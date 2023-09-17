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📹Мауро Икарди «украл» гол у дебютанта Зиеша. Марокканец пустил мяч в ворота с впечатляющей скоростью − 112 км/ч 🤯

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Мауро Икарди Мауро Икарди
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Футбол Футбол

Хорошо подставился под удар.

Вчерашний матч 5 тура между «Галатасараем» и «Самсунспором» (4:2) мог пройти незамеченным, если бы не один момент.

На 67-й минуте новичок хозяев Хаким Зиеш решился на дальний удар из-за пределов штрафной. Мяч был послан в сторону ворот со скоростью 112 км/ч.

Неизвестно, случился бы гол или нет, так как в момент вмешалась голова форварда Мауро Икарди. Он смог боднуть мяч так, что он поменял траекторию и нырнул за спину вратарю. Словить мяч, летящий так быстро − крутейшее голевое чутье от аргентинца.

Этот матч был первым для марокканца Хакима Зиеша в «Галатасарае». Этим летом он перебрался в Турцию из «Челси» в аренду с опцией... бесплатного выкупа. Мауро Икарди проводит в лиге второй сезон, причем этот мяч стал для него пятым в четырех матчах.

3 комментария

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Кирилл Дубасов
Мяч мимо летел, так что Икарди заслуженно автор гола
+23
-2
+21
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Schiaff1no
Да видно же, что из ворот выкручивался мяч. Икарди красавец, топовый гол
+10
-1
+9
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Имя Фамилия
Икарди в отличной форме. Лучший бомбардир за год на клубном уровне наряду с Холанном и Мбаппе. Кампуш отдал его за 10 лямов 🤦‍♂️
+1
-1
0
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