🎥 Роббери воссоединились. Арьен и Франк помогли «Баварии» разгромить легенд «Ювентуса»
«Бавария» вновь собрала легенд европейского футбола разных поколений у себя дома. В этом году товарищеский турнир Legends Cup выиграла дортмундская «Боруссия», в финале «шмели» одолели «Мадрид» со счетом 3:2. Победный гол дортмундцев забил воспитанник Рекордмайстера – Матс Хуммельс.
А для организаторов турнира было особенно приятно вновь увидеть связку Роббери.
Турнир дважды свел «Баварию» с «Ювентусом»: на групповом этапе мюнхенцы победили 4:3, а в матче за третье место Рекордмайстер оформил разгром 9:3. Роббен и Рибери вновь показали свою магию.
В марте прошлого года на турнире легенд в память о Франце Беккенбауэре Роббен повторил свой гол с того самого финала ЛЧ на «Уэмбли».
Без сравнений от фанатов не обойтись.
Лучо и Майкл достигнут успеха Роббери?