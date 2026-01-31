«Акрон» предложил 2 млн евро за де лос Сантоса. «Насьональ» требует за 22-летнего вингера 2,5 млн

«Акрон» ведет переговоры о трансфере вингера «Насьоналя» Хуана Круса де лос Сантоса.

Тольяттинцы предложили за 22-летнего уругвайца 2 млн евро, тогда как клуб из Монтевидео требует 2,5 млн, сообщает Legalbet.

Если сделка состоится, то де лос Сантос станет самым дорогим трансфером в истории «Акрона ». Рекорд принадлежит полузащитнику Ифету Джаковацу, которого тольяттинцы купили у «Бачка Топола» в январе 2025 года за 1 млн евро.

«Насьональ» летом 2025-го заплатил уругвайскому «Атлетико Ривер Плейт» за де лос Сантоса 260 тысяч евро.

В сезоне-2025 футболист провел за «Насьональ» 11 матчей, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу.