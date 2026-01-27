  • Спортс
  • Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
20

Пономарев об обороне ЦСКА: нужны вливания в виде молодых ребят.

Владимир Пономарев оценил ситуацию с обороной ЦСКА после ухода Игоря Дивеева в «Зенит».

«Теперь оборона перестроена и перекроена окончательно. Новый тренер Челестини решил изменить ситуацию в защите. Поэтому у ЦСКА намечен сложный процесс.

Да, в атаке они прибавили, купив новых игроков. И это хорошо. Все вроде должно получиться. Но оборона может пострадать. Не от того, что Дивеев ушел, а в целом. 

Сейчас играет Мойзес, но он возрастной футболист. Ему 30 лет. Он уже выступает с большим напряжением. Помогает себе руками, когда пытается задержать соперника. Это недопустимо. В этом плане ЦСКА будет страдать. Нужны новые и грамотные вливания в оборону в виде молодых и перспективных ребят. В остальном все нормально», — сказал бывший футболист ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bet ON
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМойзес Барбоза
Владимир Алексеевич Пономарев
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
«Помогает себе руками, когда пытается задержать соперника»

я конечно уважаю старших, но как можно всерьёз относиться к человеку с такими высказываниями? покажите хотя бы одного футболиста, который не помогает себе руками) и как на это влияет возраст?
Ответ Severfan
«Помогает себе руками, когда пытается задержать соперника» я конечно уважаю старших, но как можно всерьёз относиться к человеку с такими высказываниями? покажите хотя бы одного футболиста, который не помогает себе руками) и как на это влияет возраст?
Полностью согласен Мойзес машина который не только в обороне отрабатывает но успевает в атаку бегать
Ответ Severfan
«Помогает себе руками, когда пытается задержать соперника» я конечно уважаю старших, но как можно всерьёз относиться к человеку с такими высказываниями? покажите хотя бы одного футболиста, который не помогает себе руками) и как на это влияет возраст?
Все помогают. Просто с возрастом это начинают делать активнее, соответственно чаще случаются нарушения правил. Там где раньше успевал без рук, сейчас не успевает.
Мойзес играет все матчи, если не на травме или дисквалификации, при этом играет без замен, при этом носится от флажка до флажка все 90 минут. А иногда в завершении матча еще прет как насорог в атаку с ускорением. Очень глупо говорить что он возрастной, и уступает молодым. Видели мы этих молодых, которые уставшие на 3-4 матче в недельном цикле.
Ответ Evgenii_krk
Мойзес играет все матчи, если не на травме или дисквалификации, при этом играет без замен, при этом носится от флажка до флажка все 90 минут. А иногда в завершении матча еще прет как насорог в атаку с ускорением. Очень глупо говорить что он возрастной, и уступает молодым. Видели мы этих молодых, которые уставшие на 3-4 матче в недельном цикле.
А вот то, что без замен, играет с нами злую шутку. Конкуренция нужна всем. Видно, что иногда надо давать передохнуть, а без потери качества сделать это невозможно в сложившейся кадровой ситуации.
Это во времена Пономарева в 30 лет футболист был стариком, а сейчас минимум до 35 никто стариком не бывает, а некоторые и до 40 дотягивают. Отстал дед от футбольной жизни.
Ответ Анатолий Смирнов
Это во времена Пономарева в 30 лет футболист был стариком, а сейчас минимум до 35 никто стариком не бывает, а некоторые и до 40 дотягивают. Отстал дед от футбольной жизни.
На фланге во все времена потеть надо было за двоих.
Ответ Некорректный туберкулез
На фланге во все времена потеть надо было за двоих.
В те времена только у Лобановского на фланге "потели", а Пономарев не был атакующим защитником, как и в других командах, кроме киевского "Динамо". В атаке тогда играли крайние нападающие, а защитники сзади их подстраховывали. Современный рисунок футбола был только у киевляне, игравших по принципу Лобановского: " Все в атаке, все в нападении". А в мире так начали играть голландцы с великим Круифом ( тогда через "у" его фамилию у нас писали). Красиво играли, потом такой футбол "Барселоне" поставили. Но чемпионами мира голландцы не стали, потому что ставили красоту игры выше рациональной установки на победу.
Мойзес-то в курсе, что он играет с напряжением?
Мойзес официально лучший защитник РПЛ прошлого сезона и ни на грамм не сдал в нынешнем. И с каких это пор в современном футболе 30 лет приговор? После 30 кто-то ЗМ забирает
в свои 30 ,он перебегает наверное любого в рпл , ну а руками все себе помогают!
Мойзес - крайний защитник. Лукин - центральный помогает руками побольше старого Мойзеса.
"Помогает себе руками..."
Все мы немного Мойзес. Кто-то чаще, кто-то реже...
