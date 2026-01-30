1 мин.

Лучшие вратари лигового этапа ЛЧ. Хайкин – первый по сейвам, обошел Куртуа

Портал Squawka, специализирующийся на футбольной статистике, проанализировал выступления голкиперов на лиговом этапе текущего розыгрыша главного клубного турнира Европы.

Лучшим по сейвам в Лиге чемпионов стал Никита Хайкин. За восемь матчей вратарь «Буде-Глимта» совершил 49 спасений – россиянин на 11 сейвов обошел Тибо Куртуа, который занял вторую строчку рейтинга. Показатели Хайкина эксперты Squawka объясняют тем, что «Буде-Глимт» допустил 154 удара по своим воротам – больше только у «Пафоса».

А лучшим по «сухим» играм стал Гульельмо Викарио, чей «Тоттенхэм» финишировал в восьмерке лучших. Голкипер «шпор» по матчам без пропущенных обошел Давида Райю, испанец в пяти встречах лигового этапа не позволил забить соперникам «Арсенала».

Squawka в шутку напоминает: лучшим бомбардиром среди вратарей стал Анатолий Трубин.

Есть сюрпризы? 

