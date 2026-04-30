🤪 Демирал рьяно дразнил фанатов «Аль-Насра» медалью ЛЧ

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» в 30-м туре саудовской высшей лиги.

Хозяева сумели выйти вперед лишь на 76-й минуте усилиями Криштиану Роналду. Незадолго до финального свистка счет удвоил Кингсли Коман.

Защитник гостей Мерих Демирал не сумел смириться с поражением и начал дразнить местных фанатов, показывая им недавно завоеванную медаль Азиатской Лиги чемпионов.

Будем честны – жалкое зрелище.

😂 Демирал не узнал Пак Чжи Суна во время церемонии награждения победителей Азиатской ЛЧ