Лапорта – игрокам «Барсы»: «Вы строите легендарную команду после двух исторических сезонов. Наш талант, характер и целеустремленность – это ключ к успеху»

Лапорта – игрокам «Барсы»: вы строите легендарную команду.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта похвалил команду за успешное выступление в текущем сезоне.

В среду состоялся праздничный ужин с участием игроков, тренерского штаба и руководства каталонского клуба. В сезоне-2025/26 «Барселона » досрочно выиграла Ла Лигу , а также завоевала Суперкубок Испании.

«Это был фантастический сезон. Вы строите легендарную команду после исторического предыдущего сезона и еще одного в этом году.

У нашей команды есть талант, характер и целеустремленность, которые являются ключом к успеху», – сказал Лапорта.