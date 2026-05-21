Газизов о голе «Махачкалы» «Уралу»: «ВАР не имел права вмешиваться по протоколу. Не засчитали бы этот мяч – забили бы с углового»

Газизов о голе Миро «Уралу»: ВАР не имел права вмешиваться.

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что ВАР не мог вмешиваться в эпизоде с голом Миро «Уралу » в первом стыковом матче за право играть в РПЛ (1:0).

Полузащитник «Динамо » Махачкала забил на пятой минуте матча. Селихов выбил мяч из ворот. Главный судья Антон Фролов засчитал гол , решив, что мяч пересек линию ворот. ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.

– Боковой судья сразу показал гол, сейчас ни одна камера не показывает, гол это или нет. Если брать по ВАР, по протоколу они не имели права вмешиваться. Не засчитали бы этот гол – значит, забили бы с углового. Они просматривали, видимо, не могли понять, есть гол или нет.

Перед началом игры я разговаривал с Григорием Викторовичем [Ивановым] (президент «Урала» – Спортс’‘) и сказал: «Самое главное, чтобы не было судейских ошибок». Их я не видел, гол засчитан, значит был.

У нас было всего 72 часа, поэтому ребята были чуть уставшие. Хотел бы отметить характер команды, реализацию моментов. «Урал» – сильная команда, и, по мне, она сильнейшая по определенным вещам в лиге. Победа далась с большим трудом. От того, что мы так старались, наверное, нам Всевышний помог, но пока ничего не сделано. Основная задача будет стоять 23 числа, там все станет ясно.

– В чем шанс вашей команды в ответном матче?

– Думаю, что нам будет легче при своих трибунах. Мы лучше восстановимся, и будет совсем другая игра. Нет ничего сложнее в футболе, чем стыки. Я их проходил несколько раз и понимаю, насколько психология выше, чем все остальное. И доля везения большая нужна, тут ничего не скажешь. Победит сильнейший. Я сегодня команде сказал, что начинается новый чемпионат. Мы его начали победой в гостях, до этого их не было. Опыта здесь не приобретешь, каждая игра уникальна, – сказал Газизов.

