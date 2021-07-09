«Купаться запрещено»: что значат эти таблички? Чем можно заразиться, даже если просто отдыхать у воды?

Таблички «Купаться запрещено» нередко воспринимаются как вызов. Часто запрет действительно вызван лишь тем, что пляж не оборудован и нет спасателей. Но иногда дело в том, что вода инфицирована и может вызывать вирусные, бактериальные или паразитарные заболевания. Рассказывает врач-инфекционист Ильинской больницы Юлия Корженкова .

Разве это опасно – купаться там, где нет разрешения?

Если около водоема стоит табличка «Купаться запрещено», скорее всего, качество воды не соответствует нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Из всех водоемов опаснее всего пресная стоячая вода. Пруды – идеальная среда для развития инфекций. Чем больше движения в воде, тем она чище. В крупных озерах рециркуляция воды лучше, чем в прудах, в море – еще лучше. Но, вопреки стереотипу, соленая морская вода не является препятствием для размножения возбудителей кишечных инфекций.

Водоемы Москвы и Подмосковья – это пресная и в основном стоячая вода (пруды, озера). Здесь можно встретить возбудителей вирусных инфекций (гепатит А, энтеровирус), бактериальных инфекций (кампилобактериоз, сальмонеллез), а также паразитов (лямблий и паразитических червей).

Как происходит заражение: для этого даже не нужно плавать

В воде встречаются церкарии (личинки червей) – паразиты водоплавающих птиц. Они вызывают церкариозный дерматит – иначе «зуд купальщика». Больше всего церкарий в прибрежной зоне, мелкой воде. Если вода «цветет», то, веротяно, там есть церкарии.

Зудом купальщика можно заразиться через кожу – не только при купании, но даже просто походив голыми ногами по земле или траве у воды. Весной вода прибывает, и там, где сейчас берег, еще недавно был пруд со всеми возбудителями.

Всеми остальными из перечисленных заболеваний (гепатит А, энтеровирус, кампилобактериоз, сальмонеллез, лямблиоз), кроме церкариоза, заразиться можно только оральным путем: например, если есть с немытыми руками или помыть руки в водоеме, а также при заглатывании воды во время плавания.

Сыпь и кишечные инфекции: как понять, что вы заразились

В случае церкариоза человек не окончательный хозяин паразитов: окончательный хозяин – птицы, то есть именно на птицах паразитируют церкарии, а у людей вызывают только местную реакцию. Заболевание ограничивается в основном только кожными проявлениями – это мелкие высыпания, покраснения и выраженный зуд. Иногда температура поднимается до 38 градусов, но специальной терапии не требуется, только симптоматическая для снятия зуда.

Остальные заболевания, включая гепатит А, проявляются как кишечные инфекции: рвота, жидкий стул, подъем температуры.

Гепатит А – это же что-то страшное?

Гепатит А – это заболевание печени, которое вызывает вирус. Он не относится к гепатитам, которые передаются половым путем или при инъекциях – им можно заразиться при купании так же, как и кишечными инфекциями. Именно поэтому в качестве меры профилактики врачи рекомендуют вакцинацию всем, кто ранее не болел гепатитом А, хотя эта прививка и не входит в обязательный перечень Национального календаря. Заражение может протекать без симптомов, но в некоторых ситуациях есть риск тяжелого течения.

Вспышки кишечной инфекции на море в пик сезона – это тоже от воды?

Вспышки кишечных инфекций на морских курортах в пик летнего сезона – это, как правило, энтеровирус, но ротавирус тоже не исключен (это разные вирусы, но для заболевшего разницы нет). Заражение возможно при попадании каловых масс в воду: от пловцов, детей или при проблемах с очисткой сточных вод, которые сбрасывают в море. Далее возбудители инфекции попадают в воду и распространяются фекально-оральным путем: грязные руки, заглатывание воды.

Как лечиться, если после купания болит живот и поднялась температура?

Самое важное в терапии – не допустить обезвоживания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при диарее также советует пить специальный раствор для регидратации, который можно сделать самому или купить в аптеке. В некоторых случаях для предотвращения обезвоживания врачи советуют специальный препарат – «Регидрон».

При этом нужно отказаться от напитков, которые содержат много сахара (сок, газировка), а также от сладкой или жирной еды – они могут усилить диарею. Лучше вообще отказаться от пищи, а если аппетит все же есть, то выбирать следует нежирное мясо, фрукты, овощи, хлеб и крупы из цельного зерна. Некоторые сорбенты (например, «Энтеродез») могут облегчить диарею, но многие из них эффективны (более подробно читайте в нашем материале).

Нет четких цифр, начиная с какой температуры нужно пить жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен): они не обязательны в этом случае. Однако и сорбенты, и жаропонижающие будут эффективны только при достаточном поступлении жидкости в организм.

Лечение гепатита А и энтеровируса не требует приема антибиотиков. В случае бактериальной инфекции (кампилобактериоз, сальмонеллез) антибактериальная терапия – на усмотрение врача.

Есть ситуации, когда нужно незамедлительно обратиться к врачу (терапевту, педиатру или инфекционисту):

Диарея или рвота с кровью;

Боль в животе, отсутствие мочи в течение 6–8 часов в течение дня у взрослых, 4–6 часов у детей;

Больной не пьет 6–8 часов (ребенок – 3–4 часа);

Симптомы обезвоживания (темный цвет мочи, выраженные жажда, головокружение);

Диарея или рвота длится более 5 дней.

Врач назначит обследование, чтобы выявить, кто именно из возбудителей стал причиной болезни. До этого момента не так важно, почему у человека диарея и рвота – гепатит А это или кампилобактериоз, сальмонеллез или энтеровирус. А вот если заболевание затягивается, нужен диагноз. Потому что иногда требуется специфическое лечение: например, в случае лямблиоза необходимо принимать противопаразитарные препараты. Врач назначит их только после обследования (анализ кала, дуоденальное зондирование), если диагноз подтвердится.

Если купаться разрешено, это не значит, что возбудителей инфекций в воде совсем нет

Мониторинг проводится регулярно, в течение сезона показатели воды могут меняться: важно, чтобы количество возбудителей на миллилитр воды не превышало допустимых показателей. Эти показатели зависят от того, какая концентрация носителей инфекции может вызвать заболевание у человека, а с какой иммунная система в состоянии справиться.

По результатам мониторинга Роспотребнадзора, в текущем сезоне в Москве одобрено 8 зон купания: Путяевский пруд (ВАО), озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор -2 (СЗАО), Серебряный Бор – 3 (СЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО). Также на сайте Роспотребнадзора можно посмотреть, какие прибрежные зоны Москвы одобрены для отдыха без купания – это значит, что там безопасный песок.

Инфекционные заболевания, которые возникают после отдыха у воды, встречаются летом достаточно часто. Но симптомы кишечной инфекции можно спутать с отравлением и не связать это с купанием или пикником у водоема.

Меры профилактики – выбирать для отдыха те места, которые прошли проверку Роспотребнадзора, чаще обрабатывать руки антисептиками, не позволять детям засовывать руки в рот и по возможности отказаться от приема пищи в прибрежной зоне, если нет возможности помыть руки чистой водой.

Желательно плавать без заглатывания воды и стараться, чтобы она вообще не попадала в рот. Если же техника плавания предполагает погружение головы в воду, ее необходимо выплевывать, а не глотать. Риск заразиться при проглатывании воды не 100%, поэтому каждый человек взвешивает для себя пользу/вред в конкретной ситуации.

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Фото: unsplash.com/Thought Catalog, Nicole Reyes, Adam Winger; pexels.com/Pixabay; globallookpress.com/Ilya Galakhov