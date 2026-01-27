Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»

Рожков: Артига требует больше контроля и комбинаций.

Защитник «Рубина » Илья Рожков поделился впечатлениями от работы под руководством нового тренера казанцев Франка Артиги .

«Видно, что Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций. Пытаемся сохранить то, что у нас было хорошего, и стараемся принять то, что добавляет Артига», — сказал Рожков.