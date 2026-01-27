  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
23

Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»

Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: рекордный трансфер клуба.

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов назвал трансфер полузащитника Владислава Сауся в «Спартак» за 350 млн рублей рекордным для калининградского клуба.

«Хороший трансфер для «Балтики». Это рекордный трансфер клуба на сегодняшний день. Парень вырос, у него большое будущее. Думаю, он войдет в основной состав сборной России в ближайшее время.

Обидно его терять. Но мы понимаем, что вопрос не только в деньгах. Игроки тоже должны расти», — сказал Измайлов.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25624 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoБалтика
трансферы
logoСпартак
logoВладислав Саусь
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Равиль Измайлов
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Он еще сезон путем не отыграл на хорошем уровне,какая сборная.
Ответ itallyan1c
Он еще сезон путем не отыграл на хорошем уровне,какая сборная.
карп вызывает всех, кто мяч чеканит больше 3х раз. Посмотреть
Ответ soldat2212
карп вызывает всех, кто мяч чеканит больше 3х раз. Посмотреть
Посмотреть это не основа
Чудак один круг сыграл, какая сборная, какой Спартак. Денисов и не такие орешки щёлкал, сядет в запас
Ответ selso99
Чудак один круг сыграл, какая сборная, какой Спартак. Денисов и не такие орешки щёлкал, сядет в запас
Ну да, Денисов сядет в запас
Лукавит гендиректор. Если вопрос не только в деньгах, но и в росте, как он относится к своему клубу, где Саусь как раз вырос до трансфера в миллионы евро, пусть в том числе и "за паспорт". Дальше он точно выиграет в зарплате. Продолжит ли прогресстровать в игровом плане, можно только гадать. Зато Балтика поднялась по деньгам, чтобы купить и вырастить еще не одного Сауся.
Сейчас в сборную почти любого можно звать ,там играют с командами уровня двора
если такие поленья в сборную кандидаты, то у нас все плохо в футболе
5 лямов евро за пол сезона Карл!
Ответ Артем Молоков
5 лямов евро за пол сезона Карл!
Ну какие 5, если меньше 4х?
Ответ Slowpoke7
Ну какие 5, если меньше 4х?
Точняк, голова сбоит)
Что это будет за сборная, если саусь там будет основным?
В перспективе, может быть, и до сборной дорастет. Пока рано.
Лимит творит чудеса.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Писарев про Сауся: «Первый хороший сезон в тренерской команде. Как он впишется в игру «Спартака»? Поздравляю «Балтику» – очень хороший трансфер, хорошие деньги»
26 января, 13:31
Мостовой про Сауся: «Не все переходят в «Спартак» и сразу выходят на поле. Видел много примеров, когда футболисты приходят в команду и сидят на лавке»
26 января, 12:34
Отступные Сауся по контракту со «Спартаком» – 30 млн евро для российских клубов и 20 млн для европейских (Иван Карпов)
26 января, 09:20
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» отдал Коллиера «Халлу» в аренду
6 минут назад
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
22 минуты назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
сегодня, 01:17
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46