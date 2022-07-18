У Рафаэля Надаля разрыв мышцы живота. Что это значит? Угрожает ли травма его карьере?

В начале июля Рафаэль Надаль был вынужден отказаться от дальнейшего участия в «Уимблдоне» после надрыва мышц живота. Медицинский редактор раздела «Здоровье» Маргарита Климанова рассказывает, почему возникает разрыв мышцы, чем он опасен и как быстро Рафаэль вернётся в строй.

Разрыв мышц живота не самая распространенная спортивная травма, она характерна в основном для теннисистов, волейболистов и баскетболистов.

Выделяют косые, поперечные и прямые мышцы живота. Прямая мышца в том числе вовлечена в поддержание позы и с точки зрения биомеханики является связующим звеном между верхними и нижними конечностями.

Именно прямая мышца живота (musculus rectus abdominis) страдает больше всего при таком неестественном для человека комплексе движений, как подача: когда игрок замахивается, он прогибается в пояснице и разворачивает плечи для максимального отведения ракетки от тела. В этот момент прямая мышца с противоположной от руки с ракеткой стороны максимально растягивается. Во время удара ракеткой по мячу прямые мышцы живота резко сокращаются, при этом прямая мышца живота легко травмируется со стороны, противоположной ведущей. Именно это мы и видим у Надаля: подача – ракетку он держит в левой руке – вызывает у него сильную боль с правой нижней стороны живота. Так что можно предположить, что в его случае повреждена именно прямая мышца живота.

Диагностируют разрыв мышцы по совокупности внешних признаков (отек, боль) и медицинских исследований, которые позволяют выявить сам разрыв и внутримышечные гематомы: УЗИ, МРТ, КТ.

При подтверждении диагноза в первые дни назначают консервативное лечение: отдых, наложение льда на область травмы, компрессию (в случае разрывов мышц ноги или руки – еще и приподнимание конечности). В некоторых случаях при неуспешности консервативной терапии могут быть назначены кортикостероиды или даже хирургическая операция по восстановлению целостности мышцы, но последнее, скорее всего, Надалю не грозит – похоже, у него легкая степень разрыва. Программа реабилитации состоит из набора упражнений и постепенного возвращения к привычному уровню активности. Иногда рекомендуется коррекция стиля подачи.

Некоторые исследователи считают , что трех недель лечения для полного восстановления достаточно, однако в зависимости от тяжести травмы этот период может занимать от двух до восьми недель. Преждевременное возвращение к спортивным нагрузкам может увеличить и без того ненулевую вероятность рецидива – в худшем случае заболевание может перейти в хроническую форму, поэтому продолжать участвовать в «Уимблдоне» Надалю было нельзя.

Но переживать не стоит – пусть это и звучит пугающе, прогноз при разрыве мышц живота благоприятный: в прошлом году надрыв косой мышцы живота, причем более сильный, пережил Джокович, что не помешало ему выиграть с травмой Australian Open. Правильное лечение и реабилитация позволят Надалю вскоре вернуться к соревнованиям, как он и обещал.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill