Миятович о Вальверде и Тчуамени: «500 тысяч евро для них немного, худшее наказание – не давать играть. Но это не успокоит атмосферу, союзники обоих способны развязать конфликт»
Бывший форвард и директор «Реала» Предраг Миятович высказался о реакции клуба на стычку Орельена Тчуамени и Федерико Вальверде.
Клуб оштрафовал игроков на 500 тысяч евро за драку на тренировке.
«Каждый болельщик должен знать, что происходит в его клубе. В наше время очень трудно скрыть что-то подобное, особенно когда речь идет о двух настолько важных игроках.
«Реал» должен отреагировать. Речь не о финансовом штрафе, потому что у игроков многомиллионные контракты, и 500 тысяч евро для них – не такие уж большие деньги. Думаю, худшее наказание для футболиста – не давать играть.
Такая реакция клуба нужна, чтобы немного всех успокоить, но она не решает кризис и саму ситуацию. Клуб отреагировал правильно, сделав то, что должен был сделать, но раздевалка – это совсем другое. Наказание и близко не успокоит атмосферу. У каждого игрока есть свои союзники и свой круг друзей внутри команды.
Найдутся четыре или пять человек, которые поддержат Тчуамени, и еще четыре или пять, которые будут на стороне Феде. Это уже 10-15 человек, способных спровоцировать возможный конфликт», – сказал Миятович.
Он бы этим зажравшимся миллионерам отвертки бы в шею воткнул