😱 Этого не удостоился даже Марадона. Глава аргентинского футбола пообещал увековечить заслуги Месси в сборной

Президент Футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа сделал важное заявление, связанное с Лионелем Месси.

Глава AFA заявил, что когда Лео завершит карьеру в сборной, десятый номер будет навсегда выведен из обращения главной национальной команды Аргентины:

«Когда Месси уйдет из сборной, мы никому не позволим носить 10-й номер после него. Этот номер будет выведен из обращения на всю жизнь в знак уважения к Месси. Это минимум из того, что мы можем сделать».

Это редкая практика для национальных команд. Аргентина ранее пыталась вывести из обращения десятый номер, но в честь Диего Марадоны, однако, ФИФА отклонила это предложение. Как поступит руководство в этот раз?

Напомним, что на счету Месси 106 голов и 53 передачи в 180 играх за сборную Аргентины.