Эпоха FIFA завершена: вышло продолжение под новым названием, а предыдущие версии стали недоступны😔😔😔
Прощай, детство.
22 сентября Electronic Arts убрала из продажи игры серии FIFA на официальном сайте - это произошло одновременно с выходом EA Sports FC 24.
Студия больше не продает в Microsoft Store игры серии FIFA, которые были созданы до 2023 года.
Единственным футбольным симулятором, который можно приобрести является EA Sports FC 24.
В 2022 году EA Sports отказалась от франшизы FIFA и решила выпускать футбольный симулятор под брендом FC.
Эхх, целая эпоха!