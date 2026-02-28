Мостовой о российских судьях: «Проблема в том, что они знают правила футбола, но не понимают самой игры. С другой стороны, хорошо! Все сейчас только и будут говорить, что о матчах РПЛ»
Александр Мостовой: судьи знают правила футбола, но не понимают самой игры.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о судействе в Мир РПЛ.
«Проблема судей заключается в том, что они знают правила игры в футбол, но не понимают самой игры. Приведу пример с моментом, когда назначили 11-метровый в ворота «Краснодара». Все игроки хватают друг друга в штрафной площади, а он фиксирует нарушение правил. Ну, тогда ставь не один пенальти, а пять! Как же они не могут понять, что это обычная футбольная борьба? Так и должно быть! Я уже молчу про то, что там мяча и близко не было.
В общем, недостаточно знать правила игры, нужно понимать саму игру. С другой стороны, хорошо! Российские арбитры популяризируют футбол в России. Все сейчас только и будут говорить, что о матчах РПЛ», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Столько букв от царя,а ведь мог коротко сказать,что судьи не футбольные люди
Надо Мостового назначить главой судейского комитета! Правила знает и футбол понимает!
Но ведь он не судейский человек)
С первым можно поспорить
Похоже руками судей решили убрать конкурентов подальше от зенита.
так и есть. Надоели эти тренерские игрища Семака, который второй год подряд катится в яму , а 102-детие придумать как 100-летие это сложнее чем судей купить
Не переживайте вы так, не выиграют в этом году чемпионат, найдут документы о том, что год основания клуба другой и соответственно столетие в другом году надо справлять. Юбилей самое главное отметить завоеванием золота, а дальше трава не расти. Как станут чемпионами, так и объявят этот год юбилейным. 😁😁😁
Какая же это борьба ? Захват двумя руками сзади и заваливает на землю, да и мяч шёл как раз в ту сторону. Когда это стало нормой ? А вот отмена гола Краснодара совсем не по футбольным понятиям, но играют не по понятиям, а по букве правил, хотя, эти миллиметровщики уже как-то напрягают.
вот прям как про Шафеева сказал. по мнению Шафеева Пиняев голенью ноги опорной ударил Шнапцева по бутсе, которая была на уровне колена)
Нефутбольные судьи
Ну тут Мост верно подметил. РПЛ как будто из стазиса вытащила или зимней спячки.
Несудейские люди
