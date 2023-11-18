Карьеру Левандовского изменил вулкан – в 20 лет он был готов лететь в середняк АПЛ к Эллардайсу, но что-то пошло не так

Роберт Левандовский сделал великую карьеру, став легендой Бундеслиги. К 33 годам у поляка набралось 312 голов в Германии и 10 салатниц, а также «2 финала Лиги чемпионов (1 золото). В 2021 году Роберт уехал доигрывать в «Барселону» мировой звездой, хотя все могло пойти иначе из-за вулкана. В 2010-м Роберт чуть не уехал в середняк АПЛ.

«У меня была возможность перейти в «Блэкберн Роверс»... но я хотел посмотреть, как выглядит «Блэкберн», посетить тренировочную базу», –вспоминает Левандовски. – «Я встретился с Сэмом Эллардайсом. Это было в Польше, после игры. Мне показалось, что он хороший парень, очень хороший тренер.

Эллардайс был готов взять молодого игрока, который был чем-то новым и мог стать кем-то особенным. Он хотел приехать в Польшу, чтобы увидеть меня.

Когда я покидал Познань, было много предложений, над которыми нужно было подумать. Я думаю, что все было бы хорошо, если бы я перешел в «Блэкберн»... Но я не смог поехать из-за облака. Это был вулкан (извержение исландского вулкана Гримсвотн в 2010 году).

Прошла неделя, и в Европе никто не мог летать. Рейс был заказан, но мы не могли улететь. Это изменило мою жизнь. Если бы я поехал в «Блэкберн», возможно, я бы там и остался».