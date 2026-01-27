  • Спортс
48

Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й

Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам с игры в сезоне топ-5 лиг.

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе создал 50 голевых моментов с игры в текущем сезоне и лидирует в топ-5 лиг Европы.

Второе место по этому показателю занимает хавбек «Аталанты» Шарль де Кетеларе – 44, третье – вингер «Баварии» Олисе (43).

Четвертую позицию с 42 созданными голевыми моментами делят Ламин Ямаль («Барселона») и Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

На 6-й строчке расположился Николо Барелла («Интер», 41). Седьмое место с 39 моментами делят Жереми Доку («Манчестер Сити»), Романо Шмидт («Вердер») и Винисиус («Реал»). Замыкает топ-10 Педри из «Барселоны» – 38.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25624 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Риго , не трясись ты так)
Ответ Кефтеме
Риго , не трясись ты так)
Комментарий скрыт
Ответ Varbi4
Комментарий скрыт
Если уметь считать, то 42+38 все-таки больше, чем 50. Зачем это преувеличение про «вместе взятые»?
Респект Барелле как цп оказаться в этом списке среди атакующих игроков
Ответ billbox
Респект Барелле как цп оказаться в этом списке среди атакующих игроков
Комментарий скрыт
Ответ Vlados 86
Комментарий скрыт
Ну да, Педри же на ЦЗ играет.....
Вот вам и "бегунок". Когда плохо разбираешься в футболе часто происходят удивительные вещи.
Ответ Footballeur
Вот вам и "бегунок". Когда плохо разбираешься в футболе часто происходят удивительные вещи.
Комментарий скрыт
Ответ Footballeur
Вот вам и "бегунок". Когда плохо разбираешься в футболе часто происходят удивительные вещи.
Комментарий скрыт
Какой же Бруно топ все таки. Каждый год МЮ в кризисе, но этот игрочелло всегда в рейтинге по созданным моментам.
Ответ Boburbek Bakhronov
Какой же Бруно топ все таки. Каждый год МЮ в кризисе, но этот игрочелло всегда в рейтинге по созданным моментам.
Осталось ныть перестать , игрок мирового класса
Ответ Александр Македонский_1117025895
Осталось ныть перестать , игрок мирового класса
Он уже не в том возрасте, чтобы привычки менять :(
А говорили, только завершает.
Де Кеталар прекрасен, он нужен новому Интеру будущего. Но в Интере арговское лобби, поэтому фапают на недоступного Паса, когда есть вариант получше да еще и дешевле.
Ответ Е.Р.
Де Кеталар прекрасен, он нужен новому Интеру будущего. Но в Интере арговское лобби, поэтому фапают на недоступного Паса, когда есть вариант получше да еще и дешевле.
тем обиднее, как бездарно Милан его потерял
Ответ твой сорт протеина
тем обиднее, как бездарно Милан его потерял
да ваще, днари какие-то. ещё в Милане было видно, что он талантище хоть и играл мало. но его хренососили все кому не лень, включая тутошних.
Неплохо де Кетеларе прогрессирует) За Милан слабо играл)

А Барелла подсдулся :(
