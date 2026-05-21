  • «Реал» не контактировал с Родри напрямую, но заинтересован в трансфере летом. Хавбека «Сити» считают игроком, способным обеспечить «мгновенный результат» (Cadena SER)
«Реал» не контактировал с Родри напрямую, но заинтересован в трансфере летом. Хавбека «Сити» считают игроком, способным обеспечить «мгновенный результат» (Cadena SER)

Ранее Marca сообщила, что после того, как стало известно, что главный тренер Пеп Гвардиола покинет «Сити» после десяти лет в клубе, 29-летнему хавбеку начинается нравиться идея возвращения в Испанию, о чем он всегда думал.

«Реал Мадрид» пока не вступал в прямой контакт с самим игроком, пишет Cadena SER. Однако в руководстве мадридского клуба считают испанца наиболее предпочтительным кандидатом на трансфер в команду перед началом нового сезона. Источники в Вальдебебасе настаивают, что этим летом команде необходимы приобретения, способные обеспечить «мгновенный результат», и именно в этом контексте всплывает имя Родри.

Испанец остается куда более реалистичным вариантом среди возможных кандидатов в полузащиту, поскольку в «Мадриде» осознают, что его будущее в «Манчестер Сити» – особенно после ухода Пепа Гвардиолы – выглядит крайне неопределенным.

На пути к осуществлению этого трансфера еще необходимо получить одобрение президента клуба Флорентино Переса. Источники в «Реал Мадрид» подтвердили в эфире El Larguero, что на данный момент никаких прямых переговоров с Родри не ведется. Тем не менее, они полагают, что речь идет о потенциальной сделке, которая вполне может состояться по ходу летнего трансферного окна.

Родри забил 1 гол и получил 3 желтые карточки в 21 матче АПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46747 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
Родри после травмы не тот.
Ну если результат - необходимость заполнения мед штаба, то в принципе да, Родри супер впишется

А вообще кампания по обиде Винисиуса началась. То Моур, теперь Родри. Осталось Престианни взять
Ну если результат - необходимость заполнения мед штаба, то в принципе да, Родри супер впишется А вообще кампания по обиде Винисиуса началась. То Моур, теперь Родри. Осталось Престианни взять
Родри мгновенный результат даст в системном футболе ПСЖ, или Барселоны, ну как вариант в Арсенале. В Реале с его токсичным хаосом он деградирует. Прежде чем покупать новых суперзвёзд - надо двоевластие Килиана и Винисиуса искоренить на корню.
Я бы на месте потенциальных покупателей, в данном случае " Мадрида " , посмотрел бы на Родри на ЧМ . То , что он не играет на том , что до травмы это факт. И играл он не так много в этом сезоне. Возможно в Ла- Лиге ему будет проще , чем в АПЛ, меньше интенсивность.
ЧМ вообще не показателен будет, Кака тоже божил в кубке конфедераций-2009
А вот представь ситуацию, что на ЧМ он выстрелит. Испания, например, побеждает, Родри вернул форму и прочее. Сколько тогда за него заплатит Реал?
Ну в испанской ЛОЛиге, будет норм играть. Там нет такого прессинга и давления. Не нужна скорость, а мастерство есть.
По мне Юлманд более предпочтительный вариант нежели Родри
Реал сливает Тчуамени.
Мауру нужен Родри, чтобы сразу забрать раздевалку у истеричек. Жалко что Карвахаль ушёл
Не думаю, что Моуру он нужен
Родри бы в Барсу
Связка с Френки и Педри была бы отличной
