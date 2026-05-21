  • Эмери после 3:0 «Астон Виллы»: «Я очень верю в силу стандартов благодаря нашему тренеру Макфи, он великолепен. Именно Остин придумал комбинацию в 1-м голе»
Эмери: я верю в силу стандартов, с ними можно выиграть множество матчей.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал первый гол в победном финале Лиги Европы с «Фрайбургом» (3:0).

Английская команда открыла счет на 41-й минуте после розыгрыша углового. Морган Роджерс выполнил высокий перевод с левого края поля, а Юри Тилеманс вбежал на свободный участок штрафной, ударил правой ногой по опускавшемуся мячу и забил ударом в дальний нижний угол.

«[Тренер по стандартам] Остин [Макфи] – поистине фантастический выдумщик. Мы должны быть предельно требовательны к деталям. Остин великолепен. Все, над чем мы работаем, имеет смысл. Те часы, которые мы ежедневно тратим на каждой тренировке, пытаясь максимально эффективно отработать наши действия при стандартах... Когда нам удается забивать подобные голы, мы, безусловно, гордимся тем, что делаем.

Мы это отрабатываем. Я очень верю в силу стандартов – во многом благодаря Остину. С их помощью можно выиграть множество матчей. Поздравляю Остина с тем, как он выполняет свою работу. Мы делимся всем, нашим опытом. Но именно он является автором идеи этой комбинации», – сказал Эмери в интервью TNT Sports.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Современный футбол стал самым конкурентно способным в истории и стандарты выходят на первый план. Арсенал выиграл АПЛ за счёт стандартов, так как переиграть даже середняков АПЛ становится тяжело. Эмери стандартами выиграл ЛЕ. ПСЖ так же большую ставку делает на стандарты, но они пошли ещё дальше, они очень сильны не только на своих угловых, но даже на чужих аутах, а в этом плане Арсеналу и Астон Вилле есть чему учиться
Микель Артета 65%
Может уровень топ игроков/клубов стал ниже? Или это просто ностальгия…🤔
Артем Чернов
Конечно ностальгия. Уровень ПСЖ это космос за всю историю клубного футбола максимум команд 5 могли играть на таком уровне. Какой нибудь Холанд в принципе сильнейший ЦН в истории АПЛ. При всей моей любви к Леманну или Симену, но Райя сильнейший вратарь в истории Арсенала в АПЛ. САФ не любил позицию 10, но Фернандеш безусловно сильнейшая 10 в истории МЮ в АПЛ. Габриэл Салиба сильнейшая пара ЦЗ в истории Арсенала в АПЛ и т.д.
