9 комментариев

Информация о событии:

Место проведения: Санкт-Петербург

Дата проведения: 11 июня 2023 года

Дистанции: 10, 42,2 км, эстафета

Официальный сайт: wnmarathon.runc.run

Контакты для связи: 8 800 777-12-04, info@runc.run

Telegram-канал организатора: t.me/runc_run

О событии

В 2022 году марафон вернулся к своему историческому формату – старту в вечернее время, что, безусловно, добавило привлекательности событию, особенно для бегунов из других городов и стран.

В этом году старт и финиш забега будут расположены в разных точках: бегуны отправятся в путь с Петровской набережной рядом с Крейсером Авророй, а финишируют на Дворцовой площади.

Трасса забега пройдет по центру города, затронув Васильевский и Петроградский острова, а также Центральный и Адмиралтейский районы. Бегуны увидят главные достопримечательности города – Смольный собор, Храм Спаса на Крови, Казанский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец, Летний сад, Ростральные колонны, Петропавловскую крепость.

Трасса забега:

Регистрация на забег

Регистрация на забег была открыта до 11 мая. Дополнительные слоты при наличии свободных мест можно будет приобрести 9-10 июня онлайн и 10-11 июня на спортивной выставке.

Выдача стартовых пакетов начнется в субботу, 10 июня, и продлится до воскресенья включительно. Спортивная выставка пройдет в спортивном комплексе «Юбилейный» (пр. Добролюбова, дом 18). Время работы выставки:

Суббота, 10.06 – 11:00-21:00

Воскресенье, 11.06 – 10:00-16:00

Для квалификации в первый кластер марафона необходимо (при заполнении формы регистрации) прикрепить ссылку на электронный протокол соревнования, прошедшего после 1 июня 2021 года, где вы показали результат быстрее 2:45 на марафоне или 1:18 на полумарафоне. Для забега на 10 км квалификационное время составляет 36 минут.

Стоимость участия

Стоимость участия в марафоне обойдется в 5 000 рублей для граждан РФ и 6 000 рублей для иностранцев, в забеге на 10 км – 3 500 и 4 000 рублей, соответственно. При оплате картой «Мир» предоставляется скидка 10%.

Фирменная футболка забега в стоимость слота не входит. Цена при покупке на выставке составляет 2 400 рублей.

Программа

Суббота, 10 июня

10:00–21:00 – Регистрация новых участников (при наличии мест), выдача стартовых пакетов

Воскресенье, 11 июня 2023

10:00–16:00 - Регистрация новых участников (при наличии мест), выдача стартовых пакетов

12:00 - Открытие финишного городка на Дворцовой площади, начало работы раздевалок и камер хранения

19:00 - Открытие стартового городка на Петровской набережной

21:00 - Старт забега на 10 км

22:00 - Старт марафона и эстафеты

23:00 - Закрытие стартового городка

04:30 - Закрытие финишного городка

Старт производится по кластерам. Номер кластера указан на стартовом номере, а в стартовом городке установлены специальные указатели, чтобы не заблудиться. Стартовать можно либо из своего кластера, либо из более позднего. Отсчет личного времени начинается в момент пересечения стартовой линии.

На забеге будут работать пейсмейкеры. На марафонской дистанции они поведут участников на финишное время:

2:59:00 (4:15 мин/км), кластер B

3:14:00 (4:36 мин/км), кластер C

3:29:00 (4:57 мин/км), кластер D

3:44:00 (5:19 мин/км), кластер E

3:59:00 (5:40 мин/км), кластер G

4:14:00 (6:01 мин/км), кластер H

4:29:00 (6:23 мин/км), кластер I

4:44:00 (6:44 мин/км), кластер J

4:59:00 (7:05 мин/км), кластер J

Как добраться

Место старта – Петровская набережная. Во избежание проблем с перекрытие дорог и поиском мест парковки в центре города лучше всего добираться на метро. Рядом со стартовым городком находится станция «Горьковская» (синяя линия).

Количество участников

В 90-е и начало 2000-х годов забег не пользовался популярностью у любителей. Число участников на марафонской дистанции не превышало 1000 человек. Однако с 2010 года начался рост популярности массовых пробегов, и новый беговой бум привел к увеличению числа марафонцев. В 2012 году на старт вышло 1170 человек, в 2015 – более 3000, а в 2019 – более 3500.

С учетом дистанции в 10 километров последний забег до коронавирусных ограничений собрал почти 10 тысяч участников. В 2020 и 2021 году марафон не проводился из-за пандемии. В 2022 году на старт марафона вышло 3000 участников, на дистанцию 10 км – 6000 человек.

Действующие рекордсмены «Белых Ночей»: Николай Керимов у мужчин (2:11.46) и Мария Осокина у женщин (2:34.11).

Отзывы о забеге

Анастасия Шишмакова: «Белые ночи – это ночной старт для сов и экскурсия по вечернему Петербургу. Старт был в девять вечера, душная атмосфера. Я глоток свежего воздуха ощутила только к пятому километру дистанции, когда пробегали мимо крейсера «Аврора» и когда уже было поздно.

При этом трасса классная, атмосфера на Невском проспекте незабываемая, когда тебя весь город гонит на финиш. Мне запомнилось, когда я у дома «Зингера» поворачивала под песню «Знаешь ли ты» МакSим – это было очень круто. Около метро уличные музыканты исполняли эту песню вживую. Я подумала: «Господи, это лучший финиш в моей жизни!»

Организаторам очень повезло, что открылся туристический сезон и в городе было очень много туристов, которые болели за бегунов. Мне кажется, я всю дистанцию была в коридоре из болельщиков, было много групп поддержек. Сдаваться в такой атмосфере стыдно».

Владимир Кузьмин: «Красивый ночной забег, много туристов в центре города. Ощущение, будто все пришли поболеть. Трасса нормальная, есть любимые питерские мостики. В прошлом году было достаточно душно на старте, тяжело было начинать. Зато после финиша ждут красивые фотографии – ради них стоит пробежаться».

Слава Пастухов: «Наконец-то, «Белые ночи» вернулись к историческом вечернему формату. Теперь это безусловно самый красочный забег в стране с кучей туристов на Невском проспекте, которые вроде бы и стали болельщиками поневоле, но добавили яркости к впечатлениям, особенно на финишном отрезке.

Есть и негативный момент такого поворота – вечерний старт очень тяжело заходит, если не привык бегать поздно. Я не привык и было очень тяжко, начиная с разминки и вплоть до самого финиша. Плюс накладывается жара и влажность. Не думаю, что этот забег можно рассматривать в качестве площадки для установления рекордов, но пробежать его ради эмоций стоит. Не пожалеете точно!»

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Фото: wnmarathon.runc.run