Травмы в зимний период: что опаснее всего? Можно ли кататься на ватрушках? Как оказать первую помощь?

Зимой легко получить травму: этому способствует и холод, и перепады температур, и гололедица. Темнеет рано, а пуховики и шубы, объемные шарфы и шапки и без этого мешают полноценно разглядеть дорогу. К тому же растет интерес к сноуборду и горным лыжам (красивым, но высокотравматичным видам спорта), а об опасности катания на тюбингах уже давно говорят врачи. Свою лепту в статистику зимнего травматизма вносит и злоупотребление алкоголем в праздники.

Травмы зимой часто приводят к необходимости брать больничный или даже становятся причиной инвалидности. Разбираемся, как этого избежать и как помочь пострадавшим.

Виды зимних травм и их основные причины

По словам травматологов, чаще всего зимой к ним обращаются с переломами конечностей (переломом лучевой кости, голеностопа, ключицы), растяжениями и вывихами, а также с черепно-мозговыми травмами. Помимо механических травм в зимний период легко получить и термические: обморожения и переохлаждения не менее опасны, чем ушибы и растяжения, и требуют внимания врача.

Источники опасности

На обледенелых улицах, скользких от слякоти пешеходных дорожках и мокрых от растаявшего снега полах легко потерять равновесие и упасть – отсюда ушибы мягких тканей, вывихи, переломы костей.

Значительный вклад в зимнюю статистику вносят спортивные травмы. По числу травм, требующих обращения к врачу, лидируют катание на лыжах, сноуборде, коньках.

Врачи убеждают родителей отказаться от покупки детям санок-ватрушек – тюбингов – для катания на нерегулируемых горках, так как это крайне опасно: они быстро развивают скорость до 40 км/ч, а их направление, скорость и остановку, в отличии от санок и снегокатов, невозможно контролировать. Их неправильное использование приводит к черепно-мозговым травмам, переломам позвоночника, конечностей и даже смерти. Уже несколько лет подряд фиксируются случаи, когда катание на «ватрушках» приводит к травмированию или даже гибели ребенка. Роспотребнадзор рекомендует использовать тюбинги только на специально оборудованных трассах.

Для кого травмы особенно опасны

Наибольшую опасность травмы, полученные при падении, представляют для пожилых людей и тех, кто страдает остеопорозом: при сниженной эластичности костей возникают переломы конечностей, ребер и даже позвоночника, а из-за возрастного или патологического снижения способности костной ткани к полноценной регенерации травмы долго не заживают. Хрупкость костей часто приводит к перелому шейки бедра, лечение которого требует сложной операции по эндопротезированию – при невозможности ее провести сильно снижается качество и продолжительность жизни.

Тем не менее даже молодым и здоровым людям необходимо внимательно относится к своему состоянию после падения: зачастую можно не сразу заметить травму копчика или сотрясение.

Как избежать травм зимой

Правильная обувь

В первую очередь важно правильно выбрать обувь: она должна обязательно подходить по размеру, быть устойчивой, без высоких каблуков. Старайтесь выбирать специальную зимнюю обувь с ребристой подошвой для защиты от поскальзывания.

Противогололедные аксессуары

Если гололед и талый снег на улицах – постоянная проблема в вашем регионе, купите дополнительные аксессуары, которые помогут не поскользнуться. Например, противоскользящие полиуретановые или каучуковые наклейки для подошвы или ледоступы (они же ледоходы), которые надевают на обувь – это специальные пластины или цепи с шипами на подошве для увеличения силы трения.

Пожилым рекомендуют использовать специальную трость или палочку с шипами или резиновым наконечником.

Передвигаемся правильно

Если участок скользкой поверхности нельзя обойти, то при передвижении по нему нужно использовать специальную технику: немного согните колени и наклонитесь вперед, как на лыжах, после чего двигайтесь как бы скользя, не прекращая контакт подошвы с поверхностью – это поможет предотвратить падение. Движения рук позволяют поддерживать состояние равновесия, поэтому максимально освободите руки (например, используйте рюкзак), а если чувствуете, что начали падать – бросайте тяжелые сумки.

Падать тоже нужно уметь

Если падения не избежать, падать нужно правильно: при падении на спину прижмите голову к груди и скруглите спину, при падении на бок – подверните соответствующую руку под себя и падайте на предплечье. Самое сложное – избежать травм при падении вперед: профессионалы подгибают одну из рук и совершают кувырок, но человек без специальной подготовки вряд ли сможет с этим справиться. С другой стороны, при падении вперед легче всего восстановить равновесие.

Защищаемся от холода

Для предотвращения холодовой травмы Роспотребнадзор дает следующие рекомендации:

одевайтесь по сезону и многослойно;

верхний слой одежды должен быть влагонепроницаемым;

обязательно носите перчатки и шапку, чтобы защитить от обморожения пальцы и уши;

избегайте употребления алкоголя; на долгие прогулки возьмите с собой перекус и термос;

при занятии спортом на улице не забывайте о термобелье.

Первая помощь при травмах

Знание основ первой помощи поможет сохранить жизнь и здоровье вам и окружающим вас людям. Объясняем, что делать при зимних травмах в различных ситуациях.

Если человек без сознания

пострадавший не откликается на свое имя и на громкие звуки;

не реагирует на внешние раздражители и тактильный контакт;

глаза постоянно закрыты.

В первую очередь необходимо предотвратить обморожение: подстелите, например, шарф или шапку под участки открытой кожи, укройте пострадавшего дополнительной курткой. Следите за тем, чтобы падающий снег не попадал в дыхательные пути и не препятствовал дыханию.

Для человека, находящегося в бессознательном состоянии, срочно вызовите скорую медицинскую помощь и обязательно дождитесь бригады: пострадавший не в состоянии привлечь к себе внимание медиков, его может занести снегом – время, критичное для оказания первой помощи, уйдет на его поиски.

Если произошла травма спины

пострадавший упал на спину или получил сильный удар по спине;

удар пришелся на шею;

пострадавший жалуется на нарушения чувствительности в конечностях;

пострадавший не может двигаться или потерял контроль над участком тела.

В перечисленных выше ситуациях есть вероятность, что поврежден позвоночник, поэтому перемещать пострадавшего строго запрещено: это может привести к усугублению травмы. Дождитесь прибытия медицинской бригады, которая перенесет травмированного человека на носилки, зафиксировав позвоночный столб, и доставит в больницу.

Если сильно травмирована конечность

после травмы присутствует сильная боль или значительный отек в конечности;

движения в конечности сопровождаются болью и сильно ограничены;

на месте удара образовалась кровоточащая рана.

Сначала убедитесь, что травма не привела к возникновению открытой раны – так случается при открытых переломах или ударах об острые конструкции. В первую очередь необходимо остановить кровотечение: наложить жгут на несколько сантиметров выше раны (можно сделать его из пояса или шнурка), поднять конечность. Рану закройте чистым материалом, например бинтом или марлей, и отправьте пострадавшего в больницу.

При подозрении на ушиб, растяжение или перелом ни в коем случае нельзя нагружать поврежденную конечность – помогите пострадавшему добраться до больницы или травмпункта. Когда это невозможно или человек не в состоянии двигаться, вызовите скорую помощь. Если есть подозрение на перелом, перед перемещением травмированную конечность необходимо зафиксировать: в качестве шины можно использовать доску, палку, линейку и примотать к поврежденной конечности бинтом, веревкой, галстуком таким образом, чтобы суставы выше и ниже области ожидаемого перелома были обездвижены. То есть, если вы подозреваете, что сломана одна из костей предплечья, шина должна обеспечивать неподвижность в локтевом и лучезапястных суставах.

Если травма конечности не требует срочного медицинского вмешательства

боль в конечности терпимая, отек небольшой и сформировался через некоторое время после травмы, а не сразу;

движения в конечности не нарушены, хотя и сопровождаются болевыми ощущениями;

на месте ушиба сформировались гематомы или нарушена целостность кожного покрова.

При легком ушибе или незначительном растяжении, которые не приводят к возникновению резкой боли или неспособности совершать привычные движения, в домашней обстановке ненадолго приложите холод к месту повреждения и, если на коже нет повреждений, воспользуетесь мазью, показанной при ушибах. Если на коже есть ссадины или царапины, обработайте их обеззараживающим раствором из вашей аптечки (перекисью водорода, спиртом или другими).

Если произошла травма головы

при падении удар пришелся на шею или голову;

травма вызвала поочередное форсированное разгибание и сгибание шеи (хлыстовая травма);

пострадавшего ударило по голове посторонним предметом.

В таких ситуациях велика вероятность получения черепно-мозговой травмы, поэтому ни в коем случае нельзя принимать обезболивающие, противовоспалительные таблетки. Обеспечьте пострадавшему покой и внимательно следите за его состоянием: если наблюдаются нарушения сознания, зрения, если речь становится спутанной, при жалобах на тошноту или головокружение немедленно обратитесь за медицинской помощью – это позволит вовремя заметить сотрясение или кровоизлияние в головной мозг и оказать помощь.

Если же травма головы открытая, сопровождается кровотечением или видимым повреждением черепа (например, вмятиной), сразу же вызовите скорую помощь и оставайтесь с пострадавшим до передачи его бригаде медиков.

Если холод вызвал обморожение или переохлаждение

пострадавшему постоянно холодно, его знобит, может возникать затуманенность сознания;

в пострадавшей конечности ощущается онемение, движение в ней трудны или невозможны, кожа выглядит бледной или даже синюшной.

Для холодовых травм МЧС дает следующие рекомендации: пострадавшего от гипотермии переместить в более теплое помещение и переодеть в сухую одежду, а при обморожениях необходимо укрыть подвергшийся гипотермии участок теплоизолирующим материалом и обеспечить пострадавшему обильное питье – ни в коем случае нельзя массировать или нагревать пострадавшую от обморожения конечность.

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Как известно, лучшее лечение – это профилактика. Позаботьтесь о себе и близких: проверяйте прогноз погоды перед выходом из дома и перед спортивными занятиями на свежем воздухе, изучите инструкции по первой помощи, при необходимости приобретите необходимые аксессуары для предотвращения поскальзывания.

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Владимир Песня, Илья Питалев, Руслан Шамуков; pexels.com/SHVETS production; unsplash.com/Sincerely Media