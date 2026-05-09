Миятович о Вальверде и Тчуамени: «500 тысяч евро для них немного, худшее наказание – не давать играть. Но это не успокоит атмосферу, союзники обоих способны развязать конфликт»

Бывший форвард и директор «Реала» Предраг Миятович высказался о реакции клуба на стычку Орельена Тчуамени и Федерико Вальверде.

Клуб оштрафовал игроков на 500 тысяч евро за драку на тренировке. 

«Каждый болельщик должен знать, что происходит в его клубе. В наше время очень трудно скрыть что-то подобное, особенно когда речь идет о двух настолько важных игроках.

«Реал» должен отреагировать. Речь не о финансовом штрафе, потому что у игроков многомиллионные контракты, и 500 тысяч евро для них – не такие уж большие деньги. Думаю, худшее наказание для футболиста – не давать играть.

Такая реакция клуба нужна, чтобы немного всех успокоить, но она не решает кризис и саму ситуацию. Клуб отреагировал правильно, сделав то, что должен был сделать, но раздевалка – это совсем другое. Наказание и близко не успокоит атмосферу. У каждого игрока есть свои союзники и свой круг друзей внутри команды.

Найдутся четыре или пять человек, которые поддержат Тчуамени, и еще четыре или пять, которые будут на стороне Феде. Это уже 10-15 человек, способных спровоцировать возможный конфликт», – сказал Миятович. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Cadena SER
500 000 Евро, на самом деле - это очень много, даже для них. Не ожидал увидеть такой огромный штраф, если его действительно взыщут с каждого, а не просто - показали цифру для медиа, успокоить публику.
У Феде - 20.84, уОрельена 16.63 млн евро(цифры с capology) - 500к - это ~2х недельная зарплата. За такие вещи штрафовать надо на несколько месячных окладов - тогда запомнится.
Это чистыми ? Не думаю ) так что получается на месячную
Вернули бы Пепе чисто для раздевалки.
Он бы этим зажравшимся миллионерам отвертки бы в шею воткнул
столу без разницы Пепе ты или Рамос. любого уработает
🤣
Вторая франко уругвайская война
Комментарий удален модератором
Это ты из этого клуба.
Кто там Алонсо сливал, и всегда бучи устраивает в коллективе: - Винисиус, Вальверде, Беллингем, Родриго, всех выкинуть на помойку! Что это такое, в таком клубе, такой треш творят данные личности......!!!
Ну как сказать не много . Бил Гейтс сказал бы по другому .
