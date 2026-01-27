🎥 Вот поэтому Нойер лучший. Ману поразил журналиста идеальным первым касанием

На домашний матч против «Аугсбурга» в 19-м туре Бундеслиги Мануэль Нойер уступил место в воротах «Баварии» Йонасу Урбигу. Корреспондент ESPN Арчи Ринд-Татт случайно запечатлел магию легенды – Ману принял мяч изящнее, чем большинство полевых игроков.

Арчи, один из самых веселых журналистов, освещающих Бундеслигу для англоязычной аудитории, удивленно посмотрел в камеру и выдавил:

«Вы это видели?!»

Об игре Нойера ногами можно писать книги. Пару лет назад Карл-Хайнц Румменигге вспоминал , каких усилий ему стоило отговорить Пепа Гвардиолу от безумной задумки:

«После завоевания чемпионского титула у Гвардиолы была идея выпустить Нойера на поле в качестве полузащитника. Было очень трудно отговорить его, но это могли бы интерпретировать как акт высокомерия. Хотя я думаю, что Нойер был бы хорош и как полузащитник».

Под руководством Компани Мануэль стал часто вбрасывать ауты. Не отлынивал от работы даже при 8:1 в концовке недавнего матча с «Вольфсбургом».

Без Нойера «Бавария» уступила «Аугсбургу» со счетом 1:2, один из голов мюнхенцы пропустили после неудачной игры Урбига. Рекордмайстер проиграл в немецком первенстве впервые с марта прошлого года.

Ну и как «Бавария» в будущем заменит Ману?