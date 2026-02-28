  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о российских судьях: «Проблема в том, что они знают правила футбола, но не понимают самой игры. С другой стороны, хорошо! Все сейчас только и будут говорить, что о матчах РПЛ»
16

Мостовой о российских судьях: «Проблема в том, что они знают правила футбола, но не понимают самой игры. С другой стороны, хорошо! Все сейчас только и будут говорить, что о матчах РПЛ»

Александр Мостовой: судьи знают правила футбола, но не понимают самой игры.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о судействе в Мир РПЛ.

«Проблема судей заключается в том, что они знают правила игры в футбол, но не понимают самой игры. Приведу пример с моментом, когда назначили 11-метровый в ворота «Краснодара». Все игроки хватают друг друга в штрафной площади, а он фиксирует нарушение правил. Ну, тогда ставь не один пенальти, а пять! Как же они не могут понять, что это обычная футбольная борьба? Так и должно быть! Я уже молчу про то, что там мяча и близко не было.

В общем, недостаточно знать правила игры, нужно понимать саму игру. С другой стороны, хорошо! Российские арбитры популяризируют футбол в России. Все сейчас только и будут говорить, что о матчах РПЛ», – сказал Мостовой. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31346 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoсудьи
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoКраснодар
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Столько букв от царя,а ведь мог коротко сказать,что судьи не футбольные люди
Надо Мостового назначить главой судейского комитета! Правила знает и футбол понимает!
Ответ Рубин2003
Надо Мостового назначить главой судейского комитета! Правила знает и футбол понимает!
Но ведь он не судейский человек)
Ответ Рубин2003
Надо Мостового назначить главой судейского комитета! Правила знает и футбол понимает!
С первым можно поспорить
Похоже руками судей решили убрать конкурентов подальше от зенита.
Ответ Georgii_1116326083
Похоже руками судей решили убрать конкурентов подальше от зенита.
так и есть. Надоели эти тренерские игрища Семака, который второй год подряд катится в яму , а 102-детие придумать как 100-летие это сложнее чем судей купить
Ответ Eldoctor58
так и есть. Надоели эти тренерские игрища Семака, который второй год подряд катится в яму , а 102-детие придумать как 100-летие это сложнее чем судей купить
Не переживайте вы так, не выиграют в этом году чемпионат, найдут документы о том, что год основания клуба другой и соответственно столетие в другом году надо справлять. Юбилей самое главное отметить завоеванием золота, а дальше трава не расти. Как станут чемпионами, так и объявят этот год юбилейным. 😁😁😁
Какая же это борьба ? Захват двумя руками сзади и заваливает на землю, да и мяч шёл как раз в ту сторону. Когда это стало нормой ? А вот отмена гола Краснодара совсем не по футбольным понятиям, но играют не по понятиям, а по букве правил, хотя, эти миллиметровщики уже как-то напрягают.
вот прям как про Шафеева сказал. по мнению Шафеева Пиняев голенью ноги опорной ударил Шнапцева по бутсе, которая была на уровне колена)
Нефутбольные судьи
Ну тут Мост верно подметил. РПЛ как будто из стазиса вытащила или зимней спячки.
Несудейские люди
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
17 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
31 минуту назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
34 минуты назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
сегодня, 11:32
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
У Родриго проблемы с коленом, у Алабы – с икроножной мышцей. Игроки «Реала» прошли обследование (Гильермо Раи)
2 минуты назад
Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»
5 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
25 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
44 минуты назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
46 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
Рекомендуем