Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: рекордный трансфер клуба.
Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов назвал трансфер полузащитника Владислава Сауся в «Спартак» за 350 млн рублей рекордным для калининградского клуба.
«Хороший трансфер для «Балтики». Это рекордный трансфер клуба на сегодняшний день. Парень вырос, у него большое будущее. Думаю, он войдет в основной состав сборной России в ближайшее время.
Обидно его терять. Но мы понимаем, что вопрос не только в деньгах. Игроки тоже должны расти», — сказал Измайлов.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25624 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Он еще сезон путем не отыграл на хорошем уровне,какая сборная.
Он еще сезон путем не отыграл на хорошем уровне,какая сборная.
карп вызывает всех, кто мяч чеканит больше 3х раз. Посмотреть
карп вызывает всех, кто мяч чеканит больше 3х раз. Посмотреть
Посмотреть это не основа
Чудак один круг сыграл, какая сборная, какой Спартак. Денисов и не такие орешки щёлкал, сядет в запас
Чудак один круг сыграл, какая сборная, какой Спартак. Денисов и не такие орешки щёлкал, сядет в запас
Ну да, Денисов сядет в запас
Лукавит гендиректор. Если вопрос не только в деньгах, но и в росте, как он относится к своему клубу, где Саусь как раз вырос до трансфера в миллионы евро, пусть в том числе и "за паспорт". Дальше он точно выиграет в зарплате. Продолжит ли прогресстровать в игровом плане, можно только гадать. Зато Балтика поднялась по деньгам, чтобы купить и вырастить еще не одного Сауся.
Сейчас в сборную почти любого можно звать ,там играют с командами уровня двора
если такие поленья в сборную кандидаты, то у нас все плохо в футболе
5 лямов евро за пол сезона Карл!
5 лямов евро за пол сезона Карл!
Ну какие 5, если меньше 4х?
Ну какие 5, если меньше 4х?
Точняк, голова сбоит)
Остапа понесло)
Что это будет за сборная, если саусь там будет основным?
В перспективе, может быть, и до сборной дорастет. Пока рано.
Лимит творит чудеса.
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости