«Наполи» обыграл «Фиорентину» (2:1) благодаря голам Вергары и Гутьерреса. Ди Лоренцо травмировался

Матч окончен
«Наполи» победил «Фиорентину» в 23-м туре Серии А – 2:1.
Матч проходил на «Стадио Диего Армандо Марадона».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет на 11-й минуте открыл Антонио Вергара. В середине тайма травму получил капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо. На 49-й Мигель Гутьеррес сделал счет 2:0, Манор Соломон отыграл один мяч на 57-й.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
У Наполи эпидемия травм весь сезон. Их загоняют что ли на тренировках?
