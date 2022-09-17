Онлайн-трансляция с Московского марафона. Фото, видео, интервью с атлетами

На 10 км у мужчин борьбы не ожидается: Владимир Никитин, многократный рекордсмен и чемпион страны, выиграл забег 2020 года с новым рекордом России – 28:22. Компанию ему может составить Павел Адышкин – открытие этого сезона, выигравший высококонкурентные полумарафоны в Москве и Санкт-Петербурге, а также Ночной забег.

У женщин также есть явный фаворит – Елена Коробкина, выигрывающая все шоссейные старты, в которых принимает участие. Составить ей конкуренцию постараются многократная чемпионка страны Светлана Аплачкина и чемпионка России на полумарафоне 2022 Елизавета Погудо.

На марафонской дистанции , наоборот, конкуренция зашкаливает: у мужчин пейсмейкеры (Иван Панферов и Дмитрий Неделин) заказаны на побитие рекорда трассы (2:13:40). На 42,2 км бороться за победу будут:

- двукратный чемпион России на марафоне и победитель Московского марафона 2018 года Степан Киселев

- победитель Московского марафона 2019 года Искандер Ядгаров

- чемпион России на марафоне 2022 года и победитель марафона Белые Ночи 2022 Руслан Хорошилов

- двукратный чемпион России на марафоне Федор Шутов

- чемпион России на марафоне 2021 года Андрей Лейман

- бронзовый призер чемпионата России по марафону 2022 Николай Чавкин

У женщин основные претенденты на победу:

- чемпионка России на марафоне 2022 года и бронзовый призер марафона «Белые Ночи» Алина Прокопьева

- вице-чемпионка России на марафоне 2022 года Людмила Лебедева

- бронзовый призер чемпионата России по марафону Евдокия Букина

- чемпионка России, победитель Московского марафона 2019 года и марафона «Белые Ночи» 2022 года Марина Ковалева

- серебряный призер Московского марафона 2019 года Луиза Дмитриева

- победитель марафона Comrades 2022 года Александра Морозова