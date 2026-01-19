«Барселоне» интересен Ремиро. Вратаря «Сосьедада» рассматривали перед подписанием Гарсии летом 2025-го (Mundo Deportivo)

«Барселоне» интересен Алекс Ремиро.

«Барселона » интересуется голкипером «Реал Сосьедад » Алексом Ремиро .

По информации Mundo Deportivo, каталонцы следят за 30-летним вратарем на протяжении некоторого времени, считая, что он сможет стать надежной подменой Жоану Гарсии . Спортивный директор «Барселоны» Деку неоднократно интересовался ситуацией Ремиро перед подписанием Гарсии летом прошлого года.

Отмечается, что летом 2025 года отступные Ремиро составляли 50 миллионов евро. В 2026-м, за год до истечения контракта Ремиро с «Сосьедадом», его трансферная стоимость упадет ниже 10 млн евро.