22 комментария

Завял в 26 лет.

Несколько месяцев назад мы рассказывали, как неважно идут дела у Деле Алли в «Бешикташе»: тогда англичанин попал под раннюю замену и жуткий гул трибун.

К тому времени Алли сыграл девять матчей во всех турнирах и забил два гола. Напомним, «Бешикташ» взял его в аренду у «Эвертона» на сезон с правом выкупа.

Деле грустно закончил 2022-й, но не знал, что в 2023-м дела пойдут еще хуже.

В январе на Алли ругался тренер, теперь его вообще хотят оставить без футбола

В январе «Бешикташ» выдал неплохой отрезок в чемпионате. Но Алли в это практически никакого вклада не внес, а главный тренер Шенол Гюнеш еще и напихал: «Не думаю, что Деле Алли заслуживает того, чтобы играть прямо сейчас». Причина – не интегрировался в команду.

Гюнеш критиковал Алли еще за пару месяцев до этого: «Его эффективность – ниже наших ожиданий».

Также в январе, как писало турецкое издание Sabah, руководство «Бешикташа» вообще обдумывало вариант с досрочным возвращением Алли в «Эвертон». За январь он должен был заиграть лучше, чтобы остаться. Впрочем, позже стало известно, что в арендном договоре никакого пункта о разрыве нет.

Что сейчас пишет турецкий Takvim: Алли настолько утомил Гюнеша, что тренер вообще убрал его из команды до конца сезона. Так что теперь Деле вообще рискует остаться без футбола на несколько месяцев и смотреть матчи лишь с трибуны.

На этом фоне инсайд The Athletic, что «Бешикташ» не собирается выкупать Алли, выглядит логично. С «Эвертоном» контракт до середины 2024 года, но что будет дальше? На этот вопрос главный тренер ливерпульского клуба Шон Дайч не ответил, предложив подождать до лета.

Вот статистика Алли в «Бешикташе»: 15 матчей – 3 гола

Если верить турецкой прессе, то январь для Алли был тестовым. В самом конце месяца он отыграл два матча, в одном из которых забил – сделал рывок и пошел в потенциально опасный стык. Не очень похоже на парня, который не хочет играть.

Заметили, как отпраздновал?

Но дальше не пошло. В начале февраля Алли вышел в проигранном матче «Сивасспору» всего на 15 минут, а в конце месяца сыграл тайм против «Антальяспора». В марте не выходил вообще.

Несмотря на позицию атакующего полузащитника, статистика выступлений в чемпионате Турции выглядит грустно. За 713 минут всего семь ударов (удар в сотню минут), две трети всех обводок – неудачные (в среднем шел в обводку раз в полчаса). Сюда же – ноль голевых передач.

Да и команда проводит не лучший сезон. До лидирующего «Галатасарая» – 11 очков. Из Кубка «Бешикташ» тоже вылетел.

Фото: eastnews.ru/Elif Ozturk Ozgoncu