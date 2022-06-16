Можно ли заниматься спортом с плохим зрением? Как это делать и нужны ли специальные очки?

Совместимы ли спорт и плохое зрение? Что лучше выбрать: линзы или очки? И есть ли тренировки, которые полезны при заболеваниях глаз? Рассказывает Татьяна Шилова, профессор, доктор медицинских наук, ведущий российский офтальмохирург в области лазерной коррекции ReLEx SMILE, главный врач сети офтальмологических клиник «Клиники доктора Шиловой», эксперт Комитета ГД РФ по охране здоровья.

Как заниматься спортом при плохом зрении

Статистика Минздрава показывает, что с 2000 года ежегодно в России фиксируется от 3,5 до 5 миллионов случаев офтальмологических заболеваний. А по данным Росстата на 2020 год, около половины населения пользуется очками или контактными линзами.

Близорукость и дальнозоркость – не повод отказываться от активного образа жизни. Доказано , что достаточный уровень физической активности благотворно сказывается на состоянии глаз.

Все зависит от диагноза: какие-то накладывают больше ограничений, какие-то не накладывают вообще. Важно, нет ли при близорукости и дальнозоркости сопутствующих проблем, в каком состоянии сетчатка и глазное дно. Так что дать универсальные рекомендации нельзя: в каждом случае по допуску к спорту решение должен принимать врач.

При этом тренироваться без оптической коррекции (то есть без очков или контактных линз) опасно в любом случае. Это повышает риск травмы, негативно отражается на спортивных результатах.

Если говорить о профессиональном спорте, то в большинстве лиг мира можно встретить спортсменов с плохим зрением – близорукостью или дальнозоркостью. Их допускают до тренировок и выступлений в случае, если нет патологий, мешающих иметь высокую остроту зрения со средствами коррекции.

«В профессиональных стандартах и стандартах профессионального спорта иногда критерием включения в профессию может быть высокая острота зрения без коррекции. Это больше характерно для России, за рубежом же часто встречаются профессиональные спортсмены, пользующиеся очками или контактными линзами. Например, теннисистка Мартина Навратилова , футболист Эдгар Давидс , хоккеисты Хелмут Балдерис , Кен Драйден , Тим Хортон», – говорит Татьяна Шилова.

Какую коррекцию лучше использовать на тренировках

Заниматься спортом в очках обычно неудобно, а еще многих пугает перспектива разбить их и получить травму глаза, так что люди с плохим зрением для тренировок часто выбирают линзы. Но, как объясняет врач-офтальмолог, это отнюдь не панацея. «Да, опасность того, что, разбившись, очки могут повредить глаз, есть, но она не высокая. Безопасности не гарантирует и использование линз – при сильном ударе или тычке пальцем в глаз есть вероятность, что линза сдвинется и поцарапает роговицу», – замечает она.

Важно также, что линзы подходят не всем, нельзя пользоваться ими при следующих состояниях:

кератит в разных степенях его проявления (воспаление роговицы);

блефарит (воспаление век);

разные виды конъюнктивита;

нарушение работы слезных желез;

глаукома;

вывих глазного хрусталика;

косоглазие высокой степени (больше 15 градусов);

инфекции глаз;

тяжелые инфекционные заболевания.

Кроме того, вредно носить линзы постоянно, говорит Татьяна Шилова. «Во-первых, под поверхностью линзы скапливаются различные отложения – белки и жиры из слезной жидкости. Сами по себе эти вещества вымываются слезой, но линза, инородный предмет, задерживает их, создается среда для развития бактерий. Во-вторых, усугубляет эту проблему попадание частичек пыли и грязи из воздуха, частиц косметики. Чем дольше носятся линзы, тем выше вероятность попадания в глаза раздражителя и инфекции. В-третьих, линзы ограничивают приток кислорода к поверхности глаза, что приводит его недостатку – гипоксии. Первым признаком гипоксии может стать отек роговицы, который будет выражаться в затуманивании зрения», – отмечает специалист.

Даже некоторые профессиональные атлеты по тем или иным причинам соревнуются в очках: консервативный метод коррекции использовали, в частности, теннисистка Мартина Навратилова и футболист Эдгар Давидс . Голландцу очки были необходимы ввиду глаукомы: они не только корректировали зрение, но и защищали глаза от потенциальной травмы при столкновении с соперниками или попадании мяча.

Однако с точки зрения удобства линзы действительно выигрывают у очков, и их разрешено использовать в большинстве дисциплин (в единоборствах, например, коррекция очками невозможна). «Этим активно пользуются многие профессиональные спортсмены, например Кевин Дюрэнт , выступающий за Brooklyn Nets из Национальной баскетбольной ассоциации и сборную США», – подтверждает Татьяна Шилова.

Самое главное – соблюдать несколько правил:

Линзы должны быть правильно подобраны, как по степени рефракции, так и по степени кривизны и размеру — это должен делать только врач.

При ношении контактных линз важно соблюдать гигиену (не надевать и не снимать их грязными руками, промывать специальной жидкостью и хранить в футляре.

Нельзя надевать чужие линзы.

Важно соблюдать режим ношения и вовремя заменять старые линзы на новые.

Может ли спорт улучшать зрение

Спорта, который бы улучшал зрение, не существует, однако некоторые виды полезны как профилактика патологий. По словам Татьяны Шиловой, это занятия, во время которых внимание сосредоточено на движущихся объектах: теннис, баскетбол, волейбол и так далее.

«Эти виды спорта обеспечивают тренировку глазных мышц и аккомодационную способность хрусталика благодаря постоянной смене фокуса», – замечает специалист.

К тому же физическая нагрузка помогает удерживать здоровый вес, а также делает ткани организма более чувствительными к инсулину, таким образом предотвращая развитие сахарного диабета второго типа или помогая его контролировать. Это защищает от развития связанных с диабетом болезней глаз, например глаукомы, катаракты и диабетической ретинопатии (патология сетчатки).

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Офтальмологические проблемы редко являются абсолютным противопоказанием к занятиям спортом, а при ряде диагнозов тренировки даже принесут пользу. Однако очень важно регулярно консультироваться с врачом и использовать качественную коррекцию. Подобрать ее может также только квалифицированный специалист.

Фото: unsplash.com/Apostolos Vamvouras, Lensabl, Poodar Chu, Harpreet Singh