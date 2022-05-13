Онлайн-трансляция с Московского полумарафона с Артуром Бурцевым. Мастер спорта и победитель забегов и чемпионатов России комментирует старт

Трансляция забега пройдет в воскресенье 15 мая с 8 утра до 12 часов дня. Подключайтесь!
В это воскресенье о том, что происходит на забеге, здесь расскажет мастер спорта по легкой атлетике Артур Бурцев
Сюрприз для поклонников легкой атлетики! Артур Бурцев пробежит 5 км и подключится к трансляции, чтобы рассказать информацию прямо со старта.
Для тех, кто не знает: Артур Бурцев – мастер спорта, член сборной Санкт-Петербурга по легкой атлетике, чемпион России в эстафетном беге (4х800 и 4х1500), победитель международного марафона «Белые ночи» на дистанции 10 км, победитель международного пробега Пушкин – Санкт-Петербург (30 км), участник команды ASICS Frontrunner, тренер по бегу.
В 2019 году на Московском полумарафоне Артур бежал дистанцию 10 км и занял 3 место (0:29:52), в 2020 году бежал 21,1 км (1:06:42).
Подключайтесь утром в воскресенье, с 8 утра до 12-ти.
Рекорды трассы
Полумарафон
Женщины – Елена Коробкина, 1:10:29 (2020 год)
Мужчины – Ринас Ахмадеев, 1:03:19 (2018 год)
5 км
Женщины – Светлана Аплачкина, 0:16:30 (2020 год)
Мужчины – Антон Тишакин, 0:14:54 (2020 год)
В 2019-м году в рамках забега еще была дистанция 10 км, но организаторы ее убрали. Там рекорды установили Егор Ошкин (0:29:42) и Елена Коробкина (0:32:51).
Возвращение Московского полумарафона
В это воскресенье – долгожданный Московский полумарафон, не проводившийся уже больше полутора лет. Последний раз старт прошел 2 августа 2020 года, следующий должен был пройти 16 мая 2021-го, но был отменен из-за ситуации с коронавирусом. Сначала его перенесли на 22 августа, потом – на 24 октября, а еще позже – на май 2022-го.
Расписание старта (15 мая):
7:00 – открытие стартового городка
8:15 – старт забега на 5 км
9:00 – старт забега на 21,1 км и корпоративной эстафеты
Комментарии