Какой вопрос, такой и ответ.

В субботу «Сити» предстоит сыграть выездной матч против «Саутгемптона». На предматчевой пресс-конференции главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолу спросили о том, почему его ни разу не увольняли из клубов, в которых он работал. Испанец быстро нашел находчивый ответ:

«Я открою вам секрет: мы выигрываем матчи. Если бы мы этого не делали, то меня бы уволили, − сказал он. − Нет, не потому, что моя прическа лучше, чем у других. Меня не уволят за то, что я слишком часто побеждаю».

Также Гвардиола предположил, что большие инвестиции в клубы могут быть причиной безжалостной череды увольнений.

«Когда я был моложе, в этой стране всегда была традиция держаться за тренеров. Сегодня же происходит большое давление с большими инвестициями. Иногда это работает, иногда нет. К этому нужно приспособиться».

До «Сити» в карьере испанца было три клуба − «Барселона Б», «Барселона» и «Бавария». Из каждого из них Гвардиола уходил самостоятельно.