яндекс Маркета (прямо за сценой, напротив шатра «Место встречи»).
Там можно вживую сделать фото и там же консультирует по спортивному питанию Ульяна Аввакуменкова, тренер по бегу и нутрициолог.
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Не забудьте отправить послание поддержки через специальную страницу Яндекс Маркета: осталось всего два часа для приема пожеланий.
Вам понадобится имя бегуна и номер (его нужно спросить лично или подсмотреть в соцсетях бегуна, так как списков всех стартующих в открытом доступе нет). Номер нужен, чтобы вовремя распознать бегуна – и тогда за 1,2 км до финиша на огромном экране высветится ваша фотография и пожелание.
Загрузить фото в форму нужно сегодня до 19:00, в день старта их не примут.
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Какая же красота ждёт всех завтра. Перекрытый город — кайф! ❤️
А я все из шатра выйти не могу… Покажу вам ещё как выглядит футболка финишера :) Напишите в комменты, вам нравится?
Их поменяли местами
Старт и финиш в этом году изменили свое привычное местоположение.
Финишировать марафонцы и участники забега на 10 км завтра будут с Лужнецкой набережной в лицевую к стадиону Лужники, где раньше брал начало марафон.
Кстати про получение номеров. Помните, что медицинскую справку организаторы должны забрать? Поэтому нужно отдавать копию, чтобы оригинал оставить себе для следующих забегов. В шатре получения номеров есть место, где можно сделать ксерокопию.
Если вы не знаете свой номер, есть отдельная стойка, где его можно проверить:
А ещё можно найти себя на огромном стенде с именами и фамилиями всех участников.
Желтая стена — участники 42 км. Красная — 10 км.
Напомним, что ЭКСПО сегодня работает до 19:00. Завтра номера получить будет нельзя.
Получение номеров проходит в большом белом шатре.
Обратите внимание на цифры на стойках. 37 000 участников!
В шатре «Место встречи» также можно сделать фотографии от Марафон-фото и в течение получаса скачать с сайта.
Становитесь в очередь за трещотками и дуделками:
Ещё любопытные сувенирчики. Хит — футболка «Моя Мама пробежала марафон», ещё есть в продаже:
Ещё есть бутылочки, худи, носочки, поясные сумки:
Медали Московского марафона - отдельная форма искусства 🏅
Кстати! На стенде Яндекс Маркета тоже выдают атрибутику, классные поролоновые руки для пятюнь:
Руку дадут за скачивание приложения 😉
Дом болельщиков ❤️💛
Напротив шатра для получения номеров — целый дом болельщика. Таких раньше не было на Московских марафонах: это и место, где можно купить сувениры с символикой, нарисовать плакат поддержки, взять бесплатную атрибутику для боления, послушать лекции.
Завтра будет несколько тысяч болельщиков на трассе и около 40 точек поддержки, инициированных беговыми клубами и партнерами. И организаторы бесплатно выдают атрибутику: разные дуделки и трещотки. Уже раздали гигантскую партию, в 14:00 обещают раздавать следующую, успевайте!
Консультация спортивного нутрициолога
Ульяна Аввакуменкова, профессиональная бегунья и спортивный нутрициолог, сегодня консультирует посетителей ЭКСПО по вопросам правильного питания – в процессе подготовки, перед, во время и после преодоления соревновательной дистанции:
«Сегодня у нас на стенде представлены протеиновые батончики, печеньки и протеин. Они нужны спортсмену, чтобы эффективно восстанавливаться в тренировочном процессе и после соревнований. Существует такой стереотип, что протеин в форме добавок – это удел тренажерного зала, качалки и спринтерского бега.
На самом деле, добавки можно и нужно использовать в подготовке, если вы бегаете длинные дистанции, потому что мышцы работают долго и повреждаются. После тяжелых тренировок и соревнований их нужно восстанавливать, и употребление достаточного количества белка – лучший способ получить необходимые нутриенты.
Больше белка содержится в порошковом протеине, но ориентироваться в первую очередь стоит на личные ощущения и вкусовые предпочтения. При этом ни в коем случае нельзя забывать про обычную еду: добавки не должны заменять привычную пищу, они должны дополнять рацион для более эффективного восстановления».
Задать вопросы Ульяне о подборе здорового питания, формировании сбалансированного рациона и роли пищевых добавок в тренировочном процессе можно на стенде Яндекс Маркета, расположенном на Спортивной выставке Московского марафона.
Доставляем поддержку бегунам
Итак, как работает доставка поддержки? На стенде Яндекс Маркета есть камера и специальный экран:
Фоткаемся, потом на экране смотрим на фотографию и добавляем подбадривающую фразу или пожелание:
Теперь вбиваем номер бегуна, которому предназначено пожелание (можно самому себе!):
Вуаля!
Теперь, когда бегун с этим номером будет пробегать мимо экрана за примерно 1,5 км до финиша, специальная камера распознает его номер и на экране появится пожелание.
Что самое крутое, что можно отправить такое пожелание тайно, даже из дома, то есть для бегуна это будет сюрприз. Главное — знать его номер.
Сделать это можно через сайт: https://sprts.cc/9HlTvhdm сегодня до 19:00.
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Погнали на ЭКСПО!
Начнем со стенда Яндекс Маркета
Фан-ран в Кузьминках | Видео
Ссылка на видео, если вдруг у вас не открывается: https://youtu.be/4rjCsbYUngk (ссылки кликабельны)
Сегодня на паркране стартовало около 400 человек. После финиша, по традиции, ломали «марафонскую стену». Это «блок», с которым атлеты встречаются после 35-го километра марафона, когда накапливается усталость. По традиции, чтобы завтра забег прошёл легко, «сломать стену» нужно сегодня.
Ссылка на видео, если у вас не открывается встроенное: https://youtu.be/F31aGJ7VfF0
Коробки для возведения стены принесли сами участники паркрана по просьбе организаторов — Андрей говорит, что удивился, как много получилось собрать. В видео ниже он рассказывает, откуда взялась традиция, удалось ли побить рекорд по количеству участников на сегодняшнем забеге, откуда приехали участники и многое другое:
Ссылка на видео: https://youtu.be/DvLeNgChVsY
Немного фото с места событий до старта. Уже почти все прибежали)
😍 Цифры пока неизвестны, но по ощущениям человек 300 здесь. Ребята произносят небольшую речь.
Первый официальный фан-ран накануне Московского марафона
С командой паркрана в Кузьминках Дмитрий Тарасов, директор Московского марафона, знаком давно. Сам он паркраны не бегал, зато волонтёрил.
Команда S95 (сейчас команда паркрана в Кузьминках называется так из-за того, что проект parkrun в России пока остановлен) уже проводила фан-ран перед Московским полумарафоном, который даже был включён в программу от «Бегового сообщества».
Но в этот раз масштаб освещения и подготовки гораздо больше. Дмитрий Тарасов говорит, что серьезно пересмотрел концепт взаимодействия с комьюнити: сила в дружбе и объединении; всем нам недостаёт живого общения, и фан-раны помогают заводить новых друзей и находить своё сообщество.
Так что теперь официальных фан-ранов перед забегами «БС» будет больше. Пока они будут проводиться силам команд паркранов, и Тарасов призывает других организаторов стартов привлекать команды «5 вёрст», runpark и других команд, которые сейчас проводят парковые забеги.
Доброе утро! Марафонские выходные начинаются сейчас, с фан-рана: забега на 5 км.
Пока я в пути в парк Кузьминки, расскажу, что подслушала в подкасте PRO parkrun с Дмитрием Тарасовым. Если название кажется вам знакомым, вы не ошиблись: так же называется блог, который организаторы паркрана в Кузьминках ведут на Sports.ru.
Сначала про историю фан-ранов:
— Фан-раны это классная традиция, которая есть у всех мейджоров. Это короткий забег примерно на 5 км в субботу, накануне марафона.
— Некоторые фан-раны проводят сами организаторы старта, как забеги на 5 км в Чикаго и Нью-Йорке. Дмитрий Тарасов рассказывает, что организаторы используют инфраструктуру марафона без задействования дополнительных мощностей. То есть ненадолго перекрывают город для короткого маршрута, но не принимают вещи в камеру хранения, потому что машины просто не успеют доехать до финиша. Дело в том, что старт и финиш разнесены, стартуют от центральной библиотеки, а финишируют в марафонские ворота в Центральном парке.
— Иногда официального фан-рана нет, но есть неофициальные: те самые паркраны, еженедельные пробежки в парках по субботам. И каждый год перед марафоном выбирают ключевой паркран, куда стекаются все. Обычно каждый год заново бьют рекорд по посещаемости.
Искандер Ядгаров возвращается за победой?
Самый неформатный и медийный марафонец страны, программист из Яндекса, любитель среди профессионалов и профессионал среди любителей, вновь возвращается в «Лужники», чтобы попытать счастье на трассе Московского марафона.
Их первое знакомство состоялось в 2018 году, когда Искандер спустя всего две недели после марафона в Перми (где он стал вторым) попытался покорить не самую простую трассу. Закончилось все преждевременным переходом на шаг и трусцой до финишной черты – 2:26.40
Через год Ядгаров учел ошибки, изменил подход в тренировках и выбрал тактику медленного начала. Он смог прибавить на второй половине, догнать, а всего за километр до финиша обогнать лидировавшего со старта Алексея Трошкина. Та победа (2:18.02) стала первой и пока что единственной для Искандера на марафонской дистанции.
В 2020 году он приехал на старт, чтобы попытаться улучшить личный рекорд, который установил в 2018 году в Севилье (2:16.02). До 30 км лидеров вел пейсмейкер Андрей Лейман, а затем Ядгаров остался наедине с Юрием Чечуном, мастером тактического бега и быстрого финиша. В итоге, Искандер остался вторым и рекорд побить не смог (2:16.16), хотя был близок.
После этого его преследовали травмы, поэтому в этом году он решил попробовать новый подход – объединился с двукратным чемпионом страны Степаном Киселевым, с которым провел совместный тренировочный блок. Киселев также попробовал себя в новом качестве – играющего тренера. Он подготовил Ядгарова к старту и побежит вместе с ним. Что из этого выйдет, мы узнаем совсем скоро.
Посмотреть о ходе подготовки Искандера и Степана можно в небольшом двухсерийном фильме на канале Ядгарова на YouTube
Самый массовый старт России
Московский марафон ежегодно собирает любителей бега со всей страны, и на трассу по улицам, набережным и мостам столицы выплывает нескончаемый поток из тысяч бегунов.
Последние четыре уик-энда с 2017 по 2020 год собирали более 20 тысяч участников на дистанциях 42,2 км и 10 км.
Забег-спутник на 10 км еще в 2016 году преодолел магическую цифру в 10 тысяч бегунов и уверенно удерживает количество стартующих в диапазоне 10-12 тысяч. Марафонцы же смогли превысить 10 тысяч только в 2019 году: тогда стартовало 10 985 бегунов, а финишировало 10 449. Ждем рекорда в этом году.
Из-за (или все же благодаря!) такого большого количества участников Московский марафон – чемпион по количеству стартовых кластеров. Волны бегунов, нацеленных на определенное время, уходят на дистанцию через промежутки времени, чтобы равномерно распределиться по трассе.
У участника из каждой волны на стартовом номере нанесен свой буквенный код. Этот же код можно обнаружить в стартовом створе. В этом году ожидается целых 11 кластеров – A, B, C, D, E, F, G, H, I , J и элитный кластер для самых сильных атлетов, куда надо предварительно отбираться по времени.
Корпоративная эстафета
С 2013 года на Московском марафоне проводится корпоративная эстафета в формате экидена: дистанция 42,2 км разделена на пять этапов, которые участники одной команды пробегают последовательно, передавая друг другу эстафетную ленту.
Занявшее первое место команда получает переходящий кубок, на котором выгравированы все победители эстафеты с 2013 года.
Действующий победитель корпоративной эстафеты – команда РФСО «Локомотив». Железнодорожники выиграли марафон 2020 года с результатом 2:26.01.
А рекордсменом соревнований по-прежнему остается команда adidas running, которая в 2016 году показала время 2:25.05.
В 2022 году на старт корпоративной эстафеты выйдут рекордные 70 команд!
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