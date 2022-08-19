Дым от лесных пожаров снова в Москве и области: есть ли опасность и как действовать

Пожары в Рязанской области на этой неделе привели к сильному задымлению даже на юге и юго-востоке столицы. Разбираемся вместе с медицинским редактором Sports.ru Маргаритой Климановой, представляет ли смог опасность и что нужно делать, чтобы защитить себя.

Что содержится в дыме от пожара?

Дым от лесных пожаров содержит множество ядовитых веществ, но на состав сильно влияет место возгорания и превалирующий тип растительности. Разберем основные и наиболее универсальные компоненты дыма от лесных пожаров и их действие на организм.

CO, он же угарный газ, необратимо связывается с гемоглобином эритроцитов, что лишает их способности переносить кислород – однако его концентрация на значительном удалении от пожара обычно не представляет опасности.

Летучие органические вещества (бензол, толуол, этилбензол, ксилолы), содержание которых в воздухе увеличивается из-за пожаров, при вдыхании повреждают иммунную, нервную системы, печень, а также повышает риск рака. Самую большую опасность они представляют для пожарных, которые регулярно вдыхают продукты горения.

Диоксид азота – распространенный загрязнитель воздуха, который связывают с повышением смертности и высоким риском заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистых систем. Опубликованное в научном журнале Environmental Health Perspectives мета-исследование показало, что даже кратковременное воздействие газа опасно для здоровья.

Взвешенные частицы, которые и обуславливают большую часть эффекта «дымки», поглощая солнечный свет, распространяются на большие расстояния и становятся ключевым виновником проблем со здоровьем. Особое внимание исследователи и службы мониторинга уделяют взвешенным частицам менее 10 микрометров (мелкодисперсные взвешенные частицы).

Насколько это опасно?

Опасность компонентов дыма зависит от того, на каком удалении от источника возгорания находится человек: некоторые рассеиваются и перестают представлять опасность уже через несколько сотен метров от небольшого очага возгорания (угарный газ), а некоторые могут перемещаться на большие расстояния и добираться до других континентов (взвешенные частицы). К тому же часть соединений (например, взвесь) может стать более опасной во время этого «путешествия».

Ученые проанализировали последствия аномальной жары и дыма от лесных пожаров 2010 года, которые навсегда останутся в памяти москвичей, и выяснили, что до 29% избыточной смертности в этот период объясняется именно задымлением с большим содержанием твердых взвешенных частиц диаметром менее 10 микрометров.

Предполагается, что именно взвешенные частицы обусловливают повреждения дыхательной системы.

Анализ исследований позволяет говорить о том, что загрязнение воздуха из-за лесных пожаров вызывает ухудшение состояния при астме и других заболеваниях дыхательной системы, а также представляет опасность для людей, страдающих нарушениями сердечно-сосудистой системы. Более того, такое задымление увеличивает риск развития респираторных инфекций (к которым, к слову, относят и ковид) и приводит к росту смертности от всех причин.

Тем не менее, как сообщает Роспотребнадзор, в отобранных в Москве 17 августа пробах воздуха предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ не были превышены, также не нарушены гигиенические нормативы в пробах воздуха, отобранных 18 августа – оснований для паники нет . Сообщается, что мониторинг будет осуществляться вплоть до нормализации ситуации.

Помните: в любом мегаполисе и даже просто крупном городе воздух всегда загрязнен в какой-то степени, сам факт наличия вещества в воздухе или увеличение его концентрации совсем не означают серьезный рост риска для здоровья, если предельно допустимые концентрации не превышены.

Как защитить себя?

Несмотря на то, что концентрация опасных веществ не превышает норму, многие все равно хотят знать больше о том, как защитить себя от дыма.

В связи с задымлением в Москве и Московской области Роспотребнадзор опубликовал следующие рекомендации:

по возможности оставайтесь дома, меньше находитесь на улице;

в помещении сделайте выбор в пользу кондиционера, не открывайте окна и форточки;

постарайтесь снизить физические нагрузки: занятия спортом и физическую работу на открытом воздухе;

временно ограничьте пребывание детей на игровых площадках;

находясь в автомобиле, закройте окна и установите кондиционер в режим рециркуляции воздуха;

проводите ежедневные влажные уборки помещений;

не забывайте про обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай);

при возникновении слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы обратитесь к врачу.

При сильной задымленности Управление Роспотребнадзора по Рязанской области дополнительно рекомендует:

применять средства индивидуальной защиты (респираторы, увлажненные марлевые и медицинские маски);

занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки) увлажненной тканью и периодически ее менять;

проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; полезно также поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2–3 литров в день для взрослых;

для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, измерять артериальное давление не менее 2 раз в день.

Читать далее

Фото: unsplash.com/Ozzie Stern; pexels.com/Ryan Millier, Maria Orlova