Мбаппе пропустит три недели. Форвард «Реала» может вернуться к ответному матчу с «Сити» в 1/8 финала ЛЧ
Мбаппе выбыл на три недели из-за травмы.
Килиан Мбаппе пропустит три недели из-за травмы колена, сообщает Carrusel Deportivo.
В «Реале» рассчитывают, что француз вернется к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который пройдет 17 марта.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Carrusel Deportivo
Шанс для Вини стать первой скрипкой в атаке. Вот и посмотрим, на что способен «Мадрид» без Мбаппе в больших матчах
Без Мбаппе они этот Сити дважды проходили в плей-офф, а Винисиус забивал в обоих победных финалах ЛЧ. Для бразильца большие матчи это уже привычное дело
Вот и сказочке конец. Без мбаппе забивать то и некому
Точная копия Вини пуха
😁 😁
доломали черепаху все таки
