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Шакира выиграла Грэмми за дисс на Пике, а вручал награду Рамос

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Футбол Футбол

Ироничная ситуация произошла на церемонии вручения премии Latin Grammy.

Шакира получила приз за свой дисс-трек о Жераре Пике... а вручал его ей Серхио Рамос! Испанская легенда стал особенным гостем церемонии, которая проходила в Севилье, где он сейчас играет.

Рамос и Пике не только играли вместе за сборную Испании, но и часто сражались друг против друга в класико.

В начале этого года Шакира опубликовала дисс на Пике, высмеяв его за измену. Пожалуй, наиболее выделяющейся фразой стала «ты променял Ferrari на [Renault] Twingo».

Пике и Шакира встречались 11 лет. Они расстались в июне 2022 года и с тех пор не общаются.

7 комментариев

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Нефанатик
Ответ Kaloyan Yalamov
Зарабатывать на своих комплексах, не каждому такое дано. Но хорошо то, что хорошо заканчивается, тем более со смезом, а далее с улыбкой. П.С. Рено не люблю, но на каждый день лучше и удобнее, чем Феррари ))
Откуда ты знаешь? Имел опыт вождения Феррари?
+19
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Сикарио
Ахаххаха, нормально троллят деревенского лузерка))
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G_Batigol
у Рамос вроде жена того же возраста
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Ответ Kaloyan Yalamov
Зарабатывать на своих комплексах, не каждому такое дано. Но хорошо то, что хорошо заканчивается, тем более со смезом, а далее с улыбкой. П.С. Рено не люблю, но на каждый день лучше и удобнее, чем Феррари ))
А вообще маршрутка еще удобней, Феррари какой-то там, это вообще ерунда
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