Шакира выиграла Грэмми за дисс на Пике, а вручал награду Рамос

Ироничная ситуация произошла на церемонии вручения премии Latin Grammy.

Шакира получила приз за свой дисс-трек о Жераре Пике... а вручал его ей Серхио Рамос! Испанская легенда стал особенным гостем церемонии, которая проходила в Севилье, где он сейчас играет.

Рамос и Пике не только играли вместе за сборную Испании, но и часто сражались друг против друга в класико.

В начале этого года Шакира опубликовала дисс на Пике, высмеяв его за измену. Пожалуй, наиболее выделяющейся фразой стала «ты променял Ferrari на [Renault] Twingo».

Пике и Шакира встречались 11 лет. Они расстались в июне 2022 года и с тех пор не общаются.