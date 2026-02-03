Чемпионат Англии. «Сандерленд» разгромил «Бернли»

В АПЛ прошли матчи 24-го тура.
В 24-м туре АПЛ в субботу «Арсенал» разгромил «Лидс» (4:0), «Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» (3:2), «Ливерпуль» крупно обыграл «Ньюкасл» (4:1).
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» одолел «Фулхэм» (3:2), «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).
Чемпионат Англии
24-й тур
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Диалло, Мбемо
Запасные: Йоро, Хевен, Угарте, Лейси, Байындыр, Мазрауи, Маласиа, Зиркзе, Шешко
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Куэнка, Андерсен, Кастань, Берге, Ивоби, Смит-Роу, Чуквуэзе, Уилсон, Хименес
Запасные: Кэрни, Сессеньон, Лекомт, Басси, Рид, Кинг, де Маседо, Тете, Куси-Асаре
Ноттингем Форест
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Домингес, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Игор Жезус
Запасные: Морато, Макати, Авонийи, Лукка, Йейтс, Ндойе, Ганн, Хатчинсон, Эбботт
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Риад, Лакруа, Ричардс, Джонсон, Сарр, Митчелл, Лерма, Хьюз, Муньос, Пино
Запасные: Родни, Марш, Мэттьюз, Бенитес, Уче, Клайн, Канво
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Пау Торрес, Конса, Кэш, Богарде, Дуглас Луис, Буэндиа, Роджерс, Санчо, Абрахам
Запасные: Бизот, Хеммингс, Бэйли, Мингз, Баркли, Эллиот, Онана, Линделеф, Динь
Брентфорд:
Келлехер, Хенри, ван ден Берг, Айер, Кайоде, Янельт, Хендерсон, Шаде, Йенсен, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Вальдимарссон, Хики, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Донован, Пиннок, Дамсгор, Бентт, Коллинз
Тоттенхэм
Викарио, Дрэгушин, Ромеро, Пальинья, Симонс, Коло-Муани, Удоджи, Биссума, Галлахер, Грэй, Соланке
Запасные: Олусеси, Тель, Кински, Роузвелл, Сарр, Одобер, де Соуза, Кьерематен, Байфилд
Манчестер Сити:
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Хусанов, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, О`Райли, Бернарду Силва, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Аке, Аллейн, Льюис, Фоден, Траффорд, Нико Гонсалес, Мармуш, Макайду, Рейндерс
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Хьюм, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Тальби, Ле Фе, Садики, Диарра, Бробби
Запасные: Майенда, Мур, Серкин, Гертрюйда, Ригг, О`Нин, Мандл, Изидор, Джонс
Бернли:
Дубравка, Хамфрис, Эстев, Туанзебе, Энтони, Эдвардс, Пирес, Флорентину, Угочукву, Уокер, Фостер
Запасные: Уоррелл, Бруун Ларсен, Уорд-Проуз, Лоран, Флемминг, Вайсс, Межбри, Тшауна, Броя
Лидс
Дарлоу, Стрейк, Родон, Джастин, Ааронсон, Штах, Гудмундссон, Груев, Ампаду, Богл, Калверт-Льюин
Запасные: Лонгстафф, Танака, Буонанотте, Окафор, Ньонто, Борнаув, Байрэм, Лукас Перри, Пиру
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Хавертц, Мадуэке, Дьокереш
Запасные: Мартинелли, Москера, Уайт, Эдегор, Эзе, Аррисабалага, Нергор, Габриэл Жезус, Калафьори
Вулверхэмптон
Жозе Са, Агбаду, С. Буэно, Москера, Уго Буэно, Андре, Мане, Гомес, Гомеш, Хван Хи Чхан, Арокодаре
Запасные: Белльгард, Доэрти, Лима, Арьяс, Тшатшуа, Эбби, Ларсен, Меллер Вольф, Джонстон
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Смит, Кук, Скотт, Адли, Крупи, Хименес, Эванилсон
Запасные: Диаките, Роша, Рис-Доттин, Дакоста, Мандас, Милосавлевич, Тот, Унал, Кристи
Брайтон
Вербрюгген, де Кейпер, Данк, ван Хекке, Кадыоглу, Гросс, Балеба, Айяри, Митома, Уэлбек, Рюттер
Запасные: Стил, Костулас, Боскальи, Груда, Игор Жулио, Велтман, Милнер, Хауэлл, Минте
Эвертон:
Пикфорд, Брэнтуэйт, Кин, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Гарнер, Ндиай, Дьюзбери-Холл, Армстронг, Барри
Запасные: Коулмэн, Алькарас, Трэверс, Диблинг, Паттерсон, Макнил, Рель, Ироэгбунам, Бету
Челси
Санчес, Хато, Бадьяшиль, Чалоба, Гюсто, Кайседо, Гарначо, Фернандес, Палмер, Гиттенс, Делап
Запасные: Ачимпонг, Фофана, Нету, Гиу, Шерман-Лоу, Кукурелья, Джеймс, Сантос, Жоао Педро
Вест Хэм:
Ареоля, Диуф, Тодибо, Мавропанос, Уан-Биссака, Пабло, Саммервилл, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Уилсон, Килмен, Хермансен, Канте, Траоре, Уокер-Питерс, Скарлз, Магасса, Поттс
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Салах, Экитике
Запасные: Робертсон, Рэмзи, Джонс, Мамардашвили, Кьеза, Налло, Эндо, Нгумоа, Ньони
Ньюкасл:
Поуп, Холл, Берн, Тиав, Триппьер, Уиллок, Тонали, Рэмзи, Барнс, Гордон, Эланга
Запасные: Дж. Мерфи, Осула, Майли, Вольтемаде, Рэмсдейл, А. Мерфи, Ботман, Шахар, Висса
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица АПЛ
Статистика АПЛ
Ну, это пенсия, раз бегунок уже не может убегать.