Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й
Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам с игры в сезоне топ-5 лиг.
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе создал 50 голевых моментов с игры в текущем сезоне и лидирует в топ-5 лиг Европы.
Второе место по этому показателю занимает хавбек «Аталанты» Шарль де Кетеларе – 44, третье – вингер «Баварии» Олисе (43).
Четвертую позицию с 42 созданными голевыми моментами делят Ламин Ямаль («Барселона») и Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
На 6-й строчке расположился Николо Барелла («Интер», 41). Седьмое место с 39 моментами делят Жереми Доку («Манчестер Сити»), Романо Шмидт («Вердер») и Винисиус («Реал»). Замыкает топ-10 Педри из «Барселоны» – 38.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25624 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
А Барелла подсдулся :(