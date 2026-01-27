Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»

Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: рекордный трансфер клуба.

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов назвал трансфер полузащитника Владислава Сауся в «Спартак » за 350 млн рублей рекордным для калининградского клуба.

«Хороший трансфер для «Балтики». Это рекордный трансфер клуба на сегодняшний день. Парень вырос, у него большое будущее. Думаю, он войдет в основной состав сборной России в ближайшее время.

Обидно его терять. Но мы понимаем, что вопрос не только в деньгах. Игроки тоже должны расти», — сказал Измайлов.