Хроническая усталость скрывает опасное заболевание. Как заподозрить гипотиреоз? Есть ли лечение?

Слабость и хроническая усталость тревожат большинство людей в разные периоды жизни. Большинство не придают этому значения и связывают усталость со стрессами на работе, загруженным графиком, домашними хлопотами. Но зачастую за повседневной разбитостью скрывается опасное нарушение работы щитовидной железы – гипотиреоз. В каких случаях усталость – больше, чем реакция на стресс? Когда стоит обратиться к врачу из-за упадка сил? Рассказывает медицинский автор «Здоровья на Sports.ru», врач-терапевт Александр Шестаков.

Общая информация о болезни

Гипотериоз – самая частая медицинская причина хронической усталости. Это заболевание, при котором щитовидная железа синтезирует недостаточное количество гормонов трийодтиронина (Т3) и тетрайодтиронина (Т4, тироксин). Щитовидная железа на латыни – glandula thyroidea, поэтому ее гормоны называют тиреоидными.

Основная задача гормонов Т3 и Т4 – поддержание энергетического баланса в организме. Они регулируют:

расходование калорий и образование энергии;

сжигание или накопление жировых отложений;

скорость синтеза новых клеток в организме;

состояние мышечной ткани;

работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Каждая клетка нуждается в энергии, которая вырабатывается в процессах метаболизма, на которые значительное влияние оказывают тиреоидные гормоны. Именно поэтому, когда щитовидная железа работает недостаточно эффективно, это в первую очередь выражается появлением слабости – организму в прямом смысле перестает хватать энергии на выполнение повседневных задач.

Причины и виды гипотиреоза

Существует два основных механизма развития гипотиреоза. Первый – поражение самой железы, из-за чего она физически теряет способность производить достаточно гормонов. Такое состояние называют первичным гипотиреозом.

Самая распространенная причина первичного гипотиреоза – аутоиммунное поражение. Организм начинает ошибочно воспринимать ткани щитовидной железы как чужеродные. Иммунная система активируется и вырабатывает антитела, разрушающие железу. Это заболевание известно как аутоиммунный тиреоидит или болезнь Хашимото. Определить его может только специалист, поэтому важно не откладывать визит к врачу при симптомах гипотиреоза.

Вторая частая причина первичного гипотиреоза – недостаточное потребление йода в пище. Йод играет ключевую роль в синтезе тиреоидных гормонов. Без него щитовидная железа не способна производить новые молекулы трийодтиронина и тироксина. Поэтому при длительном дефиците йода может возникнуть картина, типичная для гипотиреоза.

Другие причины первичного гипотериоза:

лучевая терапия в области головы и шеи;

химиотерапия;

лечение радиоактивным йодом;

операции на щитовидной железе;

врожденный гипотиреоз (нарушение работы железы с рождения).

Вторичный гипотиреоз – состояние, когда щитовидная железа в порядке, но механизмы ее регуляции нарушены. Главными «руководителями» всей эндокринной системы являются гипоталамус и гипофиз, расположенные в головном мозге. Именно они «дают указания» щитовидной железе о том, что нужно производить больше или меньше гормонов. Когда данный механизм нарушается, щитовидная железа получает ложные сигналы о том, что гормонов в организме достаточно, в то время как на самом деле их не хватает.

Выделяют разные виды гипотиреоза в зависимости от наличия или отсутствия проявлений. Если симптомы уже появились и тревожат человека – это манифестный (явный) гипотиреоз. Но бывает и другая ситуация, когда уровень гормона ТТГ уже ниже нормы, но никаких признаков заболевания еще не возникло. В таком случае врач констатирует субклинический гипотиреоз.

Симптомы гипотиреоза

Заболевание сложно определить по симптомам, потому что его проявления неспецифичны и встречаются при многих других состояниях. Основные симптомы гипотиреоза:

избыточная утомляемость и усталость;

частые запоры;

сухость кожи;

выпадение и ломкость волос;

необоснованное увеличение веса;

мышечная слабость;

нарушение менструального цикла;

снижение частоты сердцебиения и артериального давления;

холодные руки и стопы;

стойкое ухудшение настроения и депрессия;

ухудшение памяти, забывчивость.

В некоторых случаях щитовидная железа может увеличиться в размерах. Это состояние называется зоб. Визуально увеличение может быть незаметно, но при пальпации врач обнаружит изменения.

К какому врачу обратиться?

Заболеваниями эндокринных желез, включая щитовидную, занимается эндокринолог. К нему можно обратиться напрямую либо через врача-терапевта в поликлинике.

Основу диагностики гипотиреоза составляет исследование гормонов. Сначала врач назначит анализ тиреотропного гормона (ТТГ) в крови. ТТГ – это гормон гипофиза, который стимулирует щитовидную железу вырабатывать больше тиреоидных гормонов. Уровень ТТГ меняется в зависимости от концентрации тиреоидных гормонов в крови и влияния гипоталамуса. В результате само повышение ТТГ уже говорит о дефиците даже без анализа на сами Т3 и Т4.

На следующем этапе проводится определение свободного тироксина. Врача будет интересовать именно Т4 – он расходуется быстрее по сравнению с Т3, поэтому первым отреагирует на заболевание. «Свободный» означает, что это активная форма гормона, а значит, он оказывает эффекты. Анализ на общий Т4 включает в себя определение неактивных накоплений гормона, которые не оказывают эффекты в организме – этот показатель не значим в диагностике гипотиреоза.

Если обнаруживается повышенный ТТГ, но нормальный Т4 – диагностируется субклинический гипотиреоз. При этом состоянии организм находится на грани дефицита тиреоидных гормонов.

Если на фоне высокого ТТГ отмечается снижение Т4 – это манифестный (явный) гипотиреоз. Другими словами, щитовидная железа уже не справляется с производством тиреоидных гормонов. В таком случае врач назначит лечение и дополнительные методы обследования для поиска причины заболевания.

Дальнейшая диагностика может включать в себя несколько обследований в зависимости от конкретной ситуации:

определение антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) нужно для поиска аутоиммунного процесса и болезни Хашимото;

ультразвуковое исследование (УЗИ) необходимо для оценки размеров щитовидной железы и поиска возможных узлов внутри органа;

рентген и МРТ головы могут понадобиться при подозрении на аденому гипофиза.

Возможные осложнения

Гормоны щитовидной железы влияют на все органы и системы, поэтому прогрессирующий гипотиреоз может стать причиной многих осложнений:

микседематозная (гипотиреоидная) кома – опасное для жизни состояние, вызванное критически низким уровнем тиреоидных гормонов;

сдавление трахеи и нарушение дыхания из-за прогрессирующего увеличения щитовидной железы;

охриплость и нарушения голоса;

заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, аритмии);

ожирение;

бесплодие;

психические расстройства (клиническая депрессия, выраженное снижение когнитивных функций).

Лечение гипотиреоза

При манифестном гипотиреозе щитовидная железа не справляется с производством тиреоидных гормонов, поэтому нужно восполнить их недостаток с помощью лекарств. Это называется заместительной гормональной терапией.

Препаратом выбора считается левотироксин натрия – синтетический аналог тироксина (Т4). Это лекарство считается «золотым стандартом» лечения гипотиреоза, так как имеет обширную доказательную базу, высокую эффективность и хорошую переносимость. Подходящую дозировку препарата сможет назначить только специалист в каждом конкретном случае.

Субклинический гипотиреоз в большинстве случаев связан с дефицитом йода в рационе. Поэтому в подобных случаях рекомендуется прием курса йод-содержащих препаратов и повторное обследование через 2–3 месяца.

Если установлен диагноз аутоиммунный тиреоидит, то лечение также будет заключаться в заместительной гормональной терапии. К сожалению, до сих пор неизвестна точная причина возникновения аутоиммунного поражения. Поэтому ученым пока не удалось разработать эффективные методы борьбы с аутоиммунной реакцией.

В большинстве случаев после подбора подходящей заместительной терапии, качество жизни человека остается на высоком уровне. Восполнив недостающий гормон, организм будет работать точно так же, как и до болезни. Поэтому прогноз при гипотиреозе благоприятный.

Профилактика гипотиреоза

Специфической профилактики гипотиреоза нет. Во многом это генетически обусловленное заболевание, в особенности когда речь идет про аутоиммунное поражение.

Симптомы гипотиреоза очень разнообразны и развиваются постепенно, поэтому важно регулярно проверять свое здоровье: проходить диспансеризацию и медицинские осмотры. Благодаря этому обнаружить заболевание получится на самых ранних этапах.

Для общей профилактики заболеваний щитовидной железы, включая гипотиреоз, важно принимать препараты йода. По данным Глобальной сети по йоду (Iodine Global Network), вся территория России относится к району с умеренным дефицитом йода.

Нормы потребления йода, по данным Российских клинических рекомендаций и по мнению международных организаций (Глобальная сеть по йоду, Всемирная организация здравоохранения, детского фонд ООН – ЮНИСЕФ):

0–5 лет – 90 микрограмм (мкг) в сутки;

6–12 лет – 120 мкг в сутки;

старше 12 лет – 150 мкг в сутки;

женщины в период беременности и лактации – 200–250 мкг в сутки.

Также положительный эффект окажет регулярное употребление богатых йодом продуктов. К ним относятся морепродукты, морские водоросли, молочные продукты и яйца.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Минздрав России рекомендуют применение йодированной соли в качестве основного метода профилактики дефицита. При этом отмечается, что для беременных, кормящих грудью и для детей до 2 лет рекомендована индивидуальная профилактика йододефицита, то есть применение биологических добавок с йодом по необходимости.

Важно также знать, какую соль выбирать. При ее обогащении производители могут использовать йодид калия или йодат калия. То, какая добавка применялась, напрямую влияет на качество соли. Йодид – очень нестабильное вещество, легко окисляется на воздухе. Йодат калия – более стойкое соединение, которое даже при высоких температурах сохраняется в соли.

В России рекомендовано потреблять йодированную соль в количестве от 25 до 55 мг на килограмм массы тела. Считается, что этого количества достаточно, чтобы во многих случаях предотвращать дефицит.

В то же время крайне сложно достоверно оценить, сколько соли за день вы потребили и содержала ли она достаточное количество йода для покрытия суточной потребности. Если у вас уже есть дефицит, то одной соли может оказаться недостаточно для его восполнения. Поэтому лучше всего посетить врача, чтобы специалист вас проконсультировал и порекомендовал препараты с йодом при необходимости.

Можно ли заниматься спортом при гипотиреозе?

Занятия спортом при гипотиреозе разрешены только при компенсации состояния. После того как врач поможет подобрать необходимую дозу заместительной гормональной терапии, физические нагрузки можно будет продолжить.

Возможно ли вылечить гипотиреоз?

Если установлено, что причиной субклинического гипотиреоза стало недостаточное количество йода в организме, то есть вероятность нормализации работы щитовидной железы после восполнения дефицита.

Если поражение железы носит аутоиммунный характер, то, к сожалению, полностью избавиться от заболевания не получится. Но заместительная гормональная терапия полностью компенсирует работу щитовидной железы, поэтому качество жизни не изменится.

Возможна ли передозировка йодом?

По данным международных организаций, максимально допустимая доза йода в сутки составляет 600 микрограмм для взрослых и 250–500 микрограмм для детей в зависимости от возраста. При это отмечается, что острое отравление йодом возникает после употребления в среднем 1,1 миллиграмма йода (примерно в 2 раза больше максимально допустимой дозы).

Поэтому отравление йодом, конечно, возможно, но в обычных условиях маловероятно. Важно также отслеживать количество принятых йод-содержащих препаратов, чтобы не допустить превышение рекомендованных производителем дозировок.

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Фото: pexels.com/Tirachard Kumtanom, Liza Summer, Karolina Grabowska, Anete Lusina