«Ты капитан, нужно штрафовать ребят». Винисиус предложил Арбелоа ввести наказание за опоздание на тренировку – Альваро поддержал 😮

Винисиус твердо решил, что пора заканчивать с безобразием внутри мадридского «Реала». Нужна дисциплина! Бразилец считает, что штрафы за опоздание на тренировку – первый шаг к «выздоровлению».

Нападающий даже озвучил идею Альваро Арбелоа, который и переложил на него обязанность следить за порядком.