«Барселоне» интересен Ремиро. Вратаря «Сосьедада» рассматривали перед подписанием Гарсии летом 2025-го (Mundo Deportivo)
«Барселоне» интересен Алекс Ремиро.
«Барселона» интересуется голкипером «Реал Сосьедад» Алексом Ремиро.
По информации Mundo Deportivo, каталонцы следят за 30-летним вратарем на протяжении некоторого времени, считая, что он сможет стать надежной подменой Жоану Гарсии. Спортивный директор «Барселоны» Деку неоднократно интересовался ситуацией Ремиро перед подписанием Гарсии летом прошлого года.
Отмечается, что летом 2025 года отступные Ремиро составляли 50 миллионов евро. В 2026-м, за год до истечения контракта Ремиро с «Сосьедадом», его трансферная стоимость упадет ниже 10 млн евро.
