22 комментария

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Деле Алли тонет в «Бешикташе»: совсем перестал играть, может досидеть сезон на трибуне

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Бешикташ Бешикташ
Деле Алли Деле Алли
Футбол Футбол

Завял в 26 лет.

Несколько месяцев назад мы рассказывали, как неважно идут дела у Деле Алли в «Бешикташе»: тогда англичанин попал под раннюю замену и жуткий гул трибун.

К тому времени Алли сыграл девять матчей во всех турнирах и забил два гола. Напомним, «Бешикташ» взял его в аренду у «Эвертона» на сезон с правом выкупа.

Деле грустно закончил 2022-й, но не знал, что в 2023-м дела пойдут еще хуже.

В январе на Алли ругался тренер, теперь его вообще хотят оставить без футбола

В январе «Бешикташ» выдал неплохой отрезок в чемпионате. Но Алли в это практически никакого вклада не внес, а главный тренер Шенол Гюнеш еще и напихал: «Не думаю, что Деле Алли заслуживает того, чтобы играть прямо сейчас». Причина – не интегрировался в команду.

Гюнеш критиковал Алли еще за пару месяцев до этого: «Его эффективность – ниже наших ожиданий».

Также в январе, как писало турецкое издание Sabah, руководство «Бешикташа» вообще обдумывало вариант с досрочным возвращением Алли в «Эвертон». За январь он должен был заиграть лучше, чтобы остаться. Впрочем, позже стало известно, что в арендном договоре никакого пункта о разрыве нет.

Что сейчас пишет турецкий Takvim: Алли настолько утомил Гюнеша, что тренер вообще убрал его из команды до конца сезона. Так что теперь Деле вообще рискует остаться без футбола на несколько месяцев и смотреть матчи лишь с трибуны.

На этом фоне инсайд The Athletic, что «Бешикташ» не собирается выкупать Алли, выглядит логично. С «Эвертоном» контракт до середины 2024 года, но что будет дальше? На этот вопрос главный тренер ливерпульского клуба Шон Дайч не ответил, предложив подождать до лета.

Вот статистика Алли в «Бешикташе»: 15 матчей – 3 гола

Если верить турецкой прессе, то январь для Алли был тестовым. В самом конце месяца он отыграл два матча, в одном из которых забил – сделал рывок и пошел в потенциально опасный стык. Не очень похоже на парня, который не хочет играть.

Заметили, как отпраздновал?

Но дальше не пошло. В начале февраля Алли вышел в проигранном матче «Сивасспору» всего на 15 минут, а в конце месяца сыграл тайм против «Антальяспора». В марте не выходил вообще.

Несмотря на позицию атакующего полузащитника, статистика выступлений в чемпионате Турции выглядит грустно. За 713 минут всего семь ударов (удар в сотню минут), две трети всех обводок – неудачные (в среднем шел в обводку раз в полчаса). Сюда же – ноль голевых передач.

Да и команда проводит не лучший сезон. До лидирующего «Галатасарая» – 11 очков. Из Кубка «Бешикташ» тоже вылетел.

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Фото: eastnews.ru/Elif Ozturk Ozgoncu

22 комментария

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Михаил Морозов
Автор
Ответ JBa
Деле Алли, конечно, бездарно проводит последние несколько лет. но не настолько бездарно и лениво, как написан этот "материал"
Это неправда. Была задача подсветить проблемы, которых у него стало еще больше, плюс подвести краткий итог выступлению в сезоне. Чего не хватило именно вам?
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Vvild
Может попылить на Кипре ещё
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#SharkTeam
Ответ Азиз Ибодуллаев
А зачем гробить свое здоровье до 35?
Хорошо платят. Потом будешь гробить, а платить не будут
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KozlikX
Ответ воен
Ему 26, а выглядит на все 35.
похож на старого Луиса Густаво
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Pasha88
Он может стать легендой Спартака
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TravenS
Я даже в фифе не смог его наиграть)
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-2
-2
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Rafael Nadal Parero
«..жаль утренние звезды быстро гаснут»
+2
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Hollywood Hogan
Он видеоигры любит больше футбола в отличие от Гризманна)
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Тюменский медвежонок
проблема большинства молодых игроков это то что раньше времени получил хороший чек (ЗП) и парень попросту зазвездился, поэтому сам наверняка не заметил как скатился в бездну
А зачем гробить свое здоровье до 35?
+1
-1
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And-Rover
Ответ Остужающий
Для этого нужны ещё проблемы с законом, пара правонарушений и готовый игрок для рпл
А в других лигах подозреваемые не играют, а?
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-2
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kunaguero
Этот парень закончил с футболом ещё в 2018, сейчас пинает мячик чисто по приколу.
+4
-1
+3
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Антон Орехов
Ведь пару лет назад Реал хотел его взять ,а теперь в Бешикташе не получается жаль!
+3
0
+3
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воен
Ему 26, а выглядит на все 35.
+16
-1
+15
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Тюменский медвежонок
проблема большинства молодых игроков это то что раньше времени получил хороший чек (ЗП) и парень попросту зазвездился, поэтому сам наверняка не заметил как скатился в бездну
+5
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+5
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Остужающий
Ответ And-Rover
В РПЛ может перезагрузиться.
Для этого нужны ещё проблемы с законом, пара правонарушений и готовый игрок для рпл
+30
-5
+25
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Ноно Гомес
Когда то стоил под сто млн, даже Реал интересовался....
+12
0
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JBa
Ответ And-Rover
В РПЛ может перезагрузиться.
он уже лет 5 перезагружается в новых местах. как видишь, ничего не меняется.

значит, не в обстановке дело
+2
0
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Nik Yeremich
в МЛС пусть едет
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JBa
Деле Алли, конечно, бездарно проводит последние несколько лет.

но не настолько бездарно и лениво, как написан этот "материал"
+44
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Evgeny Trifonov
Британский Какорин, тоже вечно падающий надежды
+1
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Фан Рубина
Бездарный игрок.
+1
-6
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And-Rover
В РПЛ может перезагрузиться.
+7
-2
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