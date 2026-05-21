Эмери после 3:0 «Астон Виллы»: «Я очень верю в силу стандартов благодаря нашему тренеру Макфи, он великолепен. Именно Остин придумал комбинацию в 1-м голе»

Эмери: я верю в силу стандартов, с ними можно выиграть множество матчей.

Главный тренер «Астон Виллы » Унаи Эмери прокомментировал первый гол в победном финале Лиги Европы с «Фрайбургом » (3:0).

Английская команда открыла счет на 41-й минуте после розыгрыша углового. Морган Роджерс выполнил высокий перевод с левого края поля, а Юри Тилеманс вбежал на свободный участок штрафной, ударил правой ногой по опускавшемуся мячу и забил ударом в дальний нижний угол.

«[Тренер по стандартам] Остин [Макфи] – поистине фантастический выдумщик. Мы должны быть предельно требовательны к деталям. Остин великолепен. Все, над чем мы работаем, имеет смысл. Те часы, которые мы ежедневно тратим на каждой тренировке, пытаясь максимально эффективно отработать наши действия при стандартах... Когда нам удается забивать подобные голы, мы, безусловно, гордимся тем, что делаем.

Мы это отрабатываем. Я очень верю в силу стандартов – во многом благодаря Остину. С их помощью можно выиграть множество матчей. Поздравляю Остина с тем, как он выполняет свою работу. Мы делимся всем, нашим опытом. Но именно он является автором идеи этой комбинации», – сказал Эмери в интервью TNT Sports.