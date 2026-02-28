  • Спортс
Мбаппе пропустит три недели. Форвард «Реала» может вернуться к ответному матчу с «Сити» в 1/8 финала ЛЧ

Мбаппе выбыл на три недели из-за травмы.

Килиан Мбаппе пропустит три недели из-за травмы колена, сообщает Carrusel Deportivo.

В «Реале» рассчитывают, что француз вернется к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который пройдет 17 марта.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Carrusel Deportivo
logoКилиан Мбаппе
logoтравмы
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСборная Франции по футболу
Шанс для Вини стать первой скрипкой в атаке. Вот и посмотрим, на что способен «Мадрид» без Мбаппе в больших матчах
Шанс для Вини стать первой скрипкой в атаке. Вот и посмотрим, на что способен «Мадрид» без Мбаппе в больших матчах
Без Мбаппе они этот Сити дважды проходили в плей-офф, а Винисиус забивал в обоих победных финалах ЛЧ. Для бразильца большие матчи это уже привычное дело
Вот и сказочке конец. Без мбаппе забивать то и некому
Точная копия Вини пуха
доломали черепаху все таки
