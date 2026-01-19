  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Клопп о своей роли в Red Bull: «Проще перечислить, кем Юрген Клопп не является – я консультант с властью. Недавно меня назвали «могильщиком тренеров», но это последнее, как я хотел бы называться»
1

Клопп о своей роли в Red Bull: «Проще перечислить, кем Юрген Клопп не является – я консультант с властью. Недавно меня назвали «могильщиком тренеров», но это последнее, как я хотел бы называться»

Юрген Клопп: проще перечислить, кем я не являюсь.

Юрген Клопп порассуждал о своей роли в Red Bull.

В данный момент бывший главный тренер «Ливерпуля» занимает в компании должность глобального руководителя футбольного направления.

«Когда я приступил к этой работе, никто на самом деле не представлял, как это будет выглядеть. Включая меня самого. Я Юрген Клопп, но, честно говоря, я понятия не имел, что это значит. Как тренер, я точно знал, но что это значит для всей моей оставшейся жизни? Я уверен, что многие думали: «Он хочет жить спокойно, больше не тренировать, немного путешествовать», – но я знаю себя достаточно хорошо, чтобы понимать, что это не принесло бы мне счастья.

Проще перечислить, кем Клопп не является. Он не закулисный тренер, проводящий селекцию через головы менеджеров корпорации Red Bull. Он не маячит на заднем плане, оказывая давление.

Недавно я услышал, что я «могильщик тренеров», но это последний титул, который я когда-либо хотел бы получить. У меня роль консультанта, при этом обладающего властью. Но я не из тех, кто стреляет издалека. Это значит, что я прислушиваюсь к людям в клубах и во многом полагаюсь на них. Порой я успокаиваю, а порой принимаю решения», – сказал Клопп.

Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14638 голосов
Да, это возможноПирс Морган
Нет, не верюДональд Трамп
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoЮрген Клопп
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoРед Булл (организация)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды. Он опоздал на 7 дней
41 минуту назадВидео
Инфантино пошутил, что на ЧМ-2022 не арестовали ни одного британца. Ассоциация болельщиков призвала его заняться не «дешевыми шутками», а ценами билетов на ЧМ-2026
сегодня, 09:42
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Будет 5 иностранцев с 2028 года, и точка. У государства одно решение – приказ»
сегодня, 09:15
Вингер «Зенита» Энрике: «Бразилии по силам дойти до финала ЧМ и там с божьей помощью победить. Вся страна считает, что сборная станет чемпионом»
сегодня, 08:54
Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Лимита на легионеров быть не должно. Ограничения повысят стоимость наших игроков, но не улучшат качество футбола»
сегодня, 08:21
Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Мы жили в одной комнате. Он мечтал стать лучшим. Волновал его и внешний облик – постоянно зеркала, прически, гели»
сегодня, 07:58
По какому показателю Рамос, Давидс и Златан – рекордсмены ЛЧ? Квиз с призами про главный еврокубок
сегодня, 08:00Тесты и игры
Троих фанатов «Брюгге», пришедших на матч с «Кайратом» в купальниках из фильма «Борат», арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство
сегодня, 07:48
Дзюба о капитанстве в «Акроне»: «Лидер по натуре должен быть лидером. Можно красиво болтать, но поле все показывает – кто ты и что ты»
сегодня, 07:32
В «Сосьедаде» не опровергли возможный уход Захаряна: «Если это правда, это был частный разговор»
сегодня, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Булыкин: «Захаряну нужно задержаться в Европе. Перейти в какой-нибудь хороший клуб и показать, на что он способен»
15 минут назад
«Марсель» купил у «Фейеноорда» Квинтена Тимбера – брата-близнеца Юрриена из «Арсенала»
28 минут назадФото
Тихонов о «Енисее»: «Клуб заработал 63 млн при мне, а потратил 4. На трех-четырех футболистов можно было потратиться. Если ставишь атакующий футбол, а у тебя забирают лучших – тяжело что-то сделать»
29 минут назад
«Торпедо» ведет с «Ростовом» переговоры по Уткину. С хавбеком есть предварительная договоренность
55 минут назад
РФС наложил трансферный бан на «Крылья». Клуб подписал экс-защитника «Химок» и молодежек «Реала» Фернандеса за несколько часов до этого (Sport Baza)
сегодня, 09:50
«Интер» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 09:42
80-летнего Луческу госпитализировали из-за проблем с сердцем после гриппа
сегодня, 09:16
Чемпионат Испании. «Леванте» против «Эльче», «Реал» сыграет в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 09:12
Дмитрий Селюк: «Браим – это а-ля Федя Смолов. Он просто хотел сделать очень эффектно, красиво, чтобы о нем много говорили»
сегодня, 08:48
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Пизу», матчи «Ювентус» – «Наполи» и «Рома» – «Милан» пройдут в воскресенье
сегодня, 08:41