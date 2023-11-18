Гаспачо
Блог

Карьеру Левандовского изменил вулкан – в 20 лет он был готов лететь в середняк АПЛ к Эллардайсу, но что-то пошло не так

Клубы Клубы
бундеслига Германия бундеслига Германия
Бавария Бавария
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Футбол Футбол

Роберт Левандовский сделал великую карьеру, став легендой Бундеслиги. К 33 годам у поляка набралось 312 голов в Германии и 10 салатниц, а также «2 финала Лиги чемпионов (1 золото). В 2021 году Роберт уехал доигрывать в «Барселону» мировой звездой, хотя все могло пойти иначе из-за вулкана. В 2010-м Роберт чуть не уехал в середняк АПЛ.

«У меня была возможность перейти в «Блэкберн Роверс»... но я хотел посмотреть, как выглядит «Блэкберн», посетить тренировочную базу», –вспоминает Левандовски. – «Я встретился с Сэмом Эллардайсом. Это было в Польше, после игры. Мне показалось, что он хороший парень, очень хороший тренер.

Эллардайс был готов взять молодого игрока, который был чем-то новым и мог стать кем-то особенным. Он хотел приехать в Польшу, чтобы увидеть меня.

Когда я покидал Познань, было много предложений, над которыми нужно было подумать. Я думаю, что все было бы хорошо, если бы я перешел в «Блэкберн»... Но я не смог поехать из-за облака. Это был вулкан (извержение исландского вулкана Гримсвотн в 2010 году).

Прошла неделя, и в Европе никто не мог летать. Рейс был заказан, но мы не могли улететь. Это изменило мою жизнь. Если бы я поехал в «Блэкберн», возможно, я бы там и остался».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilmir84
еще ранее он мог оказаться в российском пердиве в Сибири. его новосибирская "Сибирь" рассматривала как усиление в 2007г. и наверняка не было бы того Левандовского-грозного бомбардира бундеслиги и рекордсмена сборной и чемпионата Германии по забитым за сезон...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий