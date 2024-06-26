Спят все: звезды, тренеры, фанаты. Они просто посмотрели сборную Англии

Сонное царство.

Сборная Англии за три матча забила всего дважды, выдала самый скучный групповой этап Евро-2024. Суммарно в матчах команды Гарета Саутгейта создали опасных моментов на 3,4 xG – худший результат на Европы-2024.

В третьем туре вообще пик: оба матча группы закончились 0:0. Англия заразила всех.

Пока главная связка Евро – не Фоден-Кейн, а сборная Англии и шутки про сон. Что-то подобное творится и на матчах команды Гарета Саутгейта.

Энтони Гордон долго зевал...

... и все-таки уснул в запасе.

Сэр Алекс еще держится, но уже зевает.

Зевает и опытный Рой Ходжсон.

Факт, косвенно связанный со сборной Англии: Capello – популярная марка будильников.

Да, фотография февральская, но именно такими глазами Юрген Клопп смотрит на то, как Саутгейт использует Трента в полузащите.

А вот Жозе не выдержал.

Как и Манчини. Его Италия играла повеселее.

От сна на матчах сборной Англии может спасти только Спящий гигант!

Гари Линекер еще спит, а вот Пирс Морган призывает проснуться – ведь скоро играет Криштиану Роналду.

Эрлинг Холанд не поехал на Евро, но крепко спит под матчи Фила Фодена.

Лео Месси использует «Золотой мяч» как подушку. Судя по улыбке, его сны интереснее игр сборной Англии.

Сборная Франции забила столько же, скольо и англичане. Но Усман Дембеле все равно крепко спит (или симулирует сон).

Сам Саутгейт тоже не выдержал.

Хотя он, возможно, и рад!

Спокойной ночи!

Я искала хорошее в этой Англии – и провалила миссию

Саутгейт выключил единственное, что работало у Англии на Евро. Экспресс-разбор очередного уныния

Фото: AFP /GOKHAN BALCI; РИА Новости /Антон Денисов