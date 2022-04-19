Наши любимые площадки, парки, места для пробежек и бесплатных уличных тренировок. Советуйте!

Привет, друзья. Пришла весна, солнце, и теперь особенно тянет тренироваться на улице. Поэтому просим вас поделиться любимыми местами для уличных тренировок – живописными парками, площадками с бесплатными тренажерами, дорожками на набережных для бега.

Делитесь, даже если кажется, что про это место знают все – всегда есть те, кто еще не в курсе, а вы откроете новый мир для них. И делитесь местами из любых городов, не только Москвы и Санкт-Петербурга.

Вот некоторые локации от редакторов раздела «Здоровье».

1. Санкт-Петербург, тренажеры на Южной набережной на Крестовском острове.

Прогулочную зону на южной набережной благоустроили к чемпионату мира: построили деревянную набережную со скамейками и шезлонгами, зеленью, столами для настольного тенниса, тренажерами и турниками.

2. Санкт-Петербург, парк Озера Долгое.

Подойдет жителям Приморского района (метро Пионерская, Комендантский проспект). Есть удобная асфальтово-грунтовая дорожка для бега длиной в 1,3 км вокруг озера (с небольшим набором высоты), волейбольная площадка. Летом на озере проводят тренировки по сап-серфингу.

3. Санкт-Петербург, спортплощадка на набережной реки Карповки.

Площадка небольшая, несколько турников, но важнее место, где она находится. Территория у Петровских казарм вдоль Карповки долгое время была закрыта заборами, пока в 2017 году инициативная группа (проект «Друзья Карповки») не взялась за преобразование территории. Они провели исследование, пообщались с жителями и стейкхолдерами – и через несколько лет был спроектирован и благоустроен первый участок длинной набережной. Цель проекта – чтобы жители комфортно и интересно проводили время на набережных: устраивали пикники у воды, загорали, совершали вечерние пробежки, катались на байдарках, гуляли с семьей.

4. Сочи, спортивный парк на набережной Сириус.

Парк открылся в феврале 2022 года. В первой очереди – тренажеры, воркаут-зона, полоса препятствий, площадки для настольного тенниса, пляжного волейбола, мини-футбола, стритбола, панна футбола и текбола. Во второй очереди откроется фитнес-центр с открытым бассейном, площадка для йоги, коворкинг. Вход в парк полностью свободный, часы работы с 7:00 до 22:00.

5. Краснодар, «Спорт Парк».

В 2020-м году в Парке «Краснодар» открылся спортивный парк, который спроектировал Игорь Марков из архитектурного бюро gmp (он же принимал участие в проектировании стадиона «Краснодар»). Архитектор разделил зоны парка по цветам ярких оттенков, чтобы создать отдельную реальность в этом месте.

Зоны бесплатных тренировок: бежевая (пляжный волейбол), синяя (классический волейбол), фиолетовая (пляжный футбол, стритбол, текбол), розовая (воркаута и полосы препятствий). Зоны платных занятий: оранжевая (теннис), зеленая (паддл-теннис, падел и бадминтон), желтая (сквош).

Чтобы потренироваться бесплатно, нужно зарегистрироваться на сайте парка, выбрать время занятия и получить QR-код, который нужно будет показать сотруднику парка на входе.

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Фото: yandex.ru/maps; vk.com/karpovkafriends; sportsirius.ru; sportpark.parkkrasnodar.com