Матч окончен
«Ливерпуль» разнес «Вест Хэм» – 5:2! У Экитике 1+2, ван Дейк, Мак Аллистер, Гакпо тоже забили
«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм».
«Ливерпуль» дома крупно обыграл «Вест Хэм» (5:2) в 28-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Энфилд».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 5-й минуте счет открыл форвард хозяев Юго Экитике. На 24-й забил защитник Вирджил ван Дейк – после навеса Доминика Собослаи с углового. На 43-й хавбек Алексис Мак Аллистер довел счет до разгромного.
На 70-й Коди Гакпо забил 4-й гол «красных» – Экитике сделал второй ассист. На 49-й Томаш Соучек отыграл один мяч. На 75-й отличился Валентин Кастельянос. На 82-й Аксель Дисаси отправил мяч в свои ворота.
«Ливерпуль» набрал 48 очков и занимает 5-е место в таблице. «Вест Хэм» идет 18-м, имея 25 баллов.
безусловно сказывается .Еще отмечу просто дикое количество
невынужденных ошибок .И они происходят постоянно .Давать оценку
игре Салаха не хочется .Порадовало появление Фримпонга и Рио .
Впереди две игры с волками и чую нам будет непросто .А потом
еще турки и все в течении недели .Ну и всех красных с победой!