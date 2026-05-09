Кейн с пенальти пробил мимо ворот «Вольфсбурга». У Харри первый промах с точки в Бундеслиге за три года

«Бавария » не реализовала пенальти в матче с «Вольфсбургом ».

На 33-й минуте игры Бундеслиги Константинос Кульеракис сбил Майкла Олисе в своей штрафной.

К одиннадцатиметровой отметке подошел Харри Кейн – и пробил мимо ворот.

Это первый промах англичанина с точки в матче чемпионата Германии. Также за время выступлений в составе «Баварии» у него были промахи в Лиге чемпионов и Кубке Германии (все – в этом сезоне).