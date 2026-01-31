«Наполи» обыграл «Фиорентину» (2:1) благодаря голам Вергары и Гутьерреса. Ди Лоренцо травмировался

«Наполи» победил «Фиорентину».

«Наполи » победил «Фиорентину» в 23-м туре Серии А – 2:1.

Матч проходил на «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 11-й минуте открыл Антонио Вергара. В середине тайма травму получил капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо. На 49-й Мигель Гутьеррес сделал счет 2:0, Манор Соломон отыграл один мяч на 57-й.

Таблица Серии А

Статистика Серии А