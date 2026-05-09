«Лацио» влетел «Интеру» – 0:3! У Лаутаро гол и пас в Риме, Мхитарян и Сучич тоже забили, Романьоли удалили на 59-й

«Интер » в ранге чемпиона в гостях крупно обыграл «Лацио » (3:0) в 36-м туре Серии А.

Матч проходил в Риме на Олимпийском стадионе.

Уже на 6-й минуте счет открыл форвард И капитан миланцев Лаутаро Мартинес . На 39-й аргентинец ассистировал Петару Сучичу .

На 59-й судья пр помощи ВАР удалил защитника римлян Алессио Романьоли за наступ шипами на ногу Анж-Йоану Бонни . На 76-й до разгромного счет довел 37-летний армянский полузащитник Генрих Мхитарян .

