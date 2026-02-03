968

Чемпионат Англии. «Сандерленд» разгромил «Бернли»

В АПЛ прошли матчи 24-го тура.

В 24-м туре АПЛ в субботу «Арсенал» разгромил «Лидс» (4:0), «Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» (3:2), «Ливерпуль» крупно обыграл «Ньюкасл» (4:1).

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» одолел «Фулхэм» (3:2), «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Чемпионат Англии

24-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 24 тур
1 февраля 14:00, Олд Траффорд
Логотип домашней команды
Манчестер Юнайтед
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Фулхэм
Матч окончен
Мбемо   Йоро
90’
+6’
  Шешко
90’
+4’
90’
+1’
  де Маседо
86’
Куэнка   Басси
Диогу Далот   Мазрауи
86’
85’
  Хименес
Магуайр
83’
79’
Чуквуэзе   Кэрни
Каземиро   Угарте
75’
Матеус Кунья   Шешко
74’
71’
Смит-Роу   де Маседо
71’
Робинсон   Сессеньон
Каземиро
64’
  Матеус Кунья
56’
2тайм
Перерыв
42’
Андерсен
20’
Силва
  Каземиро
19’
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Диалло, Мбемо
Запасные: Йоро, Хевен, Угарте, Лейси, Байындыр, Мазрауи, Маласиа, Зиркзе, Шешко
1тайм
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Куэнка, Андерсен, Кастань, Берге, Ивоби, Смит-Роу, Чуквуэзе, Уилсон, Хименес
Запасные: Кэрни, Сессеньон, Лекомт, Басси, Рид, Кинг, де Маседо, Тете, Куси-Асаре
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 24 тур
1 февраля 14:00, Сити Граунд
Логотип домашней команды
Ноттингем Форест
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Кристал Пэлас
Матч окончен
Миленкович
75’
Игор Жезус   Ндойе
70’
61’
Риад   Уче
54’
Пино
Зельс   Ганн
46’
Хадсон-Одои   Йейтс
46’
2тайм
Перерыв
Домингес   Морато
45’
+3’
45’
+2’
  Сарр
Уильямс
45’
32’
Риад
31’
Ричардс
  Гиббс-Уайт
5’
Ноттингем Форест
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Домингес, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Игор Жезус
Запасные: Морато, Макати, Авонийи, Лукка, Йейтс, Ндойе, Ганн, Хатчинсон, Эбботт
1тайм
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Риад, Лакруа, Ричардс, Джонсон, Сарр, Митчелл, Лерма, Хьюз, Муньос, Пино
Запасные: Родни, Марш, Мэттьюз, Бенитес, Уче, Клайн, Канво
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 24 тур
1 февраля 14:00, Вилла Парк
Логотип домашней команды
Астон Вилла
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Брентфорд
Матч окончен
90’
+1’
Янельт
84’
Хенри   Хики
Санчо   Эллиот
77’
76’
Йенсен   Льюис-Поттер
60’
Уаттара   Ярмолюк
60’
Хендерсон   Коллинз
Богарде   Бэйли
46’
2тайм
Перерыв
45’
+5’
Кайоде
45’
+1’
  Уаттара
42’
Шаде
35’
Айер
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Пау Торрес, Конса, Кэш, Богарде, Дуглас Луис, Буэндиа, Роджерс, Санчо, Абрахам
Запасные: Бизот, Хеммингс, Бэйли, Мингз, Баркли, Эллиот, Онана, Линделеф, Динь
1тайм
Брентфорд:
Келлехер, Хенри, ван ден Берг, Айер, Кайоде, Янельт, Хендерсон, Шаде, Йенсен, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Вальдимарссон, Хики, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Донован, Пиннок, Дамсгор, Бентт, Коллинз
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 24 тур
1 февраля 16:30, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Логотип домашней команды
Тоттенхэм
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Манчестер Сити
Матч окончен
90’
+8’
Нико Гонсалес
90’
+4’
Родри Эрнандес   Мармуш
Соланке   Байфилд
90’
88’
Бернарду Силва   Фоден
  Соланке
70’
70’
Аит-Нури   Нико Гонсалес
69’
Шерки   Рейндерс
Коло-Муани   Тель
68’
Биссума   Одобер
68’
58’
Гвардиола
  Соланке
53’
Соланке
48’
Ромеро   Сарр
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Родри Эрнандес
44’
  Семеньо
Симонс
38’
21’
Хусанов
Биссума
11’
11’
  Шерки
Тоттенхэм
Викарио, Дрэгушин, Ромеро, Пальинья, Симонс, Коло-Муани, Удоджи, Биссума, Галлахер, Грэй, Соланке
Запасные: Олусеси, Тель, Кински, Роузвелл, Сарр, Одобер, де Соуза, Кьерематен, Байфилд
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Хусанов, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, О`Райли, Бернарду Силва, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Аке, Аллейн, Льюис, Фоден, Траффорд, Нико Гонсалес, Мармуш, Макайду, Рейндерс
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 24 тур
2 февраля 20:00, Стэдиум оф Лайт
Логотип домашней команды
Сандерленд
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Бернли
Матч окончен
90’
+1’
Уокер
Альдерете   О`Нин
86’
80’
Энтони   Бруун Ларсен
Тальби   Мандл
80’
Бробби   Изидор
79’
Диарра   Гертрюйда
79’
  Тальби
72’
70’
Энтони
69’
Эдвардс   Тшауна
Хьюм
67’
67’
Дубравка
63’
Флорентину   Флемминг
63’
Фостер   Броя
46’
Туанзебе   Лоран
2тайм
Перерыв
45’
Угочукву
  Диарра
32’
  Туанзебе
9’
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Хьюм, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Тальби, Ле Фе, Садики, Диарра, Бробби
Запасные: Майенда, Мур, Серкин, Гертрюйда, Ригг, О`Нин, Мандл, Изидор, Джонс
1тайм
Бернли:
Дубравка, Хамфрис, Эстев, Туанзебе, Энтони, Эдвардс, Пирес, Флорентину, Угочукву, Уокер, Фостер
Запасные: Уоррелл, Бруун Ларсен, Уорд-Проуз, Лоран, Флемминг, Вайсс, Межбри, Тшауна, Броя
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 24 тур
31 января 15:00, Элланд Роуд
Логотип домашней команды
Лидс
Завершен
0 - 4
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
86’
  Габриэл Жезус
Калверт-Льюин   Пиру
85’
81’
Троссард   Эзе
Штах   Ньонто
81’
76’
Дьокереш   Габриэл Жезус
75’
Инкапиэ   Калафьори
Ааронсон   Буонанотте
71’
69’
  Дьокереш
61’
Хавертц   Эдегор
61’
Мадуэке   Мартинелли
59’
Тимбер
Джастин   Лонгстафф
46’
Груев   Окафор
46’
2тайм
Перерыв
38’
  Мадуэке
Гудмундссон
37’
27’
  Субименди
Лидс
Дарлоу, Стрейк, Родон, Джастин, Ааронсон, Штах, Гудмундссон, Груев, Ампаду, Богл, Калверт-Льюин
Запасные: Лонгстафф, Танака, Буонанотте, Окафор, Ньонто, Борнаув, Байрэм, Лукас Перри, Пиру
1тайм
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Хавертц, Мадуэке, Дьокереш
Запасные: Мартинелли, Москера, Уайт, Эдегор, Эзе, Аррисабалага, Нергор, Габриэл Жезус, Калафьори
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 24 тур
31 января 15:00, Молинью
Логотип домашней команды
Вулверхэмптон
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Борнмут
Матч окончен
90’
+4’
Смит   Диаките
90’
+1’
  Скотт
С. Буэно   Лима
89’
Уго Буэно   Меллер Вольф
89’
88’
Хилл
86’
Хименес   Тот
85’
Эванилсон   Унал
Андре   Арьяс
80’
Гомес
75’
Гомеш   Белльгард
71’
Хван Хи Чхан   Ларсен
70’
68’
Адли   Роша
68’
Крупи   Кристи
60’
Адли
58’
Хименес
2тайм
Перерыв
Андре
45’
+1’
33’
  Крупи
Вулверхэмптон
Жозе Са, Агбаду, С. Буэно, Москера, Уго Буэно, Андре, Мане, Гомес, Гомеш, Хван Хи Чхан, Арокодаре
Запасные: Белльгард, Доэрти, Лима, Арьяс, Тшатшуа, Эбби, Ларсен, Меллер Вольф, Джонстон
1тайм
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Смит, Кук, Скотт, Адли, Крупи, Хименес, Эванилсон
Запасные: Диаките, Роша, Рис-Доттин, Дакоста, Мандас, Милосавлевич, Тот, Унал, Кристи
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 24 тур
31 января 15:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Логотип домашней команды
Брайтон
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Эвертон
Матч окончен
90’
+8’
Мойес
90’
+7’
  Бету
Гросс   Милнер
90’
+6’
90’
+2’
Ироэгбунам
89’
Барри   Бету
89’
Брэнтуэйт   Паттерсон
80’
Армстронг   Диблинг
80’
Гуйе   Ироэгбунам
79’
Дьюзбери-Холл   Алькарас
  Гросс
73’
де Кейпер   Велтман
70’
Уэлбек   Костулас
70’
Рюттер   Минте
60’
57’
Брэнтуэйт
Гросс
53’
2тайм
Перерыв
Брайтон
Вербрюгген, де Кейпер, Данк, ван Хекке, Кадыоглу, Гросс, Балеба, Айяри, Митома, Уэлбек, Рюттер
Запасные: Стил, Костулас, Боскальи, Груда, Игор Жулио, Велтман, Милнер, Хауэлл, Минте
1тайм
Эвертон:
Пикфорд, Брэнтуэйт, Кин, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Гарнер, Ндиай, Дьюзбери-Холл, Армстронг, Барри
Запасные: Коулмэн, Алькарас, Трэверс, Диблинг, Паттерсон, Макнил, Рель, Ироэгбунам, Бету
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 24 тур
31 января 17:30, Стэмфорд Бридж
Логотип домашней команды
Челси
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Вест Хэм
Матч окончен
90’
+11’
Тодибо
90’
+7’
Траоре
Жоао Педро
90’
+7’
90’
+4’
Скарлз
Фернандес
90’
+3’
  Фернандес
90’
+2’
Кайседо
85’
81’
Диуф   Скарлз
81’
Боуэн   Траоре
Гюсто   Джеймс
81’
76’
Кастельянос   Уилсон
  Кукурелья
70’
66’
Пабло   Килмен
  Жоао Педро
57’
Гарначо   Жоао Педро
46’
Бадьяшиль   Фофана
46’
Хато   Кукурелья
46’
2тайм
Перерыв
36’
  Саммервилл
Гиттенс   Нету
26’
7’
  Боуэн
Челси
Санчес, Хато, Бадьяшиль, Чалоба, Гюсто, Кайседо, Гарначо, Фернандес, Палмер, Гиттенс, Делап
Запасные: Ачимпонг, Фофана, Нету, Гиу, Шерман-Лоу, Кукурелья, Джеймс, Сантос, Жоао Педро
1тайм
Вест Хэм:
Ареоля, Диуф, Тодибо, Мавропанос, Уан-Биссака, Пабло, Саммервилл, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Уилсон, Килмен, Хермансен, Канте, Траоре, Уокер-Питерс, Скарлз, Магасса, Поттс
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 24 тур
31 января 20:00, Энфилд
Логотип домашней команды
Ливерпуль
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Ньюкасл
Матч окончен
  Конате
90’
+3’
89’
Холл   А. Мерфи
Виртц   Эндо
87’
86’
Берн
Экитике   Джонс
84’
Салах   Кьеза
84’
84’
Триппьер   Осула
73’
Эланга   Дж. Мерфи
73’
Уиллок   Вольтемаде
73’
Барнс   Висса
  Виртц
67’
Мак Аллистер
59’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Рэмзи
  Экитике
43’
  Экитике
41’
36’
  Гордон
11’
Гордон
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Салах, Экитике
Запасные: Робертсон, Рэмзи, Джонс, Мамардашвили, Кьеза, Налло, Эндо, Нгумоа, Ньони
1тайм
Ньюкасл:
Поуп, Холл, Берн, Тиав, Триппьер, Уиллок, Тонали, Рэмзи, Барнс, Гордон, Эланга
Запасные: Дж. Мерфи, Осула, Майли, Вольтемаде, Рэмсдейл, А. Мерфи, Ботман, Шахар, Висса
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
