  • «Ливерпуль» разнес «Вест Хэм» – 5:2! У Экитике 1+2, ван Дейк, Мак Аллистер, Гакпо тоже забили
«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм».

«Ливерпуль» дома крупно обыграл «Вест Хэм» (5:2) в 28-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Энфилд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 5-й минуте счет открыл форвард хозяев Юго Экитике. На 24-й забил защитник Вирджил ван Дейк – после навеса Доминика Собослаи с углового. На 43-й хавбек Алексис Мак Аллистер довел счет до разгромного.

На 70-й Коди Гакпо забил 4-й гол «красных» – Экитике сделал второй ассист. На 49-й Томаш Соучек отыграл один мяч. На 75-й отличился Валентин Кастельянос. На 82-й Аксель Дисаси отправил мяч в свои ворота.

«Ливерпуль» набрал 48 очков и занимает 5-е место в таблице. «Вест Хэм» идет 18-м, имея 25 баллов.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 28 тур
28 февраля 15:00, Энфилд
Логотип домашней команды
Ливерпуль
Завершен
5 - 2
Логотип гостевой команды
Вест Хэм
Матч окончен
90’
Диуф   Майерс
90’
Соучек   Канте
Гравенберх   Ньони
86’
Собослаи
85’
  Дисаси
82’
79’
Саммервилл
Гомес   Фримпонг
77’
Экитике   Нгумоа
76’
76’
Магасса   Траоре
75’
  Кастельянос
  Гакпо
70’
Гакпо
55’
49’
  Соучек
2тайм
Перерыв
45’
Магасса
  Мак Аллистер
43’
  ван Дейк
24’
  Экитике
5’
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Собослаи, Салах, Экитике
Запасные: Рэмзи, Джонс, Мамардашвили, Фримпонг, Ньони, Робертсон, Вудмен, Кьеза, Нгумоа
1тайм
Вест Хэм:
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уан-Биссака, Саммервилл, Магасса, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Ареоля, Канте, Уилсон, Траоре, Тодибо, Уокер-Питерс, Килмен, Скарлз, Майерс
Хьюго конечно топарь. В первом сезоне в АПЛ такое творит. Смешно, что наши анониры его со своим Бревнокерешем сравнивают
Экитике пробрасывает мяч мимо вратаря и тот его сбивает в штрафной - ноль реакции. За этот же эпизод в одном из туров ранее в ворота Ливерпуля дают пенальти. В другом матче в ворота Ливерпуля засчитывают гол из пассивного оффсайда, игрок блокирует Алиссона. В следующем же туре, Ливерпуль забивает Ман Сити, при этом Робертсон отлип от вратаря - гол отменяют. В Кубке отменяют чистый гол Нгумоа. ВТФ??
Ответ counter_in
Экитике пробрасывает мяч мимо вратаря и тот его сбивает в штрафной - ноль реакции. За этот же эпизод в одном из туров ранее в ворота Ливерпуля дают пенальти. В другом матче в ворота Ливерпуля засчитывают гол из пассивного оффсайда, игрок блокирует Алиссона. В следующем же туре, Ливерпуль забивает Ман Сити, при этом Робертсон отлип от вратаря - гол отменяют. В Кубке отменяют чистый гол Нгумоа. ВТФ??
На повторе видно, что Экитике коленки подогнул до приближения к вратарю даже. Это симуляция, а не пенальти
Выиграли - и хорошо .Главное без травм .Отсутствие Вирца
безусловно сказывается .Еще отмечу просто дикое количество
невынужденных ошибок .И они происходят постоянно .Давать оценку
игре Салаха не хочется .Порадовало появление Фримпонга и Рио .
Впереди две игры с волками и чую нам будет непросто .А потом
еще турки и все в течении недели .Ну и всех красных с победой!
Как же Салах плох… очередной матч ни о чем. Ничего не получается вообще у него. Ни отдать, ни обыграть, ни убежать
Ливерпуль хоть и ведёт 3-0, но прагматизма явно не хватает в игре, весьма бесшабашный футбол и привычно соперник опорку проскакивает без особых помех
Кто-нибудь знает что с Виртцем по тяжести травмы? Вроде не было тут никаких новостей о нем
Ответ glavredaktor
Кто-нибудь знает что с Виртцем по тяжести травмы? Вроде не было тут никаких новостей о нем
что-то со спиной: "Арне Слот сообщил о том, что Фло Вирц будет недоступен в матче с ВХЮ из-за болей в спине."
Ответ glavredaktor
Кто-нибудь знает что с Виртцем по тяжести травмы? Вроде не было тут никаких новостей о нем
выбыл на неопределенное время. слот сказал, что не знает, когда тот вернется
Стандарты опять решают: три угловых - три гола. Играли не очень
Собо -Реальный претендент на историческое место Стиви Джи . Восьмерка -на футболке заслуженна и оправдана. Универсален-заряжен- умеет все и прогрессирует.
