Лига Гаушу не дает скучать.

В полуфинале встречались «Интернасьонал» и «Кашиас» - итоговый счет после двух матчей был 2:2, и в итоге командам пришлось бить послематчевые пенальти, в которых больше преуспели игроки «Кашиаса», победив 5:4.

Когда футболисты начали праздновать победу, игроки «Интернсьонала» решить взять реванш в рукопашной – тут на поле и появился их отчаянный фанат, решивший поучаствовать в драке с маленькой девочкой на руках.