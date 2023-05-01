Гаспачо
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Жесть из Бразилии: болельщик выбежал на поле с маленьким ребенком на руках и напал на игрока соперников, нанеся ему удар в пах😱

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Лига Гаушу не дает скучать.

В полуфинале встречались «Интернасьонал» и «Кашиас» - итоговый счет после двух матчей был 2:2, и в итоге командам пришлось бить послематчевые пенальти, в которых больше преуспели игроки «Кашиаса», победив 5:4.

Когда футболисты начали праздновать победу, игроки «Интернсьонала» решить взять реванш в рукопашной – тут на поле и появился их отчаянный фанат, решивший поучаствовать в драке с маленькой девочкой на руках.

2 комментария

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duran mars
И ни какого Фан айди..
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+3
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stradivari13
сзади....фу....
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