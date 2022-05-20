Роль железа в организме. Какие процессы обеспечивает, чем опасен дефицит и избыток, в каких продуктах содержится

Роль железа в организме трудно переоценить. Это один из важнейших микроэлементов, в первую очередь необходимый для доставки кислорода до органов и мышц.

Как дефицит, так и избыток железа представляют опасность для здоровья и свидетельствуют о наличии заболеваний, в том числе наследственных. Контроль уровня железа в крови важен для беременных, кормящих женщин, профессиональных спортсменов, людей, задействованных на опасных и вредных производствах.

Роль железа в организме

Железо участвует в большом количестве процессов в организме, от транспорта (перенос в крови) кислорода до синтеза ДНК.

Железо необходимо для производства гемоглобина, который переносит кислород от легких ко всем тканям тела, и миоглобина, который снабжает кислородом мышцы.

Нарушения обмена железа могут иметь разнообразные клинические проявления, включая анемию (снижение концентрации гемоглобина и/или количества эритроцитов в крови) и гемохроматоз (наследственное заболевание, которое приводит к накоплению железа в тканях).

Поддержание нормального уровня железа в организме матери жизненно важно в период беременности и во время грудного вскармливания для профилактики развития анемии у младенца. По этой причине рацион должен быть сбалансирован и содержать продукты животного и растительного происхождения, богатые железом.

Норма железа в организме человека

Нормальные (референсные) показатели железа в сыворотке крови составляют:

у новорожденных и детей до 1 года – 5–22 мкмоль/л;

у детей от 1 года до 16 лет – 4,5–20 мкмоль/л;

у девушек 16–18 лет – 6–18 мкмоль/л;

у юношей 16–18 лет – 5–25 мкмоль/л;

у взрослых женщин – 6–26 мкмоль/л;

у взрослых мужчин – 11–28 мкмоль/л.

Суточные нормы потребления:

младенцы до 6 месяцев – 0,27 мг;

младенцы 7–12 месяцев – 11 мг;

дети 1–3 года – 7 мг;

дети 4–8 лет – 10 мг;

дети 9–13 лет – 8 мг;

мальчики 14–18 лет – 11 мг;

девочки 14–18 лет – 15 мг;

взрослые мужчины – 8 мг;

взрослые женщины – 18 мг;

беременные – 27 мг;

кормящие – 9–10 мг.

Как усваивается железо в организме

В организме человека железо в основном присутствует в составе гемопротеинов – гемоглобина и миоглобина, которые отвечают за транспорт кислорода. Железо необходимо для синтеза этих белков, а также для образования ферментов, которые участвуют в переносе электронов и окислительно-восстановительных реакциях в метаболических процессах.

В организме взрослого мужчины содержится около 4 граммов железа, из них почти две трети приходится на гемоглобин, четверть – на ферритин (белок, в форме которого железо запасается в печени, селезенке и костном мозге), а остальное – на миоглобин в мышечной ткани и различные ферменты.

Железо поступает в организм с пищей, всасывается в тонком кишечнике и доставляется в ткани с помощью трансферрина – белка крови, который улавливает и переносит ионы железа.

Должен соблюдаться постоянный баланс между поглощением, хранением, использованием и потерей железа.

Усвояемость элемента в основном регулируется в момент всасывания и может варьироваться от 5 до 35%. Железо, которое поступает в организм с пищей, встречается в двух формах – в составе гема и в негемовой форме. Основные источники гемового железа – мясо, птица и рыба, а негемового – продукты растительного происхождения (злаки, орехи, семена, бобовые). Гемовое железо обладает высокой биодоступностью (процент усвоения) – 15–35%, негемовое – 2–20%.

Помимо потерь из-за кровотечений часть железа утрачивается в процессе десквамации – отшелушивания клеток с эпителиальных тканей (кожи, мочеполового и желудочно-кишечного тракта).

Нехватка железа в организме

Дефицит железа – состояние, при котором нарушается снабжение тканей железом и отсутствуют мобилизуемые запасы железа в организме (ферритин).

Даже легкие и умеренные формы дефицита могут вызывать нарушения развития детского организма и снижение когнитивных функций, патологии иммунной системы, снижение работоспособности.

Дефицит железа во время беременности опасен для матери и ребенка, так как возрастает риск сепсиса, преждевременных родов, смерти матери и рождения ребенка с низкой массой тела.

Симптомы дефицита железа нетипичны, поэтому по ним нельзя поставить диагноз. Среди распространенных симптомов выделяют:

усталость и недостаток энергии;

одышка;

учащенное сердцебиение;

бледность кожи;

головные боли;

звон в ушах;

искажения вкуса;

зуд;

выпадение волос;

дисфагия – затрудненное глотание;

язвы в уголках рта.

Причиной дефицита железа может быть:

недостаточное потребление биодоступного железа с пищей;

повышенная потребность в железе в результате быстрого роста ребенка;

беременность, обильные менструации;

избыточные желудочно-кишечные кровопотери, например вызванные заражением паразитами, анкилостомами и власоглавами (паразитические круглые черви);

нарушение всасывания железа.

Лечение дефицита железа

Если анализ крови показывает низкое количество эритроцитов, то врач прописывает железо в таблетках. Принимать их необходимо, пока повторные анализы не покажут, что уровень железа в организме вернулся к норме.

Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением и принимать добавки железа без предписания врача. Сначала необходимо пройти обследование и подтвердить диагноз.

Избыток железа в организме

Железо, как и другие микро и макроэлементы, выпускается в виде добавок, но их применение должно назначаться и контролироваться врачом. Не стоит употреблять БАДы на всякий случай или при появлении неявных симптомов дефицита, так как избыток железа опасен для организма. У здоровых людей прием высоких доз, особенно натощак, может вызвать тошноту, рвоту, изжогу, боль в животе, диарею или запор.

Избыток железа в организме также может привести к воспалению слизистой желудка (гастрит) и язвам, снизить абсорбцию цинка. Отравление железом (дозы в несколько сотен мг) вызывает отказ органов, кому и смерть. Верхний предел допустимой дозы железа для здоровых людей составляет 40 мг для детей до 13 лет включительно и 45 мг для лиц старше 14 лет.

У некоторых людей есть наследственное заболевание, называемое гемохроматозом – расстройство, при котором в тканях организма накапливается железо, особенно сильно – в тканях печени, сердца и поджелудочной железы. Гемохроматоз в 90% случаев возникает из-за генетической патологии, которая заставляет тело поглощать слишком много железа из потребляемой пищи.

Избыток железа в организме может повредить внутренние органы и привести к циррозу и раку печени, болезням сердца, диабету.

Симптомы избытка железа:

боль в суставах;

усталость;

потемнение кожи;

диабет;

нарушение сердечного ритма;

импотенция.

Патология диагностируется с помощью анализа крови, который показывает повышенное содержание железа в крови и высокий уровень ферритина. Генетический анализ может подтвердить наследственный гемохроматоз. Дополнительно может проводиться биопсия печени.

Лечение избытка железа в организме на ранней стадии включает отказ от продуктов, богатых железом, добавок железа, витамина С (так как он улучшает абсорбцию железа из пищи) и употребления алкоголя.

Более тяжелые случаи заболевания и отравления железом требуют его искусственного выведения из крови путем флеботомии (лечебные кровопускания) с последующим контролем уровня железа в крови.

В каких продуктах содержится железо

Продукт Содержание, мг на 100 г продукта* Овсяные хлопья 49,5 Говядина 39,4 Баранина 38,7 Гусиная печень 30,5 Морские водоросли 28,5 Свинина 22,2 Рис 18,5 Соевые бобы 15,7 Кунжут 14,5 Белая фасоль 10,4 Курица 10,3

*По информации из базы данных продуктов питания Министерства сельского хозяйства США

Фото: unsplash.com/Tamas Pap, Priscilla Du Preez, Ignacio Campo; East News/ratmaner