Где находятся границы человеческих возможностей? Как выбежать железный триатлон из 7 часов

Наш фильм о рекорде в триатлоне.

Соревнования на полной дистанции триатлона – одни из самых сложных испытаний на выносливость. Дистанцию в 3,8 км плавания, 180 км на велосипеде и марафон 42,2 км чемпионы IRONMAN уже много лет пытаются пройти быстрее 7 часов. 5 июня 2022 года наконец-то появились четыре героя, решивших бросить вызов возможностям человеческого организма. На специальной гонке Phoenix Sub7 и Sub8 Джо Скиппер и Кристиан Блюмменфельт, Никола Спириг и Кэт Мэтьюз попытались пробить рекордное время – 7 часов для мужчин и 8 часов для женщин.

Как это им удалось – рассказываем в нашем коротком фильме на YouTube.

Что это за проект – Phoenix Sub7 и Sub8?

Проект создал Себастьян Кульчик – польский бизнесмен, сын самого богатого человека Польши и инвестор. Сначала Кульчик создал Pho3nix Foundation – некоммерческую организацию, миссия которой – вдохновлять молодежь на занятия спортом и активный образ жизни.

Себастьян – увлеченный триатлет. Он неоднократно проходил полужелезную дистанцию триатлона (IRONMAN 70.3 Mallorca с результатом 5:45:32, IRONMAN 70.3 Bahrain с результатом 5:08:46), а в 2020-м году прошел полную дистанцию на старте IRONMAN New Zealand (финишировал с результатом 12:28:46). Кульчику хотелось реализовать амбициозный проект и в сфере спорта: «Я бы описал себя как невероятно оптимистичного человека. Я все вижу в ярких тонах и хочу, чтобы все вокруг меня видели мир так же».

Его видение совпало с желаниями профессиональных спортсменов. Алистер Браунли, британский триатлет, чемпион Олимпийских игр 2012 и 2016 годов и победитель четырех этапов серии IRONMAN, рассказывает, что идея проекта родилась после гонки в Бахрейне во время разговора о мировых рекордах на железной дистанции триатлона (3,8 км плавания, 180 км на велосипеде и 42,2 км бегом). «Женщины заявили, что при правильных условиях можно пройти гонку менее чем за восемь часов, а я считал, что это можно сделать менее чем за семь часов. Смесь бравады и желания конкурировать заставила нас решиться на установление существующих рекордов».

Так появился Pho3nix Project (произносится как «Фе́никс Про́джект»), который разделили на две попытки побить рекорд – мужскую гонку Phoenix Sub7 и женскую гонку Phoenix Sub8.

Вместе с командой ученых, специалистов по экипировке, питанию и тактике атлеты готовились к событию, которое должно было состояться 5 или 6 июня 2022 года (две даты были нужны на случай непогоды).

«Это может быть самый сложный вызов в моей карьере, но в то же время и самый полезный, если позволит мне сделать то, что другим кажется невозможным», – соглашалась швейцарская триатлонистка Никола Спириг.

Кто участвовал в гонке?

Кто же эти герои, решившие бросить вызов возможностям человеческого организма? Подробно о них мы рассказывали в отдельном посте.

Кристиан Блюмменфельт – наверно, сильнейший триатлет мира в последние годы. Норвежец одинаково хорош как на олимпийской дистанции, которая практически в четыре раза короче железного триатлона, так и на полной. В 2021-м году он выиграл Олимпиаду в Токио, а через год добавил в свой актив титул чемпиона мира IRONMAN.

В ноябре 2021-го в Мексике Кристиан прошел гонку IRONMAN за 7 часов и 21 минуту – его время не было зачтено как официальный рекорд из-за сильного попутного течения.

Джо Скиппер – опытный британский триатлет, специализирующийся на полной дистанции. Он в последний момент заменил в проекте Алистера Браунли, выбывшего из-за травмы. В 2015-м году Скиппер выиграл бронзу на чемпионате мира по триатлону на длинных дистанциях. Также на счету Джо четыре победы на этапах серии IRONMAN и шестое место на чемпионате мира IRONMAN в 2019 году.

Никола Спириг – самая опытная из участников проекта, 40-летняя швейцарка, начала заниматься триатлоном еще в 10 лет. Никола выиграла Олимпиаду в Лондоне в 2012 году, а также взяла серебро на Играх в Рио в 2016-м. На ее счету шесть титулов чемпионки Европы и семь побед на этапах IRONMAN на полужелезной дистанции. Несмотря на свой богатый опыт, до Pho3nix Project Спириг всего один раз выступала на полной дистанции триатлона. В 2014 году она выиграла этап IRONMAN в Мексике с результатом 9:14:07.

Никола любит пробовать себя и в смежных видах спорта, не боясь соревноваться с опытными спортсменами. В 2014 году она выступала на чемпионате Европы по легкой атлетике в марафоне и заняла 24 место с личным рекордом 2:37:12, а в 2015 году принимала участие в домашнем этапе Кубка мира по бобслею в двойках.

Кэт Мэтьюз – британка, бывший любитель, начала выступать в профессиональной категории триатлона только в 2019-м году, но уже в 2022-м на чемпионате мира IRONMAN заняла второе место, уступив только пятикратной чемпионке Даниэле Риф. Ее личный рекорд – восемь часов и 40 минут – третий результат в истории британского триатлона. Также на счету Мэ́тьюз две победы на этапах IRONMAN на железной дистанции – в 2020-м в американской Флориде и в 2021-м на домашнем этапе в Великобритании.

Где проходила гонка?

Для триатлетов подготовили маршрут железного триатлона недалеко от деревни Клеттвиц (60 км от Дрездена), где расположена автогоночная трасса EuroSpeedway Lausitz. Первый этап – плавание (3,8 км) – проложили на озере Зенфтенбергер. Для спортсменов был подготовлен маршрут из точки в точку практически по прямой без поворотов и разворотов. По дистанции им помогали персональные пейсмейкеры, которые задавали необходимый темп.

После транзитной зоны атлетам предстояло пересесть на велосипеды и проехать 20 км по шоссе до гоночной трассы, где их ожидали 27 полных кругов по треку (суммарная дистанция – 180 км). На велоэтапе спортсменам также помогали пейсмейкеры, хотя на официальных соревнованиях на полной дистанции триатлона драфтинг запрещен. Это прием, когда один участник пристраивается вплотную за впередиидущим и использует возникающее разрежение воздуха, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление и сэкономить силы.

Беговой этап был проложен по той же гоночной трассе в 12 кругов, которые атлеты преодолевали в сопровождении пейсмейкеров.

Как проходила гонка?

Пятого июня в семь часов утра Спириг и Мэтьюз в сопровождении пейсмейкеров отправились на дистанцию (каждую спортсменку вели по два пейсмейкера). Почти весь этап плавания они провели плечом к плечу: на первой транзитке Мэтьюз выигрывала всего семь секунд. Ее время на плавании – 54 минуты и 43 секунды.

Через час после женщин на дистанцию ушли Блюмменфельт и Скиппер, которые взяли себе в помощь только по одному пейсмейкеру. Джо Скипперу при этом помогал Алистер Браунли, который собирался сам штурмовать рекорд, но за несколько дней до гонки отказался от участия из-за травмы.

Пейсмейкер Блюмменфельта, голландский пловец на длинные дистанции Ларс Ботельер, со старта задал высокий темп, что позволило норвежцу уже к первой транзитке создать задел в пять минут перед Скиппером. Тем не менее, итоговые 48 с небольшим минуты на плавательном этапе оказались медленнее действующего рекорда – борьба со встречным течением отняла у спортсменов лишние силы.

Пересев на велосипеды, атлеты впервые в истории полной дистанции смогли ощутить преимущества драфтинга. Мэтьюз летела по трассе в сопровождении пейсмейкеров и наращивала отрыв от Спириг. В итоге ко второй транзитке ее преимущество увеличилось до четырех минут, а итоговое время велоэтапа составило 3 часа и 50 минут, что более чем на полчаса превысило действующий рекорд Даниэлы Риф, установленный в 2018-м году.

Велоэтап наглядно показал, как сильно спортсмены могут улучшить время на железной дистанции, если драфтинг будет разрешен на официальных соревнованиях.

В это время Скиппер еще более сумасшедшими темпами отыгрывал потерянное на плавании время. Каждый круг британец проезжал на 20 секунд быстрее Блюмменфельта. Джо понимал, что для него настал момент истины, так как на беговом этапе у него не будет ни единого шанса против норвежца. Кристиан – один из лучших бегунов среди триатлетов и именно на последнем этапе он переигрывал конкурентов и на Олимпиаде, и на чемпионате мира IRONMAN.

Уже через 100 км Скиппер настиг Блюмменфельта, обогнал и с криком «Увидимся позже!» уехал вперед наращивать отрыв. Норвежец не стал цепляться за соперника и продолжил работать в своем темпе.

Ко второй транзитке Джо привез Кристиану две с половиной минуты. Его итоговые 3 часа и 16 минут оказались почти на час быстрее рекордного времени австралийца Кэмерона Вурфа, которое тот показал в 2018-м году, а средняя скорость на этапе составила невероятные 55 км/ч.

К обеду температура воздуха поднялась выше отметки 25 градусов. Несмотря на жару на беговом этапе, Спириг начала быстро и к 28-му километру поравнялась и обогнала Мэтьюз в борьбе за лидерство.

Однако расплата за стремительную первую половину настигла швейцарку почти сразу. Мэтьюз продолжала бежать с постоянным темпом, а у Спириг он начал снижаться, поэтому через три километра Никола пропустила британку обратно.

Хотя время марафона у нее оказалось лучше, потерянные минуты на велосипеде и слишком быстрое начало на беговом этапе не позволили Николе Спириг побороться за победу. На финише соперниц разделило две с половиной минуты.

Кэт Мэтьюз закончила соревнования с итоговым временем 7:31:54, на 46 минут быстрее, чем рекорд Крисси Веллингтон, установленный в 2011 году (8:18:13). А Блюмменфельт, несмотря на то что проиграл Скипперу восемь минут на велоэтапе, настиг и обогнал британца еще до середины марафона. Кристиан финишировал на дистанции железного триатлона за 6:44:25, более получаса выиграв у своего же незасчитанного рекорда, установленного в Мексике в 2021 году.

Тем не менее, Никола Спириг и Джо Скиппер тоже побили установленные планки рекорда, хоть и заняли в гонке вторые места. Спириг финишировала с результатом 7:34:19, а Скиппер прошел дистанцию за 6:47:36.

Полные результаты гонки

Кристиан Блюмменфельт – 6:44:25 (плавание 48:21, велоэтап 3:24:22, бег 2:30:50)

Джо Скиппер – 6:47:36 (плавание 53:24, велоэтап 3:16:42, бег 2:36:43)

Кэт Мэтьюз – 7:31:54 (плавание 54:43, велоэтап 3:50:06, бег 2:46:09)

Никола Спириг – 7:34:19 (плавание 54:50, велоэтап 3:53:16, бег 2:45:07)

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Главная причина, почему удалось поставить рекорды, – разрешенный на велоэтапе драфтинг, который позволяет спортсменам сохранить силы. Если драфтинг разрешат на официальных соревнованиях, триатлеты смогут добиться больших успехов за счет командной работы по дистанции.

Но в любом случае плывут, едут и бегут спортсмены сами, и умалять этот вклад не стоит. Границы человеческих возможностей невообразимы, и постоянно сдвигаются еще дальше.

Фото: globallookpress.com/ Daniel Reinhardt, Ryan Jenkinson, RedBull Media, Hannibal Hanschke, Peter Aswendt