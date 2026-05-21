«Реал» не контактировал с Родри напрямую, но заинтересован в трансфере летом. Хавбека «Сити» считают игроком, способным обеспечить «мгновенный результат» (Cadena SER)

«Реал» думает о подписании Родри, но не связывался с хавбеком.

Ранее Marca сообщила , что после того, как стало известно, что главный тренер Пеп Гвардиола покинет «Сити» после десяти лет в клубе, 29-летнему хавбеку начинается нравиться идея возвращения в Испанию, о чем он всегда думал.

«Реал Мадрид » пока не вступал в прямой контакт с самим игроком, пишет Cadena SER. Однако в руководстве мадридского клуба считают испанца наиболее предпочтительным кандидатом на трансфер в команду перед началом нового сезона. Источники в Вальдебебасе настаивают, что этим летом команде необходимы приобретения, способные обеспечить «мгновенный результат», и именно в этом контексте всплывает имя Родри .

Испанец остается куда более реалистичным вариантом среди возможных кандидатов в полузащиту, поскольку в «Мадриде» осознают, что его будущее в «Манчестер Сити » – особенно после ухода Пепа Гвардиолы – выглядит крайне неопределенным.

На пути к осуществлению этого трансфера еще необходимо получить одобрение президента клуба Флорентино Переса . Источники в «Реал Мадрид» подтвердили в эфире El Larguero, что на данный момент никаких прямых переговоров с Родри не ведется. Тем не менее, они полагают, что речь идет о потенциальной сделке, которая вполне может состояться по ходу летнего трансферного окна.

Родри забил 1 гол и получил 3 желтые карточки в 21 матче АПЛ в этом сезоне.