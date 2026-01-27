Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й

Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам с игры в сезоне топ-5 лиг.

Форвард «Реала » Килиан Мбаппе создал 50 голевых моментов с игры в текущем сезоне и лидирует в топ-5 лиг Европы.

Второе место по этому показателю занимает хавбек «Аталанты» Шарль де Кетеларе – 44, третье – вингер «Баварии» Олисе (43).

Четвертую позицию с 42 созданными голевыми моментами делят Ламин Ямаль («Барселона ») и Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

На 6-й строчке расположился Николо Барелла («Интер», 41). Седьмое место с 39 моментами делят Жереми Доку («Манчестер Сити»), Романо Шмидт («Вердер») и Винисиус («Реал»). Замыкает топ-10 Педри из «Барселоны» – 38.