Клопп о своей роли в Red Bull: «Проще перечислить, кем Юрген Клопп не является – я консультант с властью. Недавно меня назвали «могильщиком тренеров», но это последнее, как я хотел бы называться»

Юрген Клопп: проще перечислить, кем я не являюсь.

Юрген Клопп порассуждал о своей роли в Red Bull.

В данный момент бывший главный тренер «Ливерпуля » занимает в компании должность глобального руководителя футбольного направления.

«Когда я приступил к этой работе, никто на самом деле не представлял, как это будет выглядеть. Включая меня самого. Я Юрген Клопп , но, честно говоря, я понятия не имел, что это значит. Как тренер, я точно знал, но что это значит для всей моей оставшейся жизни? Я уверен, что многие думали: «Он хочет жить спокойно, больше не тренировать, немного путешествовать», – но я знаю себя достаточно хорошо, чтобы понимать, что это не принесло бы мне счастья.

Проще перечислить, кем Клопп не является. Он не закулисный тренер, проводящий селекцию через головы менеджеров корпорации Red Bull. Он не маячит на заднем плане, оказывая давление.

Недавно я услышал, что я «могильщик тренеров», но это последний титул, который я когда-либо хотел бы получить. У меня роль консультанта, при этом обладающего властью. Но я не из тех, кто стреляет издалека. Это значит, что я прислушиваюсь к людям в клубах и во многом полагаюсь на них. Порой я успокаиваю, а порой принимаю решения», – сказал Клопп.