«Лацио» влетел «Интеру» – 0:3! У Лаутаро гол и пас в Риме, Мхитарян и Сучич тоже забили, Романьоли удалили на 59-й
«Интер» разгромил «Лацио».
«Интер» в ранге чемпиона в гостях крупно обыграл «Лацио» (3:0) в 36-м туре Серии А.
Матч проходил в Риме на Олимпийском стадионе.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 6-й минуте счет открыл форвард И капитан миланцев Лаутаро Мартинес. На 39-й аргентинец ассистировал Петару Сучичу.
На 59-й судья пр помощи ВАР удалил защитника римлян Алессио Романьоли за наступ шипами на ногу Анж-Йоану Бонни. На 76-й до разгромного счет довел 37-летний армянский полузащитник Генрих Мхитарян.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
20 комментариев
Диуф приятно удивляет, вот опция на подмену Думфриса, а Энрике либо слева наигрывать, либо продавать.
Классный гол от Сучича, после не менее классной перепасовки от игроков Интера!
Интер на первой чемпионской передаче переигрывает лациале. В виду отсутствия ультрас обеих команд, игра походит на тренировку перед кубком.
У Лацио в меньшинстве стало лучше получаться, но всё равно пропустили, хех.
Что-то Лацио поплыл с первого тайма...интересно,что в кубки покажут)
Как обычно- ничего. Они клиенты интера....
Какое же Лацио позорище.
Он мертвый просто
повторению счета в финале кубка быть?)
Главное что Лаутаро вернулся после травмы и набрал форму, теперь за финал я спокоен.
Сучич обеспечивает себе место в основе железобетонно) крайне хороший стоящий трансфер интера в этом сезоне
Диуф сегодня тоже хорош.
кстати да хорошее замечание) диуф тоже хорошо себя показывает
Интер на лёгком побеждает, надо в финале кубка также! Мартинеса с сухарем, чёрно-синих с победой!
Главный матч через несколько дней!А это так,репетиция.Потренеруются ребята.Не думаю что поклонникам "Интера" стоит огорчаться недобору очков(если оный будет)в этом матче.Главная битва-в среду!
