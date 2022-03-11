Для чего нужна компрессионная спортивная одежда. Какие преимущества дает и что учитывать при подборе

Компрессионная одежда для спорта давно используется атлетами на тренировках, соревнованиях и во время отдыха. Помимо приятного обтягивающего эффекта компрессионная соревновательная форма и отдельные элементы экипировки имеют привлекательный внешний вид и органично дополняют имидж спортсмена.

Предполагается, что компрессионная одежда улучшает работоспособность спортсменов, снижает риск травм и ускоряет восстановление после тяжелых тренировок и соревнований. Но так ли это на самом деле? Позволяет ли обтягивающая форма добиваться лучших спортивных результатов?

Что такое компрессионная одежда

Компрессионная одежда – это спортивная форма, белье и отдельные элементы экипировки, изготовленные из эластичных и обтягивающих тканей, обычно с добавлением спандекса или эластана. За счет плотного прилегания компрессионная одежда обеспечивает давление на отдельные части тела, улучшение аэродинамических свойств в видах спорта, где это необходимо.

Компрессионная технология применяется к целому ряду предметов одежды – нательное белье, носки, гетры, шорты, топики, нарукавники, купальники, стартовые костюмы. Ассортимент представленной в магазинах одежды позволяет найти подходящие по цене решения как для профессиональных спортсменов, так и для любителей.

Какие виды компрессионной одежды используются в спорте

Компрессионное термобелье

Для зимних видов спорта (горнолыжный спорт, беговые лыжи, туризм) производится нательное белье с добавлением спандекса. Такое решение обеспечивает плотное прилегание базового слоя к телу, отведение пота и влаги при сохранении подвижности суставов и свободы движений.

Тайтсы

Тайтсы – это спортивные штаны облегающего кроя. Бывают полноразмерными (во всю длину ноги) и укороченными (до середины икры или до колена). Они изготавливаются из различных тканей – хлопка, синтетических материалов с добавлением эластана или спандекса. Тайтсы плотно прилегают к ногам, обеспечивая поддержку мышц голени, бедер и коленей.

Также для занятий спортом зимой на улице существуют утепленные тайтсы – у них на внутренней стороне добавлена подкладка из флиса, а спереди как правило есть защитные вставки из мембраны Windstopper, которая защищает от ветра.

Благодаря разнообразию предлагаемых моделей тайтсы используются для занятий спортом в помещениях (фитнес, йога), на улице (бег, велоспорт) и для зимних видов спорта (беговые лыжи).

Футболки и топики

Компрессионные футболки с коротким и длинным рукавом используются в видах спорта, где нужно плотное прилегание ткани к телу, чтобы минимизировать трение и сохранить свободу движений. Подобная одежда применяется в фитнесе, кроссфите, боевых искусствах, гимнастике.

Соревновательная одежда

Стартовые костюмы для участия в соревнованиях также обладают компрессионными свойствами. Плотное прилегание к телу повышает аэродинамику в видах спорта, где это особенно критично – гидрокостюмы для плавания в открытой воде, соревновательная одежда для конькобежного спорта, спринтерского бега, велоспорта.

Аксессуары

Помимо одежды из тканей с компрессионными свойствами также изготавливают носки, гетры, нарукавники. Некоторые спортсмены используют их на соревнованиях, другие – в восстановительном периоде. Считается, что в беге на длинные дистанции компрессионные гетры позволяют уменьшить отечность, ударную нагрузку на мышцы.

Какие преимущества дает компрессионная одежда

Повышение экономичности бега

Исследование, опубликованное в «Международном журнале спортивной медицины» показывает, что ношение компрессионных тайтсов (по сравнению с обычными шортами) во время бега улучшает общее кровообращение и снижает ударную нагрузку на мышцы, которая возникает на каждом беговом шаге в момент соприкосновения стопы с поверхностью.

При продолжительном беге на субмаксимальной (80% от максимального потребления кислорода) скорости использование компрессионной одежды повышает экономичность бега (эффективность потребления кислорода) и способствует снижению расхода энергии .

Однако во время бега трусцой (с низким темпом), а также при беге на максимальной скорости, компрессионная одежда не дает каких-либо существенных преимуществ и не влияет на экономичность бега.

Улучшение координации

Проприоцепция – это ощущение тела в пространстве. Оно формируется в головном мозге благодаря передаче информации по нервным волокнам от мышц, суставов и сухожилий различных частей тела. Благодаря проприоцепции человек может осознавать текущее положение тела и углы в каждом суставе, скорость движения и внешнее воздействие сил, а также собственное мышечное усилие в конкретный момент.

Исследования показывают, что элементы одежды с компрессионными свойствами благодаря внешнему давлению на кожные рецепторы улучшают проприоцептивные способности. Более точное ощущение тела в пространстве важно для сложнокоординационных и скоростно-силовых видов спорта, где спортсмен постоянно перемещается и меняет направления движений.

Снижение повреждений в мышечной ткани

Креатинкиназа (КФК) – это фермент, уровень которого резко повышается при травмах, а также продолжительных и интенсивных нагрузках. КФК используется спортивными врачами для оценки повреждений в мышечной ткани.

Некоторые исследования показывают, что при ношении компрессионного белья концентрация КФК после интенсивных тренировок снижается. Другие исследования демонстрируют, что при использовании утягивающих элементов одежды наблюдается снижение КФК при эксцентрических сокращениях – движениях, в которых мышца удлиняется под нагрузкой. Такое происходит при разгибании локтевых и коленных суставов в тренажерах и со свободными весами (гантелями, штангой).

Считается, что это происходит за счет улучшения кровообращения, но данная теория пока не была подтверждена на практике. Также необходимо отметить, что проводимые исследования не всегда показывают снижение КФК за счет использования компрессионной одежды. Возможно, дело в других факторах, например физиологических особенностях конкретного человека.

Ускоренное восстановление

Боль и скованность в мышцах после интенсивных и длительных тренировок обычно возникают из-за разрушения мышечных волокон и окружающих тканей, а также воспалительных реакций.

Исследования показывают, что ношение компрессионного белья улучшает кровообращение, снижает отложенные болевые ощущения после тренировки (крепатура) и позволяет быстрее восстанавливать мышечную силу.

Отдельное исследование даже проводилось на бегунах-марафонцах, чтобы выяснить, может ли ношение компрессионных носков в течение 48 часов после преодоления марафонской дистанции ускорить восстановление мышц ног.

Для этого бегуны надевали утягивающие гетры после финиша забега и носили их в течение двух суток. После этого они выполняли тест на беговой дорожке: бежали до момента отказа. Оказалось, что у группы, носившей компрессионные носки, время до отказа увеличилось, а у спортсменов без дополнительных аксессуаров – уменьшилось по сравнению с аналогичным тестом до преодоления марафона.

Необходимо отметить, что на упаковках компрессионной спортивной одежды часто отсутствует информация о классе компрессии – давлении, которое утягивающее белье оказывает на части тела. По этой причине в проводимых исследованиях не упоминается, какая компрессионная одежда используется в тестах. Это, в свою очередь, не позволяет сделать однозначные выводы о том, какая одежда действительно поможет в восстановлении, а какая сработает как плацебо.

Психологическая уверенность

Также некоторые исследования позволяют предположить, что в основе положительного эффекта от ношения компрессионного белья могут лежать психологические факторы (например, эффект плацебо), пусть и недостаточно изученные.

Брейд Макрей, один из авторов опубликованного в журнале «Спортивная медицина» обзора, считает, что нельзя опускать эффект плацебо, так как многим спортсменам компрессионная одежда помогает выйти на очередную тренировку и более уверенно чувствовать себя в зале. Брейд убежден, что в подобных вещах можно руководствоваться личным опытом, а не только доказательной медициной.

С ним согласен физиотерапевт и профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Сэмюэл Р. Уорд, который отмечает, что, несмотря на отсутствие количественной оценки физиологических изменений, возникающих при ношении компрессионной одежды, многие люди действительно ощущают себя лучше и увереннее. Они чувствует больше поддержки вокруг суставов и мышц, которые либо были травмированы недавно, либо предрасположены к травмам. Поэтому нельзя не учитывать эффект плацебо, если правильные ощущения позволяют добиваться лучшей производительности.

Как выбирать компрессионную одежду

Эксперты отмечают, что при выборе компрессионной одежды крайне важно найти подходящий размер и фасон, так как спортсмены различаются по росту, фигуре, длине конечностей, развитию мускулатуры. При разных исходных данных важно добиться ощущения второй кожи, чтобы компрессионное белье, одежда и аксессуары создавали приятное давление, но не пережимали суставы и сосуды.

С другой стороны, ученые пока не пришли к единому мнению, как оценивать оптимальное давление, которое давало бы максимум пользы от компрессионного белья, поэтому рекомендуют в первую очередь следовать размерным сеткам от производителей. Если есть возможность изготовить одежду или аксессуары на заказ по личным меркам, то стоит воспользоваться этой опцией.

При выборе компрессионной одежды важно учитывать фактор сезонности: одни модели изготавливаются в облегченном летнем варианте, другие – в утепленном с добавлением флиса и вставок с ветрозащитой.

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Фото: unsplash.com/Rob Wingate, Thought Catalog, Victor Freitas, Filip Mroz, Julia Ballew, Nicolas Hoizey, Gabin Vallet, Miguel A. Amutio