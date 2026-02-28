«Ливерпуль» разнес «Вест Хэм» – 5:2! У Экитике 1+2, ван Дейк, Мак Аллистер, Гакпо тоже забили

«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм».

«Ливерпуль » дома крупно обыграл «Вест Хэм » (5:2) в 28-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Энфилд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 5-й минуте счет открыл форвард хозяев Юго Экитике . На 24-й забил защитник Вирджил ван Дейк – после навеса Доминика Собослаи с углового. На 43-й хавбек Алексис Мак Аллистер довел счет до разгромного.

На 70-й Коди Гакпо забил 4-й гол «красных» – Экитике сделал второй ассист. На 49-й Томаш Соучек отыграл один мяч. На 75-й отличился Валентин Кастельянос . На 82-й Аксель Дисаси отправил мяч в свои ворота.

«Ливерпуль» набрал 48 очков и занимает 5-е место в таблице. «Вест Хэм» идет 18-м, имея 25 баллов.

