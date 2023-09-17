Хорошо подставился под удар.

Вчерашний матч 5 тура между «Галатасараем» и «Самсунспором» (4:2) мог пройти незамеченным, если бы не один момент.

На 67-й минуте новичок хозяев Хаким Зиеш решился на дальний удар из-за пределов штрафной. Мяч был послан в сторону ворот со скоростью 112 км/ч.

Неизвестно, случился бы гол или нет, так как в момент вмешалась голова форварда Мауро Икарди. Он смог боднуть мяч так, что он поменял траекторию и нырнул за спину вратарю. Словить мяч, летящий так быстро − крутейшее голевое чутье от аргентинца.

Этот матч был первым для марокканца Хакима Зиеша в «Галатасарае». Этим летом он перебрался в Турцию из «Челси» в аренду с опцией... бесплатного выкупа. Мауро Икарди проводит в лиге второй сезон, причем этот мяч стал для него пятым в четырех матчах.