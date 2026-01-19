«Ты капитан, нужно штрафовать ребят». Винисиус предложил Арбелоа ввести наказание за опоздание на тренировку – Альваро поддержал 😮
Винисиус твердо решил, что пора заканчивать с безобразием внутри мадридского «Реала». Нужна дисциплина! Бразилец считает, что штрафы за опоздание на тренировку – первый шаг к «выздоровлению».
Нападающий даже озвучил идею Альваро Арбелоа, который и переложил на него обязанность следить за порядком.
Это всё, конечно, хорошо) Но в Мадриде (впрочем, как и в Барсе той же) капитанство "даётся" стажем в команде, а не чьей-то хотелкой.