Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»
Рожков: Артига требует больше контроля и комбинаций.
Защитник «Рубина» Илья Рожков поделился впечатлениями от работы под руководством нового тренера казанцев Франка Артиги.
«Видно, что Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций. Пытаемся сохранить то, что у нас было хорошего, и стараемся принять то, что добавляет Артига», — сказал Рожков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
1 комментарий
Главная бабка - Семшов.