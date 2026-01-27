Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
Пономарев об обороне ЦСКА: нужны вливания в виде молодых ребят.
Владимир Пономарев оценил ситуацию с обороной ЦСКА после ухода Игоря Дивеева в «Зенит».
«Теперь оборона перестроена и перекроена окончательно. Новый тренер Челестини решил изменить ситуацию в защите. Поэтому у ЦСКА намечен сложный процесс.
Да, в атаке они прибавили, купив новых игроков. И это хорошо. Все вроде должно получиться. Но оборона может пострадать. Не от того, что Дивеев ушел, а в целом.
Сейчас играет Мойзес, но он возрастной футболист. Ему 30 лет. Он уже выступает с большим напряжением. Помогает себе руками, когда пытается задержать соперника. Это недопустимо. В этом плане ЦСКА будет страдать. Нужны новые и грамотные вливания в оборону в виде молодых и перспективных ребят. В остальном все нормально», — сказал бывший футболист ЦСКА.
я конечно уважаю старших, но как можно всерьёз относиться к человеку с такими высказываниями? покажите хотя бы одного футболиста, который не помогает себе руками) и как на это влияет возраст?
Все мы немного Мойзес. Кто-то чаще, кто-то реже...