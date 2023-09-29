Эпоха FIFA завершена: вышло продолжение под новым названием, а предыдущие версии стали недоступны😔😔😔

Прощай, детство.

22 сентября Electronic Arts убрала из продажи игры серии FIFA на официальном сайте - это произошло одновременно с выходом EA Sports FC 24.

Студия больше не продает в Microsoft Store игры серии FIFA, которые были созданы до 2023 года.

Единственным футбольным симулятором, который можно приобрести является EA Sports FC 24.

В 2022 году EA Sports отказалась от франшизы FIFA и решила выпускать футбольный симулятор под брендом FC.