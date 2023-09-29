Гаспачо
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Эпоха FIFA завершена: вышло продолжение под новым названием, а предыдущие версии стали недоступны😔😔😔

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Прощай, детство.

22 сентября Electronic Arts убрала из продажи игры серии FIFA на официальном сайте - это произошло одновременно с выходом EA Sports FC 24.

EA представила первый патч для EA Sports FC 24

Студия больше не продает в Microsoft Store игры серии FIFA, которые были созданы до 2023 года.

Единственным футбольным симулятором, который можно приобрести является EA Sports FC 24.

В 2022 году EA Sports отказалась от франшизы FIFA и решила выпускать футбольный симулятор под брендом FC.

4 комментария

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Kossuth
Зря они....
Эхх, целая эпоха!
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Макс Саид
Ответ Andrei
Читал статью. Там Фифа запросила бабла в 2 раза больше, чем было. Чистая жадность Инфантино всё испортила.
Серьезно? Разберись в вопросе. ЕА одна из самых жадных и алчных контор наряду с Диснеем.
+2
0
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Andrei
Ответ Kossuth
Зря они.... Эхх, целая эпоха!
Читал статью. Там Фифа запросила бабла в 2 раза больше, чем было. Чистая жадность Инфантино всё испортила.
+1
0
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Дима Берин
Ответ Kossuth
Зря они.... Эхх, целая эпоха!
Игра осталась той же, какая разница
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