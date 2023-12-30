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😱 Этого не удостоился даже Марадона. Глава аргентинского футбола пообещал увековечить заслуги Месси в сборной

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Президент Футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа сделал важное заявление, связанное с Лионелем Месси.

Глава AFA заявил, что когда Лео завершит карьеру в сборной, десятый номер будет навсегда выведен из обращения главной национальной команды Аргентины:

«Когда Месси уйдет из сборной, мы никому не позволим носить 10-й номер после него. Этот номер будет выведен из обращения на всю жизнь в знак уважения к Месси. Это минимум из того, что мы можем сделать».

Это редкая практика для национальных команд. Аргентина ранее пыталась вывести из обращения десятый номер, но в честь Диего Марадоны, однако, ФИФА отклонила это предложение. Как поступит руководство в этот раз?

Напомним, что на счету Месси 106 голов и 53 передачи в 180 играх за сборную Аргентины.

4 комментария
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Конечно, этого не будет. Десятый номер и дальше будет кто-то носить. Думаю, сам Месси будет против вывода из обращения. А вот кто решится взять себе десятый номер, это вопрос. В Барселоне не удалось найти достойного.
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+2
Ответ Илья Мурашов
Конечно, этого не будет. Десятый номер и дальше будет кто-то носить. Думаю, сам Месси будет против вывода из обращения. А вот кто решится взять себе десятый номер, это вопрос. В Барселоне не удалось найти достойного.
друга. я понимаю, что Месси будет против, но мне кажется это будет достойным жестом в его сторону. он крым и рым прошёл с десяткой сборной на плечах. человек проиграл 4!!! финала в лице капитана, и не отпустил руки. его пинали кому ни лень.

моё личное мнение. главное, чтобы не врубили заднюю.
+2
-1
+1
Ответ Илья Мурашов
Конечно, этого не будет. Десятый номер и дальше будет кто-то носить. Думаю, сам Месси будет против вывода из обращения. А вот кто решится взять себе десятый номер, это вопрос. В Барселоне не удалось найти достойного.
это просто цифра. в смысле достоен не достоен?? просто кто то лучше играет в футбол, чем другой. причем тут достоен
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Ответ Илья Мурашов
Конечно, этого не будет. Десятый номер и дальше будет кто-то носить. Думаю, сам Месси будет против вывода из обращения. А вот кто решится взять себе десятый номер, это вопрос. В Барселоне не удалось найти достойного.
ну когда Месси перешёл в ПСЖ, то Неймар ему предлагал 10 номер, но Месси сам отказался - значит ему самому номер не особо важен
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