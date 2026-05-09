  «Лацио» влетел «Интеру» – 0:3! У Лаутаро гол и пас в Риме, Мхитарян и Сучич тоже забили, Романьоли удалили на 59-й
«Лацио» влетел «Интеру» – 0:3! У Лаутаро гол и пас в Риме, Мхитарян и Сучич тоже забили, Романьоли удалили на 59-й

«Интер» разгромил «Лацио».

«Интер» в ранге чемпиона в гостях крупно обыграл «Лацио» (3:0) в 36-м туре Серии А.

Матч проходил в Риме на Олимпийском стадионе.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 6-й минуте счет открыл форвард И капитан миланцев Лаутаро Мартинес. На 39-й аргентинец ассистировал Петару Сучичу.

На 59-й судья пр  помощи ВАР удалил защитника римлян Алессио Романьоли за наступ шипами на ногу Анж-Йоану Бонни. На 76-й до разгромного счет довел 37-летний армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

Серия А Италия. 36 тур
9 мая 16:00, Олимпийский стадион
Лацио
0 - 3
0.5xG2.18
Интер
85’
Мхитарян
80’
Сучич   Москони
Марушич   Ладзари
77’
76’
  Мхитарян
Нослин
74’
63’
Мартинес   Думфрис
63’
Бастони   Луис Энрике
Педро   Диа
62’
Романьоли
59’
Канчельери   Исаксен
56’
Хила   Провстгор
56’
Ровелла   Габаррон
56’
Пеллегрини
48’
46’
Барелла   Фраттези
46’
М. Тюрам   Бонни
2тайм
Перерыв
39’
  Сучич
6’
  Мартинес
Лацио
Мотта, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Башич, Ровелла, Деле-Баширу, Педро, Нослин, Канчельери
Запасные: Хюсай, Тайлор, Марушич, Ровелла, Педро, Фурланетто, Джакомоне, Белаэн, Нуну Тавареш, Пшиборек, Ратков, Хила, Канчельери, Жиго, Мальдини
1тайм
Интер:
Жозеп Мартинес, Бастони, Ачерби, Биссек, Карлос Аугусто, Мхитарян, Сучич, Барелла, Диуф, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Зоммер, Кокки, Бастони, М. Тюрам, де Врей, Дармиан, Зелиньски, Сучич, Барелла, Ди Дженнаро, Аканджи, Димарко, Мартинес
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Диуф приятно удивляет, вот опция на подмену Думфриса, а Энрике либо слева наигрывать, либо продавать.
Классный гол от Сучича, после не менее классной перепасовки от игроков Интера!
Интер на первой чемпионской передаче переигрывает лациале. В виду отсутствия ультрас обеих команд, игра походит на тренировку перед кубком.
У Лацио в меньшинстве стало лучше получаться, но всё равно пропустили, хех.
Что-то Лацио поплыл с первого тайма...интересно,что в кубки покажут)
Как обычно- ничего. Они клиенты интера....
Какое же Лацио позорище.
Он мертвый просто
повторению счета в финале кубка быть?)
Главное что Лаутаро вернулся после травмы и набрал форму, теперь за финал я спокоен.
Сучич обеспечивает себе место в основе железобетонно) крайне хороший стоящий трансфер интера в этом сезоне
Диуф сегодня тоже хорош.
кстати да хорошее замечание) диуф тоже хорошо себя показывает
Интер на лёгком побеждает, надо в финале кубка также! Мартинеса с сухарем, чёрно-синих с победой!
Главный матч через несколько дней!А это так,репетиция.Потренеруются ребята.Не думаю что поклонникам "Интера" стоит огорчаться недобору очков(если оный будет)в этом матче.Главная битва-в среду!
