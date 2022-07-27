Лекарства при ушибах: как выбрать и каким не стоит доверять?

Ушибом называется закрытое повреждение тканей без существенного нарушения их структуры. Как правило, на месте ушибов появляются отек, припухлость и синяки, а еще ноющая боль. Ушибы бывают разной степени тяжести, и установить ее, как и назначить грамотное лечение, может только врач. В легких случаях обычно применяются мази и гели. Рассказываем, как работают популярные средства.

Нестероидные противовоспалительные препараты снимают болевой синдром

Конечно, эффективность нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в формате гелей и мазей все еще является предметом обсуждений: если есть возможность выпить таблетку с аналогичным действующим веществом, эффект будет более выражен. Однако это возможно не всегда, строгое ограничение на суточную и месячную дозу пероральных НПВП связано с риском серьезных побочных эффектов, начиная проблемами с ЖКТ и заканчивая развитием глухоты у женщин. Кремы и гели являются более безопасной альтернативой.

«Некст»/«Ибупрофен гель»

Цена: от 450/90 рублей.

Действующее вещество: ибупрофен.

Принцип действия. Нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие. Одно из исследований , проведенных учеными из Великобритании, доказывает эффективность ибупрофена и опровергает его возможную связь с плацебо.

Побочные эффекты. Со стороны иммунной системы: неспецифические аллергические реакции и анафилактический шок; реакции со стороны дыхательных путей, в частности, бронхиальная астма; кожные реакции (зуд, крапивница, пурпура, отек Квинке, эксфолиативные и буллезные дерматозы, в том числе токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона). Со стороны желудочно-кишечного тракта: абдоминальные боли, диспепсия. Со стороны почек и мочевыводящих путей: нарушение функции почек. Частота проявления всех этих побочных эффектов не известна.

«Фастум Гель»/«Быструм Гель»

Цена: от 400 рублей.

Действующее вещество: кетопрофен.

Принцип действия. Нестероидный противовоспалительный препарат, оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие. Публикация канадских ученых демонстрирует эффективность кетопрофена при повреждении хрящей и окружающих их тканей. Также препарат убедительно справляется с суставной болью, вызванной травмами.

Побочные эффекты. Аллергические реакции, которые требуют отмены препарата, фотосенсибилизация (растет риск повреждений кожи, вызванных ультрафиолетом).

«Найз»

Цена: от 350 рублей.

Действующее вещество: нимесулид.

Принцип действия. Нестероидный противовоспалительный препарат нового поколения, оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие. Исследование турецких ученых показывает, что гель с нимесулидом по сравнению с плацебо более эффективен при повреждении хрящей и окружающих их тканей.

Побочные эффекты. Местные реакции: зуд, крапивница, шелушение, транзиторное изменение цвета кожи. При нанесении геля на обширные участки кожи или при длительном использовании не исключено развитие системных побочных реакций: изжога, тошнота, рвота, диарея, гастралгия, изъязвление слизистой ЖКТ, повышение активности «печеночных» трансаминаз; головная боль, головокружение; задержка жидкости, гематурия; аллергические реакции (анафилактический шок, кожная сыпь); тромбоцитопения, лейкопения, анемия, агранулоцитоз, удлинение времени кровотечения.

«Индометацин»

Цена: от 115 рублей.

Действующее вещество: индометацин.

Принцип действия. Препарат обладает противовоспалительным, обезболивающим, а также некоторым антиагрегантным действием (предотвращает агрегацию тромбоцитов и препятствует образованию тромбов). Исследование , проведенное на крысах, доказало эффективность геля с индометацином при воспалениях.

Побочные эффекты. Могут наблюдаться зуд, покраснение, сыпь в месте аппликации.

«Вольтарен»/«Диклофенак»

Цена: от 400/200 рублей.

Действующее вещество: диклофенак.

Принцип действия. Нестероидный противовоспалительный препарат, оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие. Работа исследователей из Великобритании показала, что диклофенак быстрее справляется с болью, чем чистый ибупрофен (без левоментола).

Побочные эффекты. В месте нанесения возможны кожная сыпь, жжение, покраснение. При длительном наружном применении препарата возможно развитие системных побочных эффектов со стороны пищеварительной системы, ЦНС, дыхательной системы, а также аллергических реакций.

«Лиотон» и гепариновая мазь помогают от синяков

Цена: от 650/190 рублей.

Действующее вещество: гепарин натрия, бензокаин, бензилникотинат.

Принцип действия. Гепарин натрия уменьшает воспалительный процесс и оказывает антикоагулянтное действие, косвенно улучшает микроциркуляцию, что способствует рассасыванию гематом и тромбов и уменьшению отечности тканей. Бензилникотинат способствует лучшему всасыванию гепарина, а бензокаин действует как местный анестетик.

Применять гепарин при ушибах рекомендует , в частности, Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, ангионевротический отек). Есть вероятность развития геморрагий, тромбоцитопении, остеопороза, алопеции и гипоальдостеронизма. При применении бензилникотината возможно преходящее повышение активности печеночных трансаминаз, тахикардия, лейкопения, иногда нарушение функции почек. При применении бензокаина изредка возможен контактный дерматит, снижение чувствительности в месте применения. При этом в научных публикациях, посвященных исследованию гепариновой мази, утверждается , что побочные эффекты наблюдаются у пациентов довольно редко.

Что не работает?

«Траумель»

Цена: от 700 рублей.

У этого препарата гомеопатический состав, а доказательная медицина гомеопатию не признает.

Несмотря на существование публикаций, в которых говорится об эффективности «Траумеля», ни одну их них нельзя считать убедительной: либо из-за конфликта интересов, либо из-за слишком узкой выборки исследования, либо из-за нарушений правил проведения клинических исследований (в расчет можно принимать только двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование). Вероятнее всего, положительные отзывы пациентов об этом препарате объясняются эффектом плацебо.

«Травмалгон»

Цена: от 90 рублей.

Аналогично с «Траумелем» – гомеопатическое средство, препарат с недоказанной эффективностью.

Крем мумие

Цена: от 150 рублей.

Мимие – это органо-минеральный продукт природно-биологического происхождения, о его источниках до сих пор идут споры: одна из теорий предполагает, что он представляет собой отходы жизнедеятельности летучих мышей и грызунов. Мумие используется как лекарство только в нетрадиционной медицине, доказанной эффективности это средство не имеет. Не существует убедительных исследований, которые доказывали бы наличие у мимие каких-либо лечебных свойств.

Больше про то, как не стать жертвой рекламных уловок и выбрать действительно эффективное средство:

Фото: eastnews.ru/spukkato, staras, kirisa99