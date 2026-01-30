Лучшие вратари лигового этапа ЛЧ. Хайкин – первый по сейвам, обошел Куртуа
Портал Squawka, специализирующийся на футбольной статистике, проанализировал выступления голкиперов на лиговом этапе текущего розыгрыша главного клубного турнира Европы.
Лучшим по сейвам в Лиге чемпионов стал Никита Хайкин. За восемь матчей вратарь «Буде-Глимта» совершил 49 спасений – россиянин на 11 сейвов обошел Тибо Куртуа, который занял вторую строчку рейтинга. Показатели Хайкина эксперты Squawka объясняют тем, что «Буде-Глимт» допустил 154 удара по своим воротам – больше только у «Пафоса».
А лучшим по «сухим» играм стал Гульельмо Викарио, чей «Тоттенхэм» финишировал в восьмерке лучших. Голкипер «шпор» по матчам без пропущенных обошел Давида Райю, испанец в пяти встречах лигового этапа не позволил забить соперникам «Арсенала».
Squawka в шутку напоминает: лучшим бомбардиром среди вратарей стал Анатолий Трубин.
Есть сюрпризы?
Если про Анарбекова из Кайрата много говорили после квалификации, потом его даже подписал Челси, то про Станека вообще ничего не знал перед этим розыгрышем