Гаспачо
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Гвардиолу попросили раскрыть секрет, почему его ни разу не увольняли. Журналисты оценили ответ Пепа

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Какой вопрос, такой и ответ.

В субботу «Сити» предстоит сыграть выездной матч против «Саутгемптона». На предматчевой пресс-конференции главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолу спросили о том, почему его ни разу не увольняли из клубов, в которых он работал. Испанец быстро нашел находчивый ответ:

«Я открою вам секрет: мы выигрываем матчи. Если бы мы этого не делали, то меня бы уволили, − сказал он. − Нет, не потому, что моя прическа лучше, чем у других. Меня не уволят за то, что я слишком часто побеждаю».

Также Гвардиола предположил, что большие инвестиции в клубы могут быть причиной безжалостной череды увольнений.

«Когда я был моложе, в этой стране всегда была традиция держаться за тренеров. Сегодня же происходит большое давление с большими инвестициями. Иногда это работает, иногда нет. К этому нужно приспособиться».

До «Сити» в карьере испанца было три клуба − «Барселона Б», «Барселона» и «Бавария». Из каждого из них Гвардиола уходил самостоятельно.

3 комментария

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Дамир Байназаров
Если бы Сити были на 11 месте, его бы тоже давно уже уволили. Сказал как есть
+3
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Roman Betenya
Писал заявление "...по собственному желанию"
0
-2
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alex savca
Просто он вовремя убегает
+2
-4
-2
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