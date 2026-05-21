  Газизов о голе «Махачкалы» «Уралу»: «ВАР не имел права вмешиваться по протоколу. Не засчитали бы этот мяч – забили бы с углового»
Газизов о голе «Махачкалы» «Уралу»: «ВАР не имел права вмешиваться по протоколу. Не засчитали бы этот мяч – забили бы с углового»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что ВАР не мог вмешиваться в эпизоде с голом Миро «Уралу» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ (1:0).

Полузащитник «Динамо» Махачкала забил на пятой минуте матча. Селихов выбил мяч из ворот. Главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию ворот. ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.

– Боковой судья сразу показал гол, сейчас ни одна камера не показывает, гол это или нет. Если брать по ВАР, по протоколу они не имели права вмешиваться. Не засчитали бы этот гол – значит, забили бы с углового. Они просматривали, видимо, не могли понять, есть гол или нет.

Перед началом игры я разговаривал с Григорием Викторовичем [Ивановым] (президент «Урала» – Спортс’‘) и сказал: «Самое главное, чтобы не было судейских ошибок». Их я не видел, гол засчитан, значит был.

У нас было всего 72 часа, поэтому ребята были чуть уставшие. Хотел бы отметить характер команды, реализацию моментов. «Урал» – сильная команда, и, по мне, она сильнейшая по определенным вещам в лиге. Победа далась с большим трудом. От того, что мы так старались, наверное, нам Всевышний помог, но пока ничего не сделано. Основная задача будет стоять 23 числа, там все станет ясно.

– В чем шанс вашей команды в ответном матче?

– Думаю, что нам будет легче при своих трибунах. Мы лучше восстановимся, и будет совсем другая игра. Нет ничего сложнее в футболе, чем стыки. Я их проходил несколько раз и понимаю, насколько психология выше, чем все остальное. И доля везения большая нужна, тут ничего не скажешь. Победит сильнейший. Я сегодня команде сказал, что начинается новый чемпионат. Мы его начали победой в гостях, до этого их не было. Опыта здесь не приобретешь, каждая игра уникальна, – сказал Газизов.

Гол-фантом в стыках: мяч за линией или нет? Иванов и Березуцкий уверены, что их засудилиь

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Железобетонная логика. Не засчитали бы этот гол, забили бы с углового. А что же тогда за весь матч так и не забили ни с углового, ни как-то иначе. Или у вас норма на эту игру была один гол и не больше?
Видимо он что-то знает, чего не знаем мы.....
А не забили бы с углового, так судья бы поставил пенальти.
Думаю, что если бы Урал забил такой гол,а не Махачкала, то Газизов бы не рассуждал об игре так спокойно...
Интересная логика. Без ВАР ныли "судья не имел права вмешиваться", теперь, с ВАР - он не имеет право вмешиваться. Куда ни кинь - всюду клин. Нафиг прислушиваться к этой критике вообще.
ВАР нужен для того чтобы исправить явную ошибку судьи. У нас нет никаких оснований полагать была ли допущена ошибка или не была. Мы просто не можем об этом говорить. Значит ВАР тут не нужен и вмешиваться не имеет права. Остается решение арбитра, которое он принял. То, что нет камеры нормальной - это, конечно, позор...
А при чем здесь ВАР вообще? Это обычный момент из классического футбола без повторов - боковой что-то увидел, судья принял, играем дальше. С аутентичным духом, так сказать, игры) Судьи у монитора и рады были что-то исправить, но корректных камер для изменения решения не было, поэтому по старинке решал главный.
а если в ваши ворота засчитают гол, то он тоже был раз судья засчитал?
Гола не было,не один повтор не дает понять,что мяч полностью линию пересек. Скоро видимо решение арбитров будет примерно таким, я почувствовал что он пересек,вот и засчитал.
Ни один повтор не убеждает и в обратном, что гола не было.
Может в таком случае стоит довериться решению ассистента арбитра, которая имел наилучший ракурс для оценки эпизода?
Мне вот интересно, у судьи должен быть датчик ,которые должен был завибрировать если мяч пересек линию....В РПЛ такого нет что ли??Или у нас модно сидеть в эфирах и обсуждать ошибся ли судья в каких-то моментах?
Такого и Испании например нет. Это безумно дорогая технология, которая бывает нужна на 1 матче в сезоне.
И поставщик этой технологии из-за санкций не может продать ее в Россию.
Ясно,понял ,просто в Италии такое точно есть
Из серии «не участвовали бы в РПЛ не вылетели бы».
Каждый видит со своей колокольни
