Рекордные победные серии в истории ЛЧ. У «Баварии» нет конкурентов, «Арсенал» Артеты уже в топе

«Арсенал» – лучшая команда текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Только «канониры» сумели победить во всех восьми матчах лигового этапа. Никому, кроме подопечных Микеля Артеты, не удалось обыграть «Баварию», которая расположилась на второй строчке турнирной таблицы.

Сейчас «Арсенал» находится в серии из восьми побед в рамках Лиги чемпионов. Портал Prime вспомнил самые длительные победные серии команд в истории главного клубного турнира Европы.

Абсолютный рекордсмен – «Бавария», сразу три серии мюнхенцев попали в исторический рейтинг. Лучший результат Рекордмайстер выдал в период с 2019 по 2020 год: тогда серия команды Ханси Флика достигла 15-ти побед подряд. Напомним, что в 2020-м плей-офф ЛЧ, начиная с четвертьфинала, провели без ответных матчей.

Текущая серия «Арсенала» уже попала в топ: «канониры» замыкают рейтинг вместе с дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Чтобы побить рекорд, установленный мюнхенцами в 2020-м, команде Артеты нужно еще восемь побед подряд.

Как высоко «Арсенал» Артеты поднимется в этом рейтинге?