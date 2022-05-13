Онлайн-трансляция с Московского полумарафона с Артуром Бурцевым. Мастер спорта и победитель забегов и чемпионатов России комментирует старт

Сюрприз для поклонников легкой атлетики! Артур Бурцев пробежит 5 км и подключится к трансляции, чтобы рассказать информацию прямо со старта.

Для тех, кто не знает: Артур Бурцев – мастер спорта, член сборной Санкт-Петербурга по легкой атлетике, чемпион России в эстафетном беге (4х800 и 4х1500), победитель международного марафона «Белые ночи» на дистанции 10 км, победитель международного пробега Пушкин – Санкт-Петербург (30 км), участник команды ASICS Frontrunner, тренер по бегу.

В 2019 году на Московском полумарафоне Артур бежал дистанцию 10 км и занял 3 место (0:29:52), в 2020 году бежал 21,1 км (1:06:42).

Подключайтесь утром в воскресенье, с 8 утра до 12-ти.