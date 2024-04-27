Виллаш-Боаш хочет лишить власти президента, который правит 40 лет. Выборы в «Порту» – 🔥

Уже сегодня.

«Я танцевала под песню Стинга, когда увидела, что вошел Пинту да Кошта. Я затряслась, почувствовала холод в животе и ушла с танцпола. Я была счастлива, но в то же время шокирована тем, что такая выдающаяся личность пришла в заведение подобного типа», – писала Каролина Сальгаду.

Сальгаду на момент встречи в 2000-м – 20-летняя мать-одиночка и работница дискотеки бордельного типа «Жар ночи». 62-летний Пинту да Кошта – президент «Порту».

«Он спросил меня, что я здесь делаю, и сразу сказал, что это такая же работа, как и любая другая, и что я замечательная женщина», – продолжала Каролина.

Секс случился в ту же ночь.

С тех пор да Кошта приходил в бордель каждый вечер. Однажды они с Каролиной танцевали три песни подряд. «Казалось, вокруг нет никого. Я ощущала себя настоящей принцессой», – вспоминала она.

Да Кошта в тот момент был женат на своей бывшей секретарше Филомене Мораиш, ради которой оставил жену после 33 лет брака. Через несколько месяцев он появлялся на стадионе уже с Каролиной.

Они расстались в 2005-м, так и не оформив отношения. Но именно с Сальгаду футбольный босс пережил самый насыщенный период биографии. О нем девушка написала в книге «Я, Каролина».

Сразу после релиза против да Кошты открыли дело о коррупции. «Он называл проституток, которых заказывал арбитрам перед матчами, кодовыми словами – например, фрукты или кофе с молоком», – подтверждала Сальгаду описанное в книге на суде.

Пинту да Кошта – всю жизнь в «Порту»: начинал с хоккея на роликах, был бунтарем и мечтал покончить с правлением Лиссабона

Жорже Нуну Пинту да Кошта родился в 1937-м в обеспеченной семье. В 1945-м впервые попал на стадион – увидел, как «Порту» разгромил «Брагу» в пять мячей. С тех пор не пропускал ни одной игры – если не мог пойти на арену, слушал репортаж по радио.

Когда да Коште было 16, бабушка записала его в сосьос «Порту». Тогда Жорже увлекался не только футболом – еще хоккеем на роликах. В 20 его взяли на работу в хоккейную секцию, в 24 сделали ее руководителем. Вскоре к обязанностям добавились хоккей на траве и бокс.

Несколько раз парня приглашали в департамент футбола. Он отказывался, пока не поругался с друзьями, болельщиками «Боавишты». Они смеялись над немощностью «Порту», у которого сосед по городу увел второе место («Порту» закончил сезон-1975/76 четвертым) и почти подписанного вингера Албертино.

Да Кошту это задело. Он пообещал президенту «Порту» Америке де Са войти в его список на ближайших выборах.

Де Са переизбрался, да Кошта стал директором футбольного направления. Из «Боавишты» он мгновенно переманил тренера Жозе Марию Педроту. С ним «Порту» впервые за 19 лет выиграл чемпионат.

Тот титул – шестой трофей «Порту» с момента возникновения лиги в 1934-м. У «Бенфики» к тому моменту было 23 победы и два Кубка чемпионов, у «Спортинга» – 14 побед и Кубок кубков.

Да Кошта мечтал закончить гегемонию Лиссабона и регулярно говорил о соперниках как о врагах. Америка де Са не поддерживал подчиненного. Президент «Порту» делал политическую карьеру – был депутатом от христианско-демократической «Народной партии» и планировал баллотироваться в парламент. Высказывания против столицы не добавляли голосов.

Период июля-августа 1980-го вошел в историю «Порту» как «жаркое лето» (по аналогии с «жарким летом» 1975-го в Португалии – политическим кризисом после свержения диктатуры). Сначала «Порту» проиграл чемпионат «Спортингу», следом – финал Кубка «Бенфике». Во время матча де Са тепло общался с коллегой по партии Мартиншем Канаверде, известным фанатом «орлов».

«Пока я борюсь с силами столицы, президент братается с историческим лидером «Бенфики». Я продолжаю борьбу против интересов централизма в одиночку», – выступил Пинту да Кошта через несколько дней после финала. Взбешенный де Са отстранил его от должности, тренер Педроту уволился в знак солидарности.

1 июля на встречу с новым тренером не приехали 14 игроков. Они поддержали да Кошту и Педроту и заявили, в отличие от высшего руководства, которое ударило им в спину, Жорже Нуну «служит клубу с честью и преданностью».

Раскол продолжался полтора месяца. В августе большинство игроков вернулись к тренировкам, некоторые покинули команду из принципа.

Без да Кошты «Порту» не выиграл ни чемпионат, ни Кубок, а авторитет де Са был подорван. В 1982-м оппозиционер выиграл выборы и стал президентом.

Пинту да Кошта сделал «Порту» великим – помогли гениальный выбор тренеров и трансферная стратегия, которая принесла полтора миллиарда

Перед выборами-2024 главный аргумент да Кошты – достижения «Порту» за 42 года его правления: «Мои команды завоевали 2058 титулов, из них 68 – футбольных. В футболе мы выиграли 7 международных трофеев – это больше, чем у всех португальских клубов вместе взятых».

Президент исполнил мечту и закончил с доминированием Лиссабона. Статистика чемпионств при нем: «Порту» – 23, «Бенфика» – 14, «Спортинг» – 3, «Боавишта» – 1.

С 1982-го «Порту» выиграл две Лиги чемпионов, две Лиги Европы, два Межконтинентальных кубка и Суперкубок. Другие португальские клубы не выиграли ничего.

Не хватает Кубка кубков, но его взяла любимая команда по хоккею на роликах. В первый же год правления патрона, хотя до этого она не выиграла ни одного международного трофея с момента создания в 1955-м.

Когда да Кошта пришел к власти, «Бенфику» называли «орлами», «Спортинг» – «львами», а «Порту» – кем угодно. Президент сделал символом дракона – покровитель города много лет украшал клубную эмблему, но не нес особого смысла. При да Коште смысл появился, а в 2003-м новую арену назвали «Стадионом Дракона».

За мудрые решения фанаты называют Пинту да Кошта Папой. Во многом это связано с грамотным выбором тренеров.

В 1982-м президент оперативно вернул Педроту. Взять титул не получилось – мужчина попросил отставку, а вскоре умер от рака. В первый еврофинал (Кубка кубков, где победил «Ювентус» с Платини) «Порту» вывел его ассистент Антониу Мораиш. Через пять лет он разбился в аварии.

Оставшись без титула два года подряд, да Кошта рискнул. Назначил главным 38-летнего Артура Жорже, который закончил сезон в «Портимоненсе» на 10-м месте. Предложению удивился даже сам Жорже, уточнив: «Вы настолько смелый?» – «Я – смелый. Но если вы – нет, то разговор окончен» – «Я согласен на переход» – «Учтите, нам нужно только первое место».

С Жорже «Порту» выиграл три чемпионата и Кубок чемпионов-1987. В полуфинале «драконы» прошли «Динамо» Киев, в финале перевернули «Баварию» с Фликом, Маттеусом и Румменигге.

«Мы не были фаворитами, но Жорже отлично мотивировал. Когда парни вышли на поле, они верили, что победят», – объяснял неожиданный итог Жорже Нуну.

В 1994-м президент внезапно делал тренером Бобби Робсона, который только что провалился в «Спортинге». Тот выиграл два чемпионства, грохнул «Бенфику» (5:0) и вместе с Моуриньо ушел на повышение в «Барселону».

Жозе позвали после быстрого увольнения из «Бенфики» и полугода работы в скромной «Лейрии» – тот обеспечил два чемпионства, Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.

Назначение Виллаш-Боаша – тоже авантюра. 32-летнему Андре предложили контракт после половины сезона в «Академике», хотя до этого он не работал главным (ну, если не считать сборную Виргинских островов). Сотрудничество принесло чемпионат, Лигу Европы и 15 млн евро отступных от «Челси».

Выигрывая десятки титулов, «Порту» остается клубом-донором – живет за счет продажи лидеров в более богатые лиги. Концепцию спродюсировал да Кошта: «Благодаря ней мы сохраняем конкурентоспособность, хотя наш бюджет в разы меньше, чем у топ-клубов. Каждый год мы продаем больших игроков, но верим в новичков с потенциалом».

В XXI веке продажи принесли «Порту» почти 1,5 млрд евро. Трансферная прибыль (продажи минус покупки) – 658 млн евро. По этому показателю «Порту» – второй клуб мира после «Бенфики». Много лет оставался первым, но в 2023-м лиссабонцы продали Энцо за 120 млн и опередили врагов.

Сейчас на «Порту» работают 250 скаутов по всему миру. Система обходится в три миллиона евро в год, ежегодно клуб оформляет по 60 сделок – покупки, продажи, аренды.

Поиском талантов и перепродажей занимаются многие клубы, но «Порту» – лидер. Все из-за отношений да Кошты с агентами. Он платит мощные комиссии, готов оформлять игроков на третьих лиц, а еще дружит с Жорже Мендешем – самым влиятельным агентом современности. Мендешу позволяют подписывать звезд академии, взамен клуб получает приоритетное право на клиентов Жорже. Их продажи (Андре Силва, Хамес, Фалькао и другие) принесли «Порту» больше 300 млн евро.

Пинту да Кошта обожает женщин: жены на 50 лет моложе, из-за одной влип в скандал с проститутками

В 2004-м в португальском футболе разгорелся коррупционный скандал. Подозреваемыми числились десятки человек, самым статусным был Пинту да Кошта.

По итогам прослушки телефонов полиция обвинила его в двух эпизодах стимулирования арбитров. Перед встречей с «Эштрелой Амадорой» он оплатил судье услуги проститутки. Перед матчем с «Бейра-Мар» передал конверт с 2500 евро.

За несколько часов до задержания да Кошта скрылся в Испании. На следующий день вернулся, дал показания и вышел под залог 200 тысяч евро. Вскоре дело закрыли за недостатком улик, но в декабре 2006-го Каролина Сальгаду выпустила книгу, в которой описала не только отношения с Жорже Нуно (например, его записку «Доброе утро! Я тебя люблю. Дракон сегодня утром хорошо поел»), но и его стиль управления.

Сальгаду рассказала на бумаге, а позже подтвердила в суде, как по просьбе возлюбленного заказала избиение человека, который следил за его другом, – президентом португальской лиги. Как он приглашал судей на кофе, шоколадные конфеты и важные разговоры, которые не мог вести по телефону. И, конечно, какими словами называл проституток.

В 2010-м переговоры да Кошты и посредника Антониу Араужо слили в интернет.

«Они звонили мне и просили фруктов на вечер. Я могу отправить фрукты на свой выбор?» – спрашивал Араужо. «А кто просил, JP?» – уточнял да Кошта, намекая на арбитра Жосинту Пайшау.

«Да, просил конфет на вечер. Он хотел бы кофе с молоком, очень темную и…» – «У нас есть такие?» – «Да, не проблема, я обо всем позабочусь» – «Еще что-то?» – «Нет-нет, только салат из фруктов».

Да Кошта назвал обвинения абсурдными, но прокуратура возобновила дело. Историю с конвертом не доказали – президент сообщил, что судья приходил домой, чтобы поговорить о семейных проблемах. По эпизоду с проститутками он получил двухлетнюю дисквалификацию и штраф в 150 тысяч евро, а с «Порту» сняли шесть очков.

Через несколько лет босса внезапно оправдали. Гражданский суд признал прослушивание телефонных разговор незаконным. Так у обвинения исчезла главная улика. «Порту» вернули шесть очков в таблице-2003/04.

Вероятно, Сальгаду выдала семейные тайны из-за болезненного расставания. По ее словам, Жорже Нуно предложил остаться содержанкой: «Ты подумала, чего хочешь? У тебя есть дом, я смогу приезжать к тебе».

Она отказалась. Дальше показания разнятся.

Версия Каролины: водитель да Кошты напал на нее, приковал наручниками и обчистил дом, пока за этим наблюдал экс-возлюбленный, который добил ударами в живот.

Версия Жорже Нуну: Сальгадо опустошила его дом на 300 тысяч евро, похитив 12 бутылок вина 1937 года, 50 предметов китайской посуды, картину, статуэтки, часы, золотые ручки, костюмы, галстуки и пальто.

Как было на самом деле – неизвестно. Но даже после этого да Кошта не перестал верить в любовь.

В 2007-м на глазах 200 гостей он повторно женился на бывшей супруге-секретарше. Через четыре года та узнала, что у мужа есть другая. «Я никогда не думала, что переживу эту ситуацию дважды. Я обманута и сломлена», – исповедовалась она журналистам.

В 2012-м мужчина развелся и женился на Фернанде Миранде. Бразильянка – на 50 лет моложе. Вместе они прожили четыре года.

В 2017-м да Кошта познакомился с Клаудией Кампу – сотрудницей банка из Порту. В августе 2023-го 85-летний Жорже Нуно женился на 45-летней Клаудии. Если считать неоформленные отношения с Сальгаду, Кампу – пятая жена.

«Пинту да Кошта – настоящий бонвиван. Кто знает его, говорит, что женщины – его слабость. Когда он любит, он не видит ничего вокруг», – писал после пятого брака португальский таблоид Flash!

Стать президентом «Порту» – мечта Виллаш-Боаша. Ради этого он остановил карьеру тренера и учился в Америке

На фоне конкурента Андре Виллаш-Боаш – пример семьянина.

В инстаграме – регулярные посты с тремя детьми и женой. «От девочки и мальчика до жены и мужа. 19 лет вместе», – написал Андре на годовщину свадьбы прошлым летом.

Аккаунт Боаша нетипичен для тренера. Он много путешествует, участвует в экологических инициативах, выступает на IT-конференции Web Summit, учится на магистра менеджмента в бизнес-школе Колумбийского университета (одного из самых авторитетных в США), гоняет по бездорожью на этапе чемпионата мира по ралли.

Словом, наслаждается свободным временем, о котором давно мечтал.

«Моя страсть к футболу заставляет жить очень интенсивно в течение 11 месяцев в году. Но думаю, что жизнь может подарить много радостей. Я установил себе предел. В ближайшие пять-десять лет завершу тренерскую карьеру. Я не знаю, где она закончится, но абсолютно уверен, что не продлится долго» – говорил тренер «Тоттенхэма» в 2013-м.

Большой фанат автомобилей и мотоциклов, Боаш заявлял, что его мечта после футбола – проехать «Дакар». Все получилось раньше. Он стартовал на «Дакаре» в 2018-м после ухода из «Шанхая». Проехал четыре этапа, врезался в дюну и повредил спину.

В 2019-м Боаш снова высказался об окончании карьеры: «Я не хочу оставаться тренером долгое время. Думаю, остановлюсь в 45 лет». И озвучил еще одну мечту – стать президентом «Порту».

Сейчас Боашу 46. В январе 2024-го он объявил, что баллотируется.

«Это не потому, что я не благодарен Пинту да Коште, а потому, что «Порту» нуждается в переменах. Я готов стать движущей силой трансформации», – аккуратно начал кампанию АВБ.

К выборам стеснение отпало.

«Я уважаю президента, но он не в состоянии руководить «Порту» еще четыре года», – жирно намекнул на возраст соперника Виллаш-Боаш.

«Пока Бог дает мне жизнь, я буду сражаться за «Порту». Если мне придется умереть во время мандата, это не станет проблемой», – ответил да Кошта.

«Порту» находится в состоянии операционного банкротства. Президент скрывает реальность от партнеров. В клубе злоупотребляют представительскими расходами», – говорит Андре в каждом интервью.

«Моя семья изо всех сил старалась, чтобы я не баллотировался снова, но я увидел, что с другим кандидатом клуб зайдет в тупик. Я вспомнил, как в 1982-м мать сказала мне, что «Порту» – это судьба. Я исполню свое предназначение», – отвечает да Кошта.

С 1982-го Жорже Нуну выиграл 15 выборов президента подряд. Но такого сопротивления, как в 2024-м, еще не встречал. Из-за хрупкости положения 86-летний мужчина дает несколько интервью в неделю, отвечает на каждую фразу соперника и, кажется, прибегает к методам, описанным в книге бывшей подруги.

Когда осенью 2023-го Виллаш-Боаш намекнул на участие в выборах, на воротах и стенах его дома появились послания: «Предатель» и «Неблагодарный». Затем случилось побоище на Генеральной ассамблее: поклонники да Кошты напали на оппозиционных делегатов. Потасовка была настолько жесткой, что через несколько дней полиция провела спецоперацию: арестовала 12 ультрас.

Вскоре дом Боаша снова расписали оскорблениями, охранника избили, а машину угнали. Перед этим лидер одной из фанатских группировок опубликовал пост: «Чтобы свергнуть короля, вам придется пройти через нас».

«Порту» – почти банкрот: долги огромные, трансферы не приносят сверхприбыли. Виллаш-Боаш готов работать бесплатно

У самых конкурентных выборов за 44 года – две причины.

Во-первых, упрямство Виллаш-Боаша. Например, третий соперник из бюллетеня, 54-летний бизнесмен Нуну Лобо, сторонится конкретики, а заочные дебаты конкурентов называет грязным бельем.

Во-вторых, финансовое положение «Порту». В последнем годовом отчете клуб зафиксировал более 500 млн евро обязательств, из которых почти 300 млн евро – прямые долги.

«Порту» находится в состоянии операционного банкротства. Клуб ожидает все большего дохода, но не получает его. Чтобы оставаться на плаву, он берет кредиты у частного капитала и займы в счет будущих коммерческих поступлений», – объясняет Виллаш-Боаш.

Долги настолько серьезные, что возникли проблемы с финансовым фейр-плей. УЕФА объявит о санкциях после выборов – возможно даже исключение из еврокубков, о чем не забывает напоминать Виллаш-Боаш. Да Кошта парирует, что ситуация – в норме: по итогам 2023-го клуб получил прибыль. Но не все так однозначно.

Формально «Порту» действительно в плюсе, но после расходов на амортизацию игроков плюс превращается в минус. Ежегодные проценты за обслуживание долга прибивают еще сильнее.

Как клуб пришел к такому состоянию?

1. «Порту» по-прежнему заточен на трансферы, но в последние годы модель все чаще дает сбои.

«Если хотите знать причины нынешней финансовой катастрофы… – вздохнул Виллаш-Боаш и перечислил 22 фамилии. – Кто-нибудь видел, как они играют? А за некоторых из этих игроков заплатили по три миллиона евро».

Здесь можно заметить, что система перепродажи работает не так топорно. Каждый игрок не должен отбивать сам себя, достаточно продать одного футболиста за десятки миллионов – и он окупит всех. Но «Порту» давно не лидер по суммам продаж (первое место за 25 лет удерживали за счет старых трансферов).

За пять лет «Бенфика» получила 127 млн евро за Жоау Феликса, 71 млн евро за Рубена Диаша, 85 млн евро за Дарвина Нуньеса, 121 млн евро за Энцо, 65 млн евро за Гонсалу Рамоша.

Рекорд «Порту» до прошлого лета – 50 млн евро за Эдера Милитао. В августе 2023-го арабы заплатили за Отавио 60 млн евро. У «Бенфики» переход не попал бы даже в топ-5.

2. «Порту» доверился агентам, которые забирают значительную часть прибыли.

«Определенные группы агентов пользуются привилегиями, постоянно получая абсурдные комиссионные», – продолжает Виллаш-Боаш. В случае избрания Андре обещает назвать конкретные суммы, но масштаб катастрофы понятен по трансферу Халка в «Зенит». «Газпром» заплатил за него 60 млн евро, «Порту» получил только 2/3 – 20 млн ушли посредникам.

Восхищаясь трансферным балансом «драконов» (+658 млн евро), важно помнить: в реальности клуб заработал сильно меньше.

3. «Порту» обсуживает кредит по завышенным процентным ставкам и раздувает зарплаты офису.

Один из ключевых пунктов программы Боаша – реструктуризация кредитов. По его словам, он общался с тремя крупнейшими банками мира – JPMorgan, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Все они заинтересованы в работе с «драконами».

Сейчас у «Порту» – другие партнеры. Если верить АВБ, они одолжили клубу 100 млн евро под 6,46% годовых, ставка под 200 млн евро превышает 8%.

«Меня удивляют эти цифры, – говорит оппозиционер. – Реструктуризация долга, которую проводит Goldman Sachs, обычно ниже 6% и никогда не достигает 7%. Этому есть много примеров. Например, «Севилья» взяла 25 млн евро под 6,6%, «Лион» – 320 млн евро под 5,83%, «Барселона» – 1 млрд евро под 6,3%, «Реал Мадрид» – 370 млн евро под 5,22%».

Боаш считает, что, если ставка превышает 7% (в случае «Порту» так и есть), значит руководство извлекает личную выгоду.

Цифры задели кандидата на пост вице-президента из списка Пинту да Кошты Жоау Келера.

«Я призываю Андре приехать сегодня на «Драгау» и показать «чудо-контракт» с Goldman Sachs, который поможет решить финансовые проблемы. Если, конечно, это не очередной поток лжи, – написал Келлер в твиттере. – Андре, я буду ждать тебя весь день на стадионе. Докажи, что к тебе можно относиться серьезно».

Виллаш-Боаш не приехал, но намекнул на нечистоплотность Келлера: «Ему принадлежит компания, которая оказывает маркетинговые услуги «Порту» за 51 тысячу евро в месяц. Важно знать, как эти услуги связаны с Пинту да Коштой».

За последние три месяца Андре не раз обвинял руководство в неэффективных тратах. Например, говорил, что клуб платит администрации 27 млн евро в год, и это отпугивает инвесторов.

Сам он готов работать бесплатно: «К счастью, я финансово независим».

***

Да Кошта не сдается.

Он сбивает негативную повестку конкурента и насыщает кампанию позитивными новостями. Например, объявляет о начале строительства академии с десятью полями (правда, Виллаш-Боаш против и продвигает свой проект). Или переподписывает контракты с тренером Консейсау и 41-летним ветераном Пепе. Причем оговаривается: «Опция продления активируется, если президентом выберут меня».

Затем дает очередное интервью, где обращается к прошлому («Я стал членом «Порту» 31 декабря 1953 года. Это мое резюме»), вспоминает две тысячи титулов и снова рассуждает о смерти: «Дети знают: я хочу, чтобы меня кремировали, а прах поместили в гробницу у подножия святилища в Фатиме. Я хочу, чтобы люди пришли на мои похороны во всем синем в честь цветов «Порту».

И кто победит?

В январе, комментируя выдвижение, Виллаш-Боаш говорил: «Нас объединяет желание перемен. Страх уходит, появляется смелость, мы все больше выражаем себя, перемены уже ощущаются».

Когда да Кошту попросили оценить слова о страхе, он уничтожил соперника: «Некоторые люди более боязливы, чем другие. Моя дочь, когда была маленькой, боялась собак. Но сегодня она любит собак. Это вопрос воспитания».

Виллаш-Боаш повзрослел за три месяца.

«Я не хочу делиться цифрами опросов, но эти цифры приносят нам победу», – произнес он за неделю до выборов.

Фото: East News /MIGUEL RIOPA / AFP, FERNANDO VELUDO / AFP, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP; Gettyimages.ru /CityFiles; Igor Martins / Global Imagens, Carlos Carneiro / Global Imagens, imago sportfotodienst/Global Look Press ; memoriaporto.blogspot.com ; twitter.com/FCPorto